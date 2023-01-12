20 дерзких животных, которые плевать хотели на правила

У хозяев есть огромная куча требований к своим питомцам: где спать, что есть, что делать и чего не делать. Но у животных обычно есть свое собственное мнение, и иногда им просто надоедает быть “хорошими” и они начинают делать то, что взбредёт им в голову. В этом посте вы увидите настоящих домашних бунтарей.

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А я и не плаваю, а просто сижу 0 Источник:

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В настоящее время здесь представлены животные 0 Источник:

Мы наказали нашего пса, за то, что он прыгал на стол. Вот, что он сделал, когда мы его выставили за дверь 0 Источник:

Похоже нашей кошке не нравится новый корм 0 Источник:

Ведь если знака не будет, то значит собакам всё можно 0 Источник:

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"Собакам не разрешено" 0 Источник:

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Только белые 0 Источник:

Ему так удобней 0 Источник:

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Здесь запрещено играть в мяч 0 Источник:

У соседа вкуснее 0 Источник:

Зачем пить из удобной миски 0 Источник:

Моя подруга уже неделю не может собрать пазл 0 Источник:

Домашние вредители 0 Источник:

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