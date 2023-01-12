Почему российский рынок венчурных инвестиций находится на дне?

Для того, чтобы понять масштаб проблемы, приведем две цифры. В первом полугодии 2022 года в России было закрыто 82 венчурных сделки, а в 2021 году — 311 сделок на $2,4 млрд. Для сравнения, в США за тот же 2021 год было закрыто 15855 сделок более чем на $300 млрд. Да, у них и экономика больше, и финансовая сфера гораздо сильнее, это понятно — но не в 100 же раз!

В чем причина? Их несколько. Во-первых, после 2014 года с российского рынка ушли многие международные игроки, но не все: в российские компании продолжали активно инвестировать и американские, и европейские фонды. Тот же BlackRock последнюю (на сегодня) сделку закрыл в конце января прошлого года. При этом небольшой размер российского рынка и потенциальная изоляция регулярно вымывали кадры. А сентябрьская мобилизация добила индустрию: по разным оценкам, к ноябрю из России уехали от 50 до 70% стартапов.