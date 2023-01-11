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Ловкость рук и никакого мошенничества: китайская компания хочет отсудить название у бренда Dyson в России

Ловкость рук и никакого мошенничества: китайская компания хочет отсудить название у бренда Dyson в России

Автор:
11 января 2023 18:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Dyson   авторское право   бизнес   бренд   интересно   китайцы   
2265
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Если вы думаете, что из сложившейся ситуации в мире нельзя взять никакой выгоды, то вы просто не предприимчивый человек.

Пока все бренды уходят, а другие продают свой бизнес переименовывая его в какие-нибудь "точки", компания из КНР вспомнила, что свято место пусто не бывает, а также что имидж порой важнее содержания. В итоге благодаря китайской смекалочке, они через суд пытаются заполучить право на продажу на территории России своей продукции под брендом британской компании Dyson.

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Производитель из КНР судится за право использовать в России бренд культовых пылесосов и фенов Dyson. Если все получится, китайцы смогут продавать под известной маркой свои не столь известные устройства.

Возможно, так и будет. Ведь британский Dyson ушел из России еще в апреле, так что защищать его права некому. Да и надо ли вообще их слушать? Ушли, так ушли.

Товары настоящего Dyson по-прежнему поставляются в Россию по схеме параллельного импорта. Но если китайцы выиграют суд, поставки британских товаров могут быть запрещены из-за нарушения авторских прав

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Метки: Dyson   авторское право   бизнес   бренд   интересно   китайцы   
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8  комментариев
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Shtoppi 59 минут назад
Все ведь в курсе, что если говно назвать как-то иначе, то суть говна от этого не изменится?
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Кура́тор 9 минут назад
если я правильно понял , то Dyson ушёл из России , а не "выпилился" на тот свет (что ему мешает судиться с Катайцами и выиграть)
если Mercedes-Benz ушел , мы же начинаем под этим брендом продавать свои автомобили , а гордо называем их Москвич (хотя Mercedes за 2ляма было бы более адекватно , хоть он и "китайский")
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Александр Maтвийка 24 минуты назад
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Александр Невский
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