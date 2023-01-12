<<Борис Гребенщиков назвал большинство россиян психически больными фашистами>>

Музыкант уже вызвал шквал критики среди бывших почитателей его творчества.
Музыкант и композитор Борис Гребенщиков в интервью израильскому YouTube-каналу Channel 9 обозвал жителей России фашистами. Также "мастодонт" русского рока похвастался, что собрал на помощь армии одной восточноевропейской
failed state страны 12 миллионов евро. Хотя ранее музыкант отрицал, что передал эти деньги "на благотворительность".
"Одно государство в центре Европы напало на другое. Весь мир стоит в сторонке и нервно курит. Вы всерьез можете считать, что можно общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны? Нет? Россия варварски, чудовищно, непристойно напала на Украину. Все, конец. У меня никогда, никогда не было фашистов среди друзей. Они - психически-больные, но они имеют власть, поэтому могут уничтожить, задавить танками, любого человека, которого встретят на улице", - заявил иммигрант.
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Напомним, что в 2003 году Гребенщиков был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Известно, что лидер группы "Аквариум" постоянно живет в Лондоне, также часто бывает в Израиле.
Фото из прошлого. 2015 год, Гребенщиков и Катамадзе поют для главы государства, который отдал приказ варварски, чудовищно, непристойно напасть на соседнюю страну
Полная версия интервью
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В СССР таких людей подкармливали, присматривали за ними, давали всякие льготы, называли "инженерами человеческих душ". И они "свято поверили", что они "совесть нации", "мозг" нации. А иначе как они бы себе объяснили.ч то они нифига не делают, на власть подвякивают из-под шконки, а при этом не голодают. Те, кто берега путал - те как раз и голодали. А эти только фигу в кармане держали и пирожки с булочками от властей получали.
А потом СССР кончился. Бабки свои эти "деятели" перевели по-заграницам. А уверенность, что они "пуп земли" у них сохранилась.
Деформация сознания.
А сейчас случилась такая ситуация, что если не плюнешь в Россию, то можно и денег своих лишиться.
Вот и воняют...
все жизнь пил, траву курил, да песни свои блеял.
Некоторые весьма неплохи, но это не делает ему чести, хаять страну, где он вырос и стал артистом.
Обыкновенная, банальная жадность и трусость.
Но это ему же не мешает жить на этом самом Западе и общаться с тамошними людьми.
А СССР уничтожен.
Да и Израиль уже который год уничтожает государство Палестина. Но и это не мешает Гребенщикову там находиться.
Видать, сильно Гребень чего-то боится, раз такую хрень на публику несет.
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Совсем не странно услышать такое от психически больного еврея, прикидывавшегося патриотом страны в которой он когда-то жил и уже никогда, слава Богу, туда не вернется.