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Почему российский рынок венчурных инвестиций находится на дне?

Почему российский рынок венчурных инвестиций находится на дне?

Автор:
12 января 2023 19:35
Сообщество : Жить в России
Метки: бизнес   инвестиции   интересно   новости   проблемы   релокация   
1183
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Инвестиции в российские технологические компании упали до рекордно низкого уровня в $1,1 млрд. По крайней мере, сегодня многие российские СМИ со ссылкой на портал Venture Guide об этом написали. Все так плохо? Да, все даже хуже — из этих $1,1 млрд., $900 млн пришлись на январь 2022 года, а после начала СВО рынок просто встал. Правда, трудности начались далеко не в феврале прошлого года, а гораздо раньше.

Для того, чтобы понять масштаб проблемы, приведем две цифры. В первом полугодии 2022 года в России было закрыто 82 венчурных сделки, а в 2021 году — 311 сделок на $2,4 млрд. Для сравнения, в США за тот же 2021 год было закрыто 15855 сделок более чем на $300 млрд. Да, у них и экономика больше, и финансовая сфера гораздо сильнее, это понятно — но не в 100 же раз!

В чем причина? Их несколько. Во-первых, после 2014 года с российского рынка ушли многие международные игроки, но не все: в российские компании продолжали активно инвестировать и американские, и европейские фонды. Тот же BlackRock последнюю (на сегодня) сделку закрыл в конце января прошлого года. При этом небольшой размер российского рынка и потенциальная изоляция регулярно вымывали кадры. А сентябрьская мобилизация добила индустрию: по разным оценкам, к ноябрю из России уехали от 50 до 70% стартапов.

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И события 2022 года поставили перед основателями компаний большой вопрос — хотят они дальше развиваться в России или за рубежом? Ответ на этот вопрос зачастую происходил не из политических убеждений, а из вполне бытовой логики: бизнесу, ориентированному на международные рынки, из России сейчас лучше уехать. К сожалению, множество фаундеров так и поступили: в России у их идей и их компаний практически не было шансов ни привлечь инвестиции, ни полноценно развиваться. А в условном Дубае, где никто уже давно не смотрит на твой паспорт и происхождение, такие шансы есть.

Кстати, очень показательная история — участником самой крупной сделки 2022 года стал интернет-магазин (!) "ВсеИнструменты.ру", привлекший $40 млн. Для сравнения, в 2021 лидером с результатом почти $400 млн. стала технологическая компания Miro, которая покинула Россию после начала СВО.

Можно долго и громко кричать об отсутствии патриотизма, но проблема совсем не в нем. К сожалению, здесь мы приходим к еще одной проблеме — практически полному отсутствию в России частных компаний, специализирующихся на венчурных инвестициях. Да, есть ФРИИ (детище Агентства Стратегических инициатив), есть РФПИ, но это государственные компании. А выбирая — брать деньги у государства в России или брать деньги у частных инвесторов в Дубае, большинство действительно перспективных и сильных команд сейчас выберут второй вариант. Просто потому, что связь с государством сейчас может закрыть множество дверей в будущем.

Если нашей стране нужно технологическое предпринимательство, финтех, биотех и новые стартапы, которые перевернут мир — наверное, стоит развивать соответствующую инфраструктуру. Очень многое уже сделано - в Сколково, Иннополисе или Дубне, благодаря которым рынок еще хоть как-то жив. Просто снизить налоги до 0 (как это было сделано) будет недостаточно.

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Метки: бизнес   инвестиции   интересно   новости   проблемы   релокация   
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23  комментария
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17k
Алексей Час назад
Ответ простой - да потому, что все в ж@пе и особенно рынок, этих, как их, аааа.... венчурных инвестиций..... Писец, только от бессонницы избавился по поводу заморозки цен на нефть, а тут такой удар......
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29k
Андрей Иванов 3 минуты назад
Ой, мы тут все так испережевались по поводу венчурных инвестиций. Ну прям беда. Наверное вены начнём себе сейчас резать
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10k
Бендер Родригес 7 минут назад
Нука, нука по подробнее, чего там Сколково, совместно с чубайсом там наделало?
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−1
Whynotthisaccount Andthis 23 минуты назад
Странно, обычно такого рода автор в конце сделает вывод о том, что и на*** не нужоны эти венчуры, нескрепные и жутко вражеские. Тогда, это было бы забавно, а про «развивать инфраструктуру» - тупо.
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−10
Kromvel Полчаса назад
забавно наблюдать за коментами ваты))) Как только что то плохое про Россию, сразу дурачков включают - "мы не понимаем"...."автор, о чем ты?". А ответ на самом деле очень прост, кремлевкая [мат], ради сохранения собственной власти, методично топит страну.
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24k
pssst Полчаса назад
Тут на днях одна венчурная компания венчурно повертела все венчурных инвесторов на своем венчуре. Генерального аж на Багамах ловить пришлось.
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2k
ДК 37 минут назад
Да тут все очень просто: либо "российский рынок венчурных инвестиций", либо "Крым наш!", "Херсон наш!", "Запорожье наше!". Ну зачем простому русскому патриоту эти самые "венчурные инвестиции"?
Хотя, даже выбрав некий варинат, можно получить в итоге что-то совсем другое (как та старуха, которая осталась у разбитого корыта)...
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1k
Сергей 41 минуту назад
Прочёл, ни хера не понял. Есть пояснительная бригада? О чём речь вообще?
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4k
Трям 43 минуты назад
Ты хоть на йоту понимаешь, о чем копипастишь, мудила?
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 44 минуты назад
Венчурные сделки... Я понял, откуда это...
Венчурные сделки... Я понял, откуда это...Посмотреть
Венчурные сделки... Я понял, откуда это...
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15
Napalm 47 минут назад
Попахивает дискредитацией стабильной стабильности) Но на этом ресурсе будут комменты в стиле - "ну и пусть валят!"
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6k
Андрей Крылов 50 минут назад
отому. что этот рынок почти весь контролиркуется врагами России. Да и сам иэти "венчкрные " инвистиции - сплошная спекулятивная дрянь, на самом деле. Что кому тут не понятно из тех, кто в теме?
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