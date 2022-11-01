Бизнес-модель от Илона Маска: сделайте мне продукт, а я вам не заплачу

О том, каким образом Маск сколотил свое состояние лучше не озвучивать, чтобы не разочаровать его преданных фанатов. Но вот один пример его "гениальной" идеи. Владелец компании электрокаров Tesla предложил создателю игр Her Story и Immortality Сэму Барлоу портировать игру для приборной панели машины.