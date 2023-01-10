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Самый неприятный русский богатырь

Самый неприятный русский богатырь

Автор:
10 января 2023 17:33
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   былины   интересное   история   легенды   литература   русь   сказания   
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Алёша Попович, самый молодой и самый неоднозначный персонаж русских былин. Помимо подвигов он совершил много гадких вещей и его даже называли самым подлым из богатырей.
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Фольклорист и филолог Владимир Яковлевич Пропп предполагал временем рождения образа Алёши Поповича период после Крещения Руси, когда и о попах, и о их детях можно было выражаться в негативном ключе.
Искусствовед Анатолий Маркович Членов предложил ещё один вариант происхождения Алёши Поповича: он предполагал, что прототипом богатыря является Ольберг Ратиборович, тоже боярин, который служил вместе с Владимиром Мономахом.
И есть ещё мнения, что прообразом Алёши Поповича был житель города Пирятин.
Ну а академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв был уверен, что Алёша Попович, впервые упомянутый в летописи 1423 года, не имеет реального прототипа и этот просто хорошо описанный былинный персонаж.

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Метки: Прошлое   былины   интересное   история   легенды   литература   русь   сказания   
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10  комментариев
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14k
ss 37 минут назад
Пипец... "Исследователи-надмозги". Полный трешак!

"Ну, очень неприятный герой!... Правда... Может быть это не он.. А может он... Может быть делал... А может и нет... Может убил, а может это его убили... Может быть всех победил, а может был не сильным, а хитрым и это его победили... Ну, кто он вообще был, мы так и не знаем, но всё равно, неприятный был человек".

Это что вообще такое за анализ? От слова "анал" что ли?
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32k
russger Минуту назад
Вы ещё колобка на атомы разберите
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20k
Евгений 39 минут назад
Хорошая попытка супермэн, но ты всё равно лошара выдуманная))
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36k
Алексей 50 минут назад
гномы тоже были так себе?)
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22k
hebpat Час назад
ну вообще то самым неприятным богатырём считается Дюк Степанович, причём у него был реальный прототип - богач из Галицко - Волынской земли прославившийся своим беспределом, по летописи был вызван в Киев на правёж и там сгинул, по крайней мере о нём летописи больше не писали
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12k
Ivan Час назад
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