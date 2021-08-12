При детях не слушать: один из самых странных мировых хитов

Весной 1972 года загадочная группа The Chakachas словно ниоткуда ворвалась в американский хит-парад, заняв 8-е место с треком "Jungle Fever".
Кто они? Секстет степенных бельгийских студийных музыкантов в компании с женой знаменитого Тито Пуэнте — Кари Кентон — на вокале и маракасах, играющих латиноамериканскую музыку с 1950-х. Лейбл Polydor выпустил их шестой студийный альбом "Jungle Fever" в 1972 году, и к всеобщему удивлению заглавная вещь с него стала хитом в Америке и в Англии. Написал эту композицию пианист и аранжировщик Вилли Албимур.
The Chakachas ничего такого не имели в виду!
Слушать "Лихорадку джунглей" при посторонних и несовершеннолетних рискованно. Покраснеете! В паузах расслабленного фанк-инструментала с богатой перкуссией и духовой секцией слышны мужские и женские вокальные упражнения. На BBC "Jungle Fever" запретили от греха. А в США песенку The Chakashas запросто крутили по радио в 1972-м! И пластинка разлетелась тиражом свыше миллиона.
Со временем "Jungle Fever" обрела культовый статус и была признана одним из предвестников эры диско. Её можно услышать в фильме "Ночи в стиле буги" (1997) и на одной из радиостанций в компьютерной игре "Grand Theft Auto: San Andreas". А хип-хоперы по обыкновению нарезали крутой брейкбит на сэмплы:
Источник:
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