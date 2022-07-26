Собака защищала дом хозяев от пумы - и пострадала от её когтей

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В американском городке Плезант-Гроув собака защитила свою семью от дикой пумы. К сожалению, бедняга пострадала от когтей большой кошки - но теперь семья считает свою собаку героем. Она спасла жизнь детей, и выстояла до конца, прогнав хищницу.
Этой историей поделилась семья из города Плезант-Гроув, США. Как они рассказали, днём возле бассейна играли их маленькие дети, а собака по кличке Элла (Ella) находилась рядом. Дети заметили, что питомица ведёт себя странно и напряжённо, смотря на каменное ограждение дома. Оказалось, рядом была опасность. Во двор семьи проникла дикая пума, и Элла сразу начала защищать дом своих хозяев от хищницы.
Дети к тому времени вышли из бассейна и зашли в дом, поэтому семья даже не видела сражения пумы с собакой. Элла храбро защищала свой дом до конца - и в итоге прогнала пуму, но к сожалению, пострадала от её когтей. Хозяева увидели раненую собаку уже на крыльце, и тут же отвезли к ветеринарам. Теперь Элла - их герой!
Сейчас собака чувствует себя нормально, и восстанавливается. Встречи с пумами в районе Плезант-Гроув - не редкость. Хотя пумы редко нападают на людей и предпочитают их избегать, в период с 1890 года по 2004-ый было зарегистрировано около сотни нападений на человека в США и Канаде.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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