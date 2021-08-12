При детях не слушать: один из самых странных мировых хитов

Кто они? Секстет степенных бельгийских студийных музыкантов в компании с женой знаменитого Тито Пуэнте — Кари Кентон — на вокале и маракасах, играющих латиноамериканскую музыку с 1950-х. Лейбл Polydor выпустил их шестой студийный альбом "Jungle Fever" в 1972 году, и к всеобщему удивлению заглавная вещь с него стала хитом в Америке и в Англии. Написал эту композицию пианист и аранжировщик Вилли Албимур.