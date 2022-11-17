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Почему на Руси так ценились пышные женщины

Почему на Руси так ценились пышные женщины

Автор:
17 ноября 2022 19:40
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   девушки   женщины   интересное   история   русь   
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Известно, что слово "худой" в русском языке издавна обозначало "плохой, слабый, болезненный". На Руси здоровыми считались те, кого "было не обхватить". Это отмечали все иноземные гости, которые писали, что "стройность и миниатюрность для женщин здесь не в чести, тонкие ножки, хрупкий стан тут за безобразие почитаются".
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Источник:

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Метки: Прошлое   девушки   женщины   интересное   история   русь   
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Lexx 17 минут назад
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Дядюшка Ау 5 минут назад
"Ой, не лги! Ой, не лги! Царю лжёшь! Не человечьим хотением, но Божьим соизволением царь есмь…" "Иван Васильевич меняет профессию"

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