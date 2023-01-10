Самый неприятный русский богатырь

Первым решился разобраться в характере Алёши Поповича литературовед Александр Белинский, который описал его так: "Богатырь более хитрый, чем храбрый, более находчивый, чем сильный; совершенно национальный русский герой". Николай Павлович Дашкевич, исследователь древнерусской литературы, предполагал, что богатырь был конечно смелым, но не удалым. И он характеризовал его как хвастуна и насмешника: "Хотя он богомолен, но не прочь соврать и любит нескромные речи". Историк русской литературы Леонид Николаевич Майков видел в Поповиче отрицательного персонажа с небольшой долей положительных черт. Именно ему, лукавому и кичливому он вменял подлости, из-за которых остальные богатыри не всегда хотели иметь с ним дело.

Но при всём при этом Алёша Попович, по мнению всех исследователей, беззаветно любил Родину и готов был ради неё жертвовать жизнью.