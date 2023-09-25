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Умелец собрал музыкальную группу из зубных щёток, тостера, утюга и других бытовых приборов

Умелец собрал музыкальную группу из зубных щёток, тостера, утюга и других бытовых приборов

Автор:
25 сентября 2023 08:28
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Видео   Музыка   забавно   круто   музыкальная группа   утюг   щетка   
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Сами послушайте, как круто у них получается.

На деле устройства работают на микроконтроллерах, которые запускают их в определённый момент, чтобы из звуков собрать мелодию.

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Метки: Видео   Музыка   забавно   круто   музыкальная группа   утюг   щетка   
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4  комментария
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17k
Колька Валеркин сын Час назад
Дааааа, банковский термина писос какой бытовой предмет. Каждые две недели его меняю.
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1k
Polotenchick 11 минут назад
Еще есть один умелец он собрал вот это:
Ссылка youtu.be
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17k
Голос Вселенной Полчаса назад
Шедеврально! ))))
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2k
ssdeep 40 минут назад
как мило что вам провели интернет, эта группа уже лет пять точно выступает.
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