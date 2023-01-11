Ловкость рук и никакого мошенничества: китайская компания хочет отсудить название у бренда Dyson в России

Если вы думаете, что из сложившейся ситуации в мире нельзя взять никакой выгоды, то вы просто не предприимчивый человек.
Пока все бренды уходят, а другие продают свой бизнес переименовывая его в какие-нибудь "точки", компания из КНР вспомнила, что свято место пусто не бывает, а также что имидж порой важнее содержания. В итоге благодаря китайской смекалочке, они через суд пытаются заполучить право на продажу на территории России своей продукции под брендом британской компании Dyson.
Производитель из КНР судится за право использовать в России бренд культовых пылесосов и фенов Dyson. Если все получится, китайцы смогут продавать под известной маркой свои не столь известные устройства.
Возможно, так и будет. Ведь британский Dyson ушел из России еще в апреле, так что защищать его права некому. Да и надо ли вообще их слушать? Ушли, так ушли.
Товары настоящего Dyson по-прежнему поставляются в Россию по схеме параллельного импорта. Но если китайцы выиграют суд, поставки британских товаров могут быть запрещены из-за нарушения авторских прав
Источник:
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если Mercedes-Benz ушел , мы же начинаем под этим брендом продавать свои автомобили , а гордо называем их Москвич (хотя Mercedes за 2ляма было бы более адекватно , хоть он и "китайский")