В Балашихе два пьянчуги устроили драку с сотрудником ДПС

Двое жителей подмосковной Балашихи, продолжающие праздновать Новый год, решили развлечься и нашли себе приключения на несколько лет колонии. Мужчины закидали автомобиль ДПС снежками, а когда автоинспектор сделал им замечание, набросились на него с кулаками.



Сотрудник ДПС дал им достойный отпор и смог удержать обоих дебоширов до приезда подкрепления. После того, как пьянчуг отвезли в отдел, автоинспектор отправился в больницу снимать побои. Теперь двум любителям выпить и подраться грозит до 5 лет лишения свободы по статье 318 УК РФ.