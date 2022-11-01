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Бизнес-модель от Илона Маска: сделайте мне продукт, а я вам не заплачу

Бизнес-модель от Илона Маска: сделайте мне продукт, а я вам не заплачу

Автор:
01 ноября 2022 21:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Tesla   mask   Илон   Популярность   бизнес   интересно   история   обман   
1853
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В наше время появилось целое поколение молодых людей, которые являются большими фанатами Илона Маска. Действительно, это неординарная личность, которая смогла добиться больших успехов в бизнесе.

О том, каким образом Маск сколотил свое состояние лучше не озвучивать, чтобы не разочаровать его преданных фанатов. Но вот один пример его "гениальной" идеи. Владелец компании электрокаров Tesla предложил создателю игр Her Story и Immortality Сэму Барлоу портировать игру для приборной панели машины.

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Сама задумка конечно интересная, но на вопрос Барлоу — сколько ему заплатят, Маск гениально ответил: ни сколько, зато о нем узнает так много людей.

Очевидно, что только самый преданный фанат готов был потратить годы своей жизни для того, чтобы его похвалил Илон Маск и отметил в своем сообщении.

Возможно, просто поколение соевых пориджей не знает, что за лайки нельзя оплатить счета за коммуналку.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Tesla   mask   Илон   Популярность   бизнес   интересно   история   обман   
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11  комментариев
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8k
Александр 55 минут назад
Ну тут все зависит от известности бренда. Если что, один заказной пост с рекламой какого-либо продукта в Инстаграме Дуэйна "Скалы" Джонсона сейчас стоит больше ляма баксов. Я это знаю, потому что глубоко в теме инфлюенсер маркетинга.
А Илон Маск покруче Джонсона будет. Например, я не вожу машину, но знаю кто такой Илон Маск и что такое Тесла. Но при этом я очень даже люблю компьютерные игры, но в душе не е*у кто такой Сэм Барлоу и что такое Her Story и Immortality.
Делаем вывод - как бы это не звучало для простых работяг, но по правилам современного рынка, возможно Маск еще делает Барлоу очень щедрое предложение, не требуя доплаты за эксклюзивную интеграцию на такую платформу. И Барлоу об этом растрындел, чтоб попиариться на имени Маска и получить какую никакую бесплатную огласку. Результат налицо - я теперь знаю, кто такой Сэм Барлоу. Но если бы не имя Маска в истории - не зашел бы и не узнал. Вот так это работает. Он уже поимел профит.
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3k
a_pingvin 2 часа назад
перехожу по ссылке на источник, пишет: "страница не найдена"... грустно даже.
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7k
Bartello 2 часа назад
Возможно, просто поколение соевых пориджей не знает, что за лайки нельзя оплатить счета за коммуналку.

Ой ли, ой ли! Куева Куча блохеров, живущих с донатов с этим утверждением не согласятся.
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47k
Прораб 2 часа назад
Да ладно! Эту схему Довгань ещё 20 лет назад мутил. Типа - налепите на свой продукт мой лейбл за малую денюжку
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