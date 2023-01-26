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"Русские? Нет": глава Nord Stream 2 опроверг вину России во взрывах на "Северных потоках"

"Русские? Нет": глава Nord Stream 2 опроверг вину России во взрывах на "Северных потоках"

Автор:
26 января 2023 10:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Nord Stream 2   Ynews   Маттиас Варнинг   Северный поток   взрыв   интервью   политика   трубопровод   
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В ответ на вопрос журналистов о причастности к инцидентам стран НАТО исполнительный директор Nord Stream AG Маттиас Варниг молча кивнул.

В интервью газете Die Zeit глава Nord Stream 2 развенчал бытующее мнение о том, что Россия причастна к взывам на "Северных потоках".


«Русские? Нет», — ответил Варниг на вопрос, кто стоит за взрывом.

«Кто тогда? Страна НАТО?» — Варнинг молча кивает.

«Англия?» — переспрашивают журналисты . «Это все спекуляции. Но поразмышляйте об этом», — ушёл отпрямого ответа Варниг.


Напомним, что в сентябре 2022 на газопроводах «Северный поток» произошли взрывы, в результате которых были повреждены обе нитки «Северного потока-1» и одна нитка «Северного потока-2». Белый дом причастность стран НАТО ко взрывам исключил, хотя некоторые страны недвусмысленно подблагодарили за случившееся "сильных мира сего". В частности, польский депутат Европарламента Радек Сикорский в твиттере благодарит США за аварию.



И хотя не было найдено ни одного доказательства вины России в произошедшем, ответственность за взрывы негласно возложили на нашу страну. Президент Путин обвинил в случившемся «англосаксов», которым, по его мнению, это было «выгодно».


Также Варнинг сообщил, что лично общался с президентом Путиным после начала спецоперации. Он пытался узнать цели кампании РФ на Украине, но российский лидер отказал ему в этом, сославшись на гостайну.

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Метки: Nord Stream 2   Ynews   Маттиас Варнинг   Северный поток   взрыв   интервью   политика   трубопровод   
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3  комментария
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Maikl 10 минут назад
Учитывая сложившиеся "правила", самое время НАТОвские спутники "поскидывать с орбит" , громко восклицая: "Ай я яй яй яй ... а кто это сделал?!?! " )))
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4k
Frank Borman 3 минуты назад
Кому выгодно? США. Кто сделал? Скорее всего, Британия. У британских спецслужб огромный опыт спецопраций и исполнения грязных дел.
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59k
Morder 16 минут назад
То есть еще кто то не понимает правила игры?..
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