Ловкость рук и никакого мошенничества: китайская компания хочет отсудить название у бренда Dyson в России

Возможно, так и будет. Ведь британский Dyson ушел из России еще в апреле, так что защищать его права некому. Да и надо ли вообще их слушать? Ушли, так ушли.

Товары настоящего Dyson по-прежнему поставляются в Россию по схеме параллельного импорта. Но если китайцы выиграют суд, поставки британских товаров могут быть запрещены из-за нарушения авторских прав