В ответ на вопрос журналистов о причастности к инцидентам стран НАТО исполнительный директор Nord Stream AG Маттиас Варниг молча кивнул.
В интервью газете Die Zeit глава Nord Stream 2 развенчал бытующее мнение о том, что Россия причастна к взывам на "Северных потоках".
«Русские? Нет», — ответил Варниг на вопрос, кто стоит за взрывом.
«Кто тогда? Страна НАТО?» — Варнинг молча кивает.
«Англия?» — переспрашивают журналисты . «Это все спекуляции. Но поразмышляйте об этом», — ушёл отпрямого ответа Варниг.
Напомним, что в сентябре 2022 на газопроводах «Северный поток» произошли взрывы, в результате которых были повреждены обе нитки «Северного потока-1» и одна нитка «Северного потока-2». Белый дом причастность стран НАТО ко взрывам исключил, хотя некоторые страны недвусмысленно подблагодарили за случившееся "сильных мира сего". В частности, польский депутат Европарламента Радек Сикорский в твиттере благодарит США за аварию.
И хотя не было найдено ни одного доказательства вины России в произошедшем, ответственность за взрывы негласно возложили на нашу страну. Президент Путин обвинил в случившемся «англосаксов», которым, по его мнению, это было «выгодно».
Также Варнинг сообщил, что лично общался с президентом Путиным после начала спецоперации. Он пытался узнать цели кампании РФ на Украине, но российский лидер отказал ему в этом, сославшись на гостайну.
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