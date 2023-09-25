Умелец собрал музыкальную группу из зубных щёток, тостера, утюга и других бытовых приборов

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Сами послушайте, как круто у них получается.
На деле устройства работают на микроконтроллерах, которые запускают их в определённый момент, чтобы из звуков собрать мелодию.
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