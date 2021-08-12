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При детях не слушать: один из самых странных мировых хитов

При детях не слушать: один из самых странных мировых хитов (2 фото)

Автор:
12 августа 2021 08:53
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: забавно   интересно   музыка   песня   факты   фото   хит   
1197
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Весной 1972 года загадочная группа The Chakachas словно ниоткуда ворвалась в американский хит-парад, заняв 8-е место с треком "Jungle Fever".

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Метки: забавно   интересно   музыка   песня   факты   фото   хит   
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22k
Ваня 2 часа назад
ни о чем...
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7k
Прохожий3 Полчаса назад
У меня у одного не получается послушать?
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63k
Доктор Джонс Час назад
Ну если там стонала та тётка, что на картинке - то правильно, что запретили...
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5k
Nikolay Час назад
Судя по звукам, женщина пришла домой и сняла туфли
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6k
Михаил Час назад
видеоряда не хватает, однако.....
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31k
Григорий Час назад
Если не смотреть на постер группы при прослушивании, то ещё нормально. А так у меня слишком хорошее воображение
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59
Артем Кондрашов Час назад
полная херня
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28k
Игорь 2 часа назад
По нынешним временам так в целом можно сказать - "ну ничего такого прям там нет"...
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34k
Alex 2 часа назад
Это все ерунда, по сравнению с этим

Ссылка youtu.be
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