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Борис Гребенщиков назвал большинство россиян психически больными фашистами

Борис Гребенщиков назвал большинство россиян психически больными фашистами

Автор:
12 января 2023 13:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Борис Гребенщиков   интервью   мнение   политика   резонанс   сво   
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Музыкант уже вызвал шквал критики среди бывших почитателей его творчества.

Музыкант и композитор Борис Гребенщиков в интервью израильскому YouTube-каналу Channel 9 обозвал жителей России фашистами. Также "мастодонт" русского рока похвастался, что собрал на помощь армии одной восточноевропейской failed state страны 12 миллионов евро. Хотя ранее музыкант отрицал, что передал эти деньги "на благотворительность".


"Одно государство в центре Европы напало на другое. Весь мир стоит в сторонке и нервно курит. Вы всерьез можете считать, что можно общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны? Нет? Россия варварски, чудовищно, непристойно напала на Украину. Все, конец. У меня никогда, никогда не было фашистов среди друзей. Они - психически-больные, но они имеют власть, поэтому могут уничтожить, задавить танками, любого человека, которого встретят на улице", - заявил иммигрант.

Напомним, что в 2003 году Гребенщиков был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Известно, что лидер группы "Аквариум" постоянно живет в Лондоне, также часто бывает в Израиле. 

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Метки: Борис Гребенщиков   интервью   мнение   политика   резонанс   сво   
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32  комментария
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84
ruslan d 47 минут назад
Ну , другого от него я не ожидал . Он всегда был хипарем ...
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42
Oblomingo88 ruslan d 41 минуту назад
Нет, он всегда был оторванным от реальности человеком. А сейчас окончательно поехал кукухой.
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24k
Serg2001 3 минуты назад
США напали на независимую страну в центре Европы. Бомбят её столицу.... Нееее... Не слышал!
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30k
Ashabad 3 минуты назад
Нет тут никакой "позиции-оппозиции". За бабки он переживает, бабки все у него в лондонах и израилях.
В СССР таких людей подкармливали, присматривали за ними, давали всякие льготы, называли "инженерами человеческих душ". И они "свято поверили", что они "совесть нации", "мозг" нации. А иначе как они бы себе объяснили.ч то они нифига не делают, на власть подвякивают из-под шконки, а при этом не голодают. Те, кто берега путал - те как раз и голодали. А эти только фигу в кармане держали и пирожки с булочками от властей получали.
А потом СССР кончился. Бабки свои эти "деятели" перевели по-заграницам. А уверенность, что они "пуп земли" у них сохранилась.
Деформация сознания.
А сейчас случилась такая ситуация, что если не плюнешь в Россию, то можно и денег своих лишиться.
Вот и воняют...
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1k
Руслан 5 минут назад
А этому сыклу слабО сказать про америку подобное?
Варварская страна, по надуманному поводу, из-за океана, напала на чужую страну, уничтожив несколько городов с мирным населением. Олбрайт (в аду черти жарят) на вопрос: считаете ли вы гибель 500.000! детей из-за гуманитарной катастрофы в Ираке, приемлемой ценой? Ответила: да, считаю. Но нет, этого он не скажет, потому как его родина там, где жопа в тепле. Лицемерные ублюдки.
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40k
Сергей 6 минут назад
А чего от жителя туманного альбиона ещё ожидать. За бабки свои боится.
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6k
Бу 7 минут назад
муфлон
все жизнь пил, траву курил, да песни свои блеял.
Некоторые весьма неплохи, но это не делает ему чести, хаять страну, где он вырос и стал артистом.
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2k
vijilante 10 минут назад
У Б.Г. просто кукуха уехала на старости лет.
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7k
Том Сойер 12 минут назад
Шкура дешёвая....

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9k
Dabus 12 минут назад
Это он про Украину видимо рассказывает, которая на украинской-же земле 8 лет убивала людей с украинскими-же паспортами и говорила что ей нужна территория а не эти люди?
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1k
Duke_kir 13 минут назад
хватит показывать этих у...бков
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36k
Седой 15 минут назад
Где были эти "обличители" 8 лет, когда долбали Донбасс? Югославию? Ирак? Список очень длинный, как и его язык, только раньше он его между булок держал, а тут вдруг "прозрел"
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494
Сергей 15 минут назад
во врачебной практике так - кто первый надел халат тот и доктор это ладно, но фашисты это перебор.
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2k
evzhur 16 минут назад
Пел замысловатые нескладушки и возомнил себя кумиром. Я лично знаю несколько его фанатов - это или задроты чмошные или наркоманы или больные с умственными отклонениями, из тех что живут с мамой, ходят в шапке-петушке с дипломатом и работают за зп 20 000.
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30k
Ashabad 16 минут назад
Да всё нормально. За бабки свои переживает, вот и болтает.
Обыкновенная, банальная жадность и трусость.
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2k
Бомбардир 18 минут назад
Много шмали курить вредно.
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4k
Атомный Крот 20 минут назад
Ну так-то весь Запад дружно выступал за уничтожение СССР, в котором жил и сам Гребенщиков.

Но это ему же не мешает жить на этом самом Западе и общаться с тамошними людьми.
А СССР уничтожен.

Да и Израиль уже который год уничтожает государство Палестина. Но и это не мешает Гребенщикову там находиться.

Видать, сильно Гребень чего-то боится, раз такую хрень на публику несет.
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51k
dima423 21 минуту назад
слава богу что эти мрази вскрылись сейчас и Россия от них избавилась...
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20k
Евгений 22 минуты назад
Начал слушать русский рок лет с 13-14. Так вот мне никогда не нравилась музыка БГ и Макаревича. Прям совпадение какое-то..
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9k
Shtoppi 24 минуты назад
<<Борис Гребенщиков назвал большинство россиян психически больными фашистами>>
----------------
Совсем не странно услышать такое от психически больного еврея, прикидывавшегося патриотом страны в которой он когда-то жил и уже никогда, слава Богу, туда не вернется.
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44k
Соломей 24 минуты назад
не, ну слушать высказывания дряхлого наркомана,чудом пережившего несколько наркотических ком,это ещё тем страдальцем надо быть.а обсуждать это , так вообще...
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1k
Alex Полчаса назад
Ган**н обыкновенный.
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