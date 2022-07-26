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Собака защищала дом хозяев от пумы - и пострадала от её когтей

Собака защищала дом хозяев от пумы - и пострадала от её когтей

Автор:
26 июля 2022 12:31
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   дикие животные   животные   нападение   пума   собака   собаки   фото   
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В американском городке Плезант-Гроув собака защитила свою семью от дикой пумы. К сожалению, бедняга пострадала от когтей большой кошки - но теперь семья считает свою собаку героем. Она спасла жизнь детей, и выстояла до конца, прогнав хищницу.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   дикая природа   дикие животные   животные   нападение   пума   собака   собаки   фото   
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16k
Вася 2 часа назад
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919k
NAZARETH (модер) 2 часа назад
Который раз убеждаюсь, что собака НАСТОЯЩИЙ друг человека!!!
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1k
Оксид Бетона 3 часа назад
- Прыгай в бассейн!
- Но там же акулы!
- Акулы не кусаются!
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