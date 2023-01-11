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В Балашихе два пьянчуги устроили драку с сотрудником ДПС

В Балашихе два пьянчуги устроили драку с сотрудником ДПС

Автор:
11 января 2023 15:42
Сообщество : Криминал
Метки: ДПС   Дебоширы   балашиха   видео   наказание   нападение   
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Мало того, что полицейский их раскидал, так теперь им ещё и грозит уголовное дело.

Двое жителей подмосковной Балашихи, продолжающие праздновать Новый год, решили развлечься и нашли себе приключения на несколько лет колонии. Мужчины закидали автомобиль ДПС снежками, а когда автоинспектор сделал им замечание, набросились на него с кулаками.

Сотрудник ДПС дал им достойный отпор и смог удержать обоих дебоширов до приезда подкрепления. После того, как пьянчуг отвезли в отдел, автоинспектор отправился в больницу снимать побои. Теперь двум любителям выпить и подраться грозит до 5 лет лишения свободы по статье 318 УК РФ.

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Метки: ДПС   Дебоширы   балашиха   видео   наказание   нападение   
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2  комментария
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Иван Днепров 40 минут назад
Пора писать диссертацию о вредном воздействии майонеза в салатах для мозга человекоподобных. О сколько нам открытий чудных ...
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40k
Сергей 24 минуты назад
И поделом!
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