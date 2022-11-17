Почему на Руси так ценились пышные женщины

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Известно, что слово "худой" в русском языке издавна обозначало "плохой, слабый, болезненный". На Руси здоровыми считались те, кого "было не обхватить". Это отмечали все иноземные гости, которые писали, что "стройность и миниатюрность для женщин здесь не в чести, тонкие ножки, хрупкий стан тут за безобразие почитаются".
Ситуация поменялась только при Петре, с его европейскими нововведениями. Поначалу перемены начались среди аристократок, а купеческие жёны даже в начале 20 века славились своими формами, которые запечатлел на своих картинах Борис Кустодиев.
Но почему же дородные женщины были так ценны?
Ну во-первых, толстая, с широкими бёдрами и пышной грудью, с животиком - здоровая. Значит она из богатой, сытой семьи, значит может родить здоровых детей и в большом количестве, а большая грудь сможет их выкормить. В общем, для той эпохи, это было первоочерёдной задачей.
Ну во-первых, толстая, с широкими бёдрами и пышной грудью, с животиком - здоровая. Значит она из богатой, сытой семьи, значит может родить здоровых детей и в большом количестве, а большая грудь сможет их выкормить. В общем, для той эпохи, это было первоочерёдной задачей.
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Помимо этого в допетровской Руси дамам нужна была и физическая выносливость. Даже на купеческих-боярских жёнах и дочерях часто лежало много обязанностей по дому. Воду натаскать коромыслом, коня запрячь (а может даже и остановить, при случае). Хрупкая девушка с таким справилась бы вряд ли.
Но ведь не все от природы были статными и дородными. Рождались и худышки, поэтому их с юности откармливали как могли. Им доставалась самая вкусная и калорийная пища и в любом количестве. А иначе как же найти достойного жениха.
Царских невест перед "отбором" у государя в 17 веке специально опаивали водкой, чтобы личико было припухшее и округлое. Также ещё и кормили самыми сладкими булками, чтобы она скорее набрала нужный вес.
Это могло привести к грустным последствиям. К примеру, Мария Хлопова, невеста царя Михаила Фёдоровича (первый Романов), от сверхусиленного питания получила ужасное несварение желудка и в итоге её навсегда отлучили от дворца.
Это могло привести к грустным последствиям. К примеру, Мария Хлопова, невеста царя Михаила Фёдоровича (первый Романов), от сверхусиленного питания получила ужасное несварение желудка и в итоге её навсегда отлучили от дворца.
Источник:
АНТИФИШКИ
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