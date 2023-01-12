Почему российский рынок венчурных инвестиций находится на дне?

Инвестиции в российские технологические компании упали до рекордно низкого уровня в $1,1 млрд. По крайней мере, сегодня многие российские СМИ со ссылкой на портал Venture Guide об этом написали. Все так плохо? Да, все даже хуже — из этих $1,1 млрд., $900 млн пришлись на январь 2022 года, а после начала СВО рынок просто встал. Правда, трудности начались далеко не в феврале прошлого года, а гораздо раньше.
Для того, чтобы понять масштаб проблемы, приведем две цифры. В первом полугодии 2022 года в России было закрыто 82 венчурных сделки, а в 2021 году — 311 сделок на $2,4 млрд. Для сравнения, в США за тот же 2021 год было закрыто 15855 сделок более чем на $300 млрд. Да, у них и экономика больше, и финансовая сфера гораздо сильнее, это понятно — но не в 100 же раз!
В чем причина? Их несколько. Во-первых, после 2014 года с российского рынка ушли многие международные игроки, но не все: в российские компании продолжали активно инвестировать и американские, и европейские фонды. Тот же BlackRock последнюю (на сегодня) сделку закрыл в конце января прошлого года. При этом небольшой размер российского рынка и потенциальная изоляция регулярно вымывали кадры. А сентябрьская мобилизация добила индустрию: по разным оценкам, к ноябрю из России уехали от 50 до 70% стартапов.
И события 2022 года поставили перед основателями компаний большой вопрос — хотят они дальше развиваться в России или за рубежом? Ответ на этот вопрос зачастую происходил не из политических убеждений, а из вполне бытовой логики: бизнесу, ориентированному на международные рынки, из России сейчас лучше уехать. К сожалению, множество фаундеров так и поступили: в России у их идей и их компаний практически не было шансов ни привлечь инвестиции, ни полноценно развиваться. А в условном Дубае, где никто уже давно не смотрит на твой паспорт и происхождение, такие шансы есть.
Кстати, очень показательная история — участником самой крупной сделки 2022 года стал интернет-магазин (!) "ВсеИнструменты.ру", привлекший $40 млн. Для сравнения, в 2021 лидером с результатом почти $400 млн. стала технологическая компания Miro, которая покинула Россию после начала СВО.
Можно долго и громко кричать об отсутствии патриотизма, но проблема совсем не в нем. К сожалению, здесь мы приходим к еще одной проблеме — практически полному отсутствию в России частных компаний, специализирующихся на венчурных инвестициях. Да, есть ФРИИ (детище Агентства Стратегических инициатив), есть РФПИ, но это государственные компании. А выбирая — брать деньги у государства в России или брать деньги у частных инвесторов в Дубае, большинство действительно перспективных и сильных команд сейчас выберут второй вариант. Просто потому, что связь с государством сейчас может закрыть множество дверей в будущем.
Если нашей стране нужно технологическое предпринимательство, финтех, биотех и новые стартапы, которые перевернут мир — наверное, стоит развивать соответствующую инфраструктуру. Очень многое уже сделано - в Сколково, Иннополисе или Дубне, благодаря которым рынок еще хоть как-то жив. Просто снизить налоги до 0 (как это было сделано) будет недостаточно.
Источник:
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Хотя, даже выбрав некий варинат, можно получить в итоге что-то совсем другое (как та старуха, которая осталась у разбитого корыта)...