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20 дерзких животных, которые плевать хотели на правила

20 дерзких животных, которые плевать хотели на правила

Автор:
12 января 2023 22:40
Сообщество : Животные
Метки: Куча Требований   Питомцы   Строптивые   животные   мнение   плевать   правила   
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У хозяев есть огромная куча требований к своим питомцам: где спать, что есть, что делать и чего не делать. Но у животных обычно есть свое собственное мнение, и иногда им просто надоедает быть “хорошими” и они начинают делать то, что взбредёт им в голову. В этом посте вы увидите настоящих домашних бунтарей.
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Метки: Куча Требований   Питомцы   Строптивые   животные   мнение   плевать   правила   
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