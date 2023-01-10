Самый неприятный русский богатырь

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Алёша Попович, самый молодой и самый неоднозначный персонаж русских былин. Помимо подвигов он совершил много гадких вещей и его даже называли самым подлым из богатырей.
Одна из самых распространённых версий, что прототипом Алёши Поповича мог быть боярин Александр (Олёша) Попович. Если посмотреть на летописи, то боярин отличался храбростью и принадлежал к касте самых отборных воинов. Попович изначально служил в войске Всеволода Большое Гнездо, а после его смерти стал на сторону его сына, Константина Всеволодовича, который боролся против своего брата Юрия Всеволодовича, который претендовал на престол.
После победы в битвах над несколькими отличными воинами Юрия Александр Попович очень помог Константину Всеволодовичу. Но гибель предводителя и вокняжение Юрия в 1218 году заставила Александра Поповича перебраться в Киев и примкнуть к войску великого княза Мстислава Старого, вместе с которым и пал на поле боя в битве при Калке в 1223 году.
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Российский этнограф Александр Яковлевич Артынов на основе былины "Алёша Попович и Тугарин", где сказано было, что богатырь приходится сыном попа Леонтия Ростовского, пришёл к выводу, что родина Алёши Поповича - деревня Селище Ростовского района Ярославской области.
Есть противники данной версии, отождествляющей фольклорного героя и ростовского боярина, обращают внимание на то, что два самых прославленных подвига былинного богатыря Алёши Поповича (победа над Тугариным змеем и Идолищем) были совершены на два века раньше, чем погиб ростовский боярин Александр Попович.
Есть противники данной версии, отождествляющей фольклорного героя и ростовского боярина, обращают внимание на то, что два самых прославленных подвига былинного богатыря Алёши Поповича (победа над Тугариным змеем и Идолищем) были совершены на два века раньше, чем погиб ростовский боярин Александр Попович.
Фольклорист и филолог Владимир Яковлевич Пропп предполагал временем рождения образа Алёши Поповича период после Крещения Руси, когда и о попах, и о их детях можно было выражаться в негативном ключе.
Искусствовед Анатолий Маркович Членов предложил ещё один вариант происхождения Алёши Поповича: он предполагал, что прототипом богатыря является Ольберг Ратиборович, тоже боярин, который служил вместе с Владимиром Мономахом.
И есть ещё мнения, что прообразом Алёши Поповича был житель города Пирятин.
Ну а академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв был уверен, что Алёша Попович, впервые упомянутый в летописи 1423 года, не имеет реального прототипа и этот просто хорошо описанный былинный персонаж.
Искусствовед Анатолий Маркович Членов предложил ещё один вариант происхождения Алёши Поповича: он предполагал, что прототипом богатыря является Ольберг Ратиборович, тоже боярин, который служил вместе с Владимиром Мономахом.
И есть ещё мнения, что прообразом Алёши Поповича был житель города Пирятин.
Ну а академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв был уверен, что Алёша Попович, впервые упомянутый в летописи 1423 года, не имеет реального прототипа и этот просто хорошо описанный былинный персонаж.
Владимир Пропп писал, что Алёша Попович, помимо своих достоинств, был весьма неприятным человеком.
Самый старший из богатырей, Илья Муромец, читателям представлен как мудрый и суровый воин, побеждающий врагов своей неустрашимостью, спокойной силой и рассудительностью. Добрыня Никитич превосходил своих врагов богатырской силой и культурой.
А вот Алёша изображается не удалым сильным молодцем, а шутником-гусляром, весёлым, насмешливым, безбашенным и острым на язык. Его поступки могли приносить вред как ему, так и окружающим.
Самый старший из богатырей, Илья Муромец, читателям представлен как мудрый и суровый воин, побеждающий врагов своей неустрашимостью, спокойной силой и рассудительностью. Добрыня Никитич превосходил своих врагов богатырской силой и культурой.
А вот Алёша изображается не удалым сильным молодцем, а шутником-гусляром, весёлым, насмешливым, безбашенным и острым на язык. Его поступки могли приносить вред как ему, так и окружающим.
Первым решился разобраться в характере Алёши Поповича литературовед Александр Белинский, который описал его так: "Богатырь более хитрый, чем храбрый, более находчивый, чем сильный; совершенно национальный русский герой". Николай Павлович Дашкевич, исследователь древнерусской литературы, предполагал, что богатырь был конечно смелым, но не удалым. И он характеризовал его как хвастуна и насмешника: "Хотя он богомолен, но не прочь соврать и любит нескромные речи". Историк русской литературы Леонид Николаевич Майков видел в Поповиче отрицательного персонажа с небольшой долей положительных черт. Именно ему, лукавому и кичливому он вменял подлости, из-за которых остальные богатыри не всегда хотели иметь с ним дело.
Но при всём при этом Алёша Попович, по мнению всех исследователей, беззаветно любил Родину и готов был ради неё жертвовать жизнью.
Но при всём при этом Алёша Попович, по мнению всех исследователей, беззаветно любил Родину и готов был ради неё жертвовать жизнью.
В былине "Неудавшаясь женитьба Алёши Поповича", богатырь предстаёт негодяем, который ради личной выгоды совершает ужасный поступок. В сказании говорится, что Добрыня Никитич по воле князя Владимира отбыл со сложным дипломатическим поручением в орду, а дома его осталась ждать любимая жена Настасья Микулишна. Преданная жена ждала мужа целых 12 лет, пока не пришла страшная весть о смерти Добрыни Никитича. Вдова была безутешна, она никого не хотела видеть, но князь Владимир принудил её выйти за Алёшу Поповича. Именно в день свадьбы Добрыня Никитич вернулся домой и выяснилось, что ложные слухи о его гибели были распространены Поповичем, его названным братом, который с помощью обмана хотел забрать себе его супругу.
У этой былины есть две концовки. Первая: в результате драки, что завязалась между Поповичем и Никитичем последний убил Алёшу. Вторая: Алёша всё-таки смог вымолить прощение у своего старшего друга.
У этой былины есть две концовки. Первая: в результате драки, что завязалась между Поповичем и Никитичем последний убил Алёшу. Вторая: Алёша всё-таки смог вымолить прощение у своего старшего друга.
Есть былина "Алёша и сестра Збродовичей", где герой снова показывает себя не с лучшей стороны. Алёша Попович, на одном пиру, заявил братьям Збородовичам, что у него с их сестрой внебрачная связь. Естественно это заявление было воспринято братьями оскорбительно и они тут же вступились за честь опороченной сестры. По одной из версии они убили Алёшу Поповича, а по другой, ситуация замялась благодаря посредничеству Ильи Муромца, который пообещал, что хам женится на сестре Збродовичей.
"Илья Муромец и Сокольник". В этой былине раскрывается ещё одна черта Алёши Поповича - алкоголизм. Другие богатыри часто ругали своего младшего соратника, пытаясь отучить его от этой привычки, но Попович был не дурак лишний раз пригубить чарку вина.
В сказании Илья Муромец велел Алёше Поповичу догнать богатыря Сокольника и тот его догнал, но вместо того, чтобы пленить и приехать с ним в заставу, сел с пленником пить. В итоге Сокольник сбежал, а Алёша Попович мало того, что пришёл один, так ещё и пьяный. Илья Муромец был очень недоволен:
"Говорил тебе, Алёша, я, наказывал:
Ты не пей, Алёша, зелена вина,
Ты не кушай сладких кушаньев".
В сказании Илья Муромец велел Алёше Поповичу догнать богатыря Сокольника и тот его догнал, но вместо того, чтобы пленить и приехать с ним в заставу, сел с пленником пить. В итоге Сокольник сбежал, а Алёша Попович мало того, что пришёл один, так ещё и пьяный. Илья Муромец был очень недоволен:
"Говорил тебе, Алёша, я, наказывал:
Ты не пей, Алёша, зелена вина,
Ты не кушай сладких кушаньев".
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"Ну, очень неприятный герой!... Правда... Может быть это не он.. А может он... Может быть делал... А может и нет... Может убил, а может это его убили... Может быть всех победил, а может был не сильным, а хитрым и это его победили... Ну, кто он вообще был, мы так и не знаем, но всё равно, неприятный был человек".
Это что вообще такое за анализ? От слова "анал" что ли?