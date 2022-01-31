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15 странных фактов, которые немного пугают, но при этом завораживают

15 странных фактов, которые немного пугают, но при этом завораживают (16 фото)

Автор:
31 января 2022 15:38
Сообщество : Факты
Метки: Исторические факты   в копилку знаний   в копилку эрудита   интересные исторические факты   факты   хочу все знать   
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Да, об этом нам в школе не рассказывали. А жаль! Уроки истории, биологии и географии стали бы намного интереснее.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   в копилку знаний   в копилку эрудита   интересные исторические факты   факты   хочу все знать   
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8  комментариев
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34
Аванес Мефодиевич Час назад
"Итальянский остров Повелья считается самым посещаемым местом на земле и полностью закрыт для посетителей"
Как можно посетить то, куда нельзя приехать? Постарайтесь объяснить, каким переводчиком вы это переводили. Наверное Microsoft Paint?
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6k
hairov 36 минут назад
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13k
Bill 49 минут назад
"Итальянский остров Повелья считается самым посещаемым местом на земле и полностью закрыт для посетителей"
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2k
Frank Borman Час назад
5. Екатерина Великая любила, когда ей щекотали ноги и у нее всегда при дворе было множество шутов

А еще больше она любила секс. У нее было множесто любовников-фаворитов. Потемкин, Орлов, Зубов и еще многие другие. Что еще раз доказывает - невинность и воздержание, ято сказки попов.
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30k
Антон Час назад
"Итальянский остров Повелья считается самым посещаемым местом на земле и полностью закрыт для посетителей".
Где логика в этой фразе?
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5k
au3 Час назад
"9. Исследования показали, что большинство офисных кружек содержат следы фекалий. Основная причина этого – общие кухонные губки"

Понятно ..... А кто-нибудь подумал, что причина что срут в кружки. А тут вон оно как - кухонной губкой унитаз протирают .
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