Собака защищала дом хозяев от пумы - и пострадала от её когтей

Дети к тому времени вышли из бассейна и зашли в дом, поэтому семья даже не видела сражения пумы с собакой. Элла храбро защищала свой дом до конца - и в итоге прогнала пуму, но к сожалению, пострадала от её когтей. Хозяева увидели раненую собаку уже на крыльце, и тут же отвезли к ветеринарам. Теперь Элла - их герой!