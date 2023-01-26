"Русские? Нет": глава Nord Stream 2 опроверг вину России во взрывах на "Северных потоках"

В интервью газете Die Zeit глава Nord Stream 2 развенчал бытующее мнение о том, что Россия причастна к взывам на "Северных потоках".

«Русские? Нет», — ответил Варниг на вопрос, кто стоит за взрывом.

«Кто тогда? Страна НАТО?» — Варнинг молча кивает.

«Англия?» — переспрашивают журналисты . «Это все спекуляции. Но поразмышляйте об этом», — ушёл отпрямого ответа Варниг.

Напомним, что в сентябре 2022 на газопроводах «Северный поток» произошли взрывы, в результате которых были повреждены обе нитки «Северного потока-1» и одна нитка «Северного потока-2». Белый дом причастность стран НАТО ко взрывам исключил, хотя некоторые страны недвусмысленно подблагодарили за случившееся "сильных мира сего". В частности, польский депутат Европарламента Радек Сикорский в твиттере благодарит США за аварию.