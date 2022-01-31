15 странных фактов, которые немного пугают, но при этом завораживают

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Да, об этом нам в школе не рассказывали. А жаль! Уроки истории, биологии и географии стали бы намного интереснее.
1. Остров Исла-де-лас-Муньекас (или Остров кукол) находится к югу от Мехико, заполнен жуткими куклами и считается одним из самых посещаемых мест на Земле
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2. Ацтекские жрецы верили, что слезы детей могут остановить засуху. Некоторые ритуалы включали в себя принесение детей в жертву богу солнца Уицилопочтли
3. В средневековом манускрипте, известном как Codex Gigas, или Библия дьявола, имеется полностраничный портрет Сатаны. Считается, что в этой рукописи содержится договор монаха, который продал свою душу сатане в 13 веке, чтобы избежать казни
4. Церковь в Чехии, известная как Седлецкий склеп, украшена частями человеческих скелетов. Их более 40 000
5. Екатерина Великая любила, когда ей щекотали ноги и у нее всегда при дворе было множество шутов
6. Некоторые алхимики использовали в своих эликсирах вещество головного мозга человека. Алхимик Джон Френч, живший в начале 17 века, хранил мозговое вещество в конском навозе, а затем пил его
7. В Музее медицинской истории Мюттера (Филадельфия, США) представлены различные мутации, опухоли и аномалии анатомии человека
9. Исследования показали, что большинство офисных кружек содержат следы фекалий. Основная причина этого – общие кухонные губки
10. У этого маленького создания - лягушки-древолаза - достаточно яда, чтобы убить от 10 до 15 человек
11. Museo delle Anime del Purgatorio или Музей душ чистилища хранит документы, подписи и отпечатки рук "душ", предположительно застрявших в чистилище. Он находится в Риме
12. Итальянский остров Повелья считается самым посещаемым местом на земле и полностью закрыт для посетителей
14. Король Карл II пил алкоголь, смешанный с измельченными человеческими черепами, слоновой костью, сушеной гадюкой и оленьими рогами. Микстура называлась "Королевскими каплями"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Как можно посетить то, куда нельзя приехать? Постарайтесь объяснить, каким переводчиком вы это переводили. Наверное Microsoft Paint?
А еще больше она любила секс. У нее было множесто любовников-фаворитов. Потемкин, Орлов, Зубов и еще многие другие. Что еще раз доказывает - невинность и воздержание, ято сказки попов.
Где логика в этой фразе?
Понятно ..... А кто-нибудь подумал, что причина что срут в кружки. А тут вон оно как - кухонной губкой унитаз протирают .