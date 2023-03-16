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Исчезновение печенегов: куда и почему

Исчезновение печенегов: куда и почему

Автор:
16 марта 2023 19:25
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   интересное   истории   история   печенеги   русь   
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Ещё в 9-11 веках они взяли под контроль внушительную территорию - от Азовского моря до Румынии. Но куда же они делись и можно ли найти сегодня потомков печенегов?

Большинство историков уверены, что печенеги были одним из туркменских племён, кочевавших когда-то по Средней Азии, но черты у них были в основном европеоидные. Их описывают как невысоких темноволосых и с узким лицом, мужчины племени брили бороды и усы.

Сами себя они называли "баджанки", что с общетюркского языка переводится как "свояк".

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В конце 9 века на Среднюю Азию обрушилась засуха и между тюркскими племенами начались сражения за пастбища. Огузам и кимакам печенеги проиграли, поэтому отошли в степную зону Восточной Европы. Вот только венгры, занимавшие эти земли, их там не ждали. Мадьяры, под давлением "новеньких", прошли границы русских княжеств и перекочевали в Центральную Европу, где позже взяли Паннонию (территория современной Венгрии, восточной Австрии, южной Словакии) и сделали её своим новым домом.

Но недолго печенеги праздновали. Вскоре им стали угрожать хазары. Те из печенегов, кто не хотел оставаться в Причерноморье, пытались пойти за венграми, но их остановили греки и славяне. В итоге кочевники остались на огромной территории между Болгарией, Киевской Русью и Византией. Но Восточные племена оказались под Хазарским каганатом. Их пытались выжить Западные, мирясь то с русскими княжествами, то с Византией, а греки, в свою очередь, обращались к кочевникам, чтобы те были щитом от нашествий киевских князей. Славяне занимались вербовкой печенегов для своих междоусобных войн. Короче говоря, прилетало им отовсюду.


Так долго продолжаться не могло. Уже в начале 11 века в политических играх появился ещё один мощный союз - половцы. Эта историческая веха ознаменовалась битвой печенегов за выживание. Они проиграли славянам несколько важнейших битв с 1016 по 1036 годы. А финалом этой войны стала вассальная присяга печенегов.

Их поселили в Поросье, назвали "чёрными клобуками" и до нашествия ига они были основной частью княжьей конницы. Некоторые печенеги отправились на византийскую службу.


В 1090 году местный хан заключил с турками союз, что очень не понравилось грекам. Через год византийско-половецкое войско разбило печенежскую орду при Левунионе. В греческих хрониках можно найти упоминания, что победившие вырезали народ практически под ноль, не пощадив ни детей, ни женщин.

А последний гвоздь в крышку гроба забили монголы. Когда они захватили Русь, все кочевые народы пришли в подданство Золотой Орде. Они ассимилировались друг с другом и одни печенежские племена стали основой народа гагаузы, которые живут в Бессарабии, а вот другие стали частью башкирского племени юрматы.

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Метки: Прошлое   интересное   истории   история   печенеги   русь   
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7  комментариев
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2k
krokodilov Полчаса назад
назвали "чёрными клобуками" , клобук - головной убор если я не путаю.
В Средней Азии есть народ называется каракалпаки- если дословно переводить с тюркского "черные шапки(колпаки)"
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9k
au3 4 минуты назад
"Их описывают как невысоких темноволосых и с узким лицом, мужчины племени брили бороды и усы."

Картинка "Реконструкция внешнего вида печенегов" с точностью наоборот.
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43k
Карандаш 19 минут назад
Сразу возникает несколько вопросов. Куда делась Золотая орда? Куда делась столица Золотой орды(по "описаниям" имевшая несколько золотых ворот)? Куда делись "пленные" якобы тысячами угонявшиеся с "завоёванных территорий"? "По описаниям" войско татаро-монголов было многотысячным, так лошадей то как и чем кормили? И почему сами монголы(сейчас) об этом ничего не знают?
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