Почему на Руси так ценились пышные женщины

Но почему же дородные женщины были так ценны?

Ну во-первых, толстая, с широкими бёдрами и пышной грудью, с животиком - здоровая. Значит она из богатой, сытой семьи, значит может родить здоровых детей и в большом количестве, а большая грудь сможет их выкормить. В общем, для той эпохи, это было первоочерёдной задачей.