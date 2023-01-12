<<Борис Гребенщиков назвал большинство россиян психически больными фашистами>>

Музыкант и композитор Борис Гребенщиков в интервью израильскому YouTube-каналу Channel 9 обозвал жителей России фашистами. Также "мастодонт" русского рока похвастался, что собрал на помощь армии одной восточноевропейской failed state страны 12 миллионов евро. Хотя ранее музыкант отрицал, что передал эти деньги "на благотворительность".



"Одно государство в центре Европы напало на другое. Весь мир стоит в сторонке и нервно курит. Вы всерьез можете считать, что можно общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны? Нет? Россия варварски, чудовищно, непристойно напала на Украину. Все, конец. У меня никогда, никогда не было фашистов среди друзей. Они - психически-больные, но они имеют власть, поэтому могут уничтожить, задавить танками, любого человека, которого встретят на улице", - заявил иммигрант.