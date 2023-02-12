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20 бунтарей, для которых любые запреты не указ

20 бунтарей, для которых любые запреты не указ

Автор:
12 февраля 2023 21:54
Сообщество : Юмор
Метки: Нарушать   Не указ   бунтари   запреты   ограничения   плевать   правила   
1823
21
Всегда и везде будут существовать люди и даже животные, которым плевать на все правила. Они считают, что ограничения вводят для того, чтобы кто-то их нарушал. Взгляните на этих бунтарей.
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Метки: Нарушать   Не указ   бунтари   запреты   ограничения   плевать   правила   
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4  комментария
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GROMOZEKA Час назад
Прям прочитал эту надпись, а в голове музыка Эмси Хаммера

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twincam 4 минуты назад
это не бунтари, а просто д.о.л.б.о.ё.б.ы
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