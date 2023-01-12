20 дерзких животных, которые плевать хотели на правила

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У хозяев есть огромная куча требований к своим питомцам: где спать, что есть, что делать и чего не делать. Но у животных обычно есть свое собственное мнение, и иногда им просто надоедает быть “хорошими” и они начинают делать то, что взбредёт им в голову. В этом посте вы увидите настоящих домашних бунтарей.
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Мы наказали нашего пса, за то, что он прыгал на стол. Вот, что он сделал, когда мы его выставили за дверь
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