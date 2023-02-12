20 бунтарей, для которых любые запреты не указ

1823
21
Всегда и везде будут существовать люди и даже животные, которым плевать на все правила. Они считают, что ограничения вводят для того, чтобы кто-то их нарушал. Взгляните на этих бунтарей.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 20 безобидных для общества бунтарей
- Вещи, из-за которых можно вызывать гнев и общественное порицание в других странах
- 15 домашних хулиганов, которым плевать на хорошие манеры
- 15 вещей, которые нельзя делать в Японии
- Повторная дактилоскопия и обязательное фотографирование: для мигрантов в РФ вводят новые ограничения
Новости партнёров
реклама