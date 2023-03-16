Исчезновение печенегов: куда и почему

Большинство историков уверены, что печенеги были одним из туркменских племён, кочевавших когда-то по Средней Азии, но черты у них были в основном европеоидные. Их описывают как невысоких темноволосых и с узким лицом, мужчины племени брили бороды и усы.

Сами себя они называли "баджанки", что с общетюркского языка переводится как "свояк".