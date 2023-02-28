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Как мог выглядеть Burning Man в 1963 году

Как мог выглядеть Burning Man в 1963 году

Автор:
28 февраля 2023 08:54
Сообщество : Нейротворчество
Метки: burning man   Музыка   забавно. люди   нейросеть   фестиваль   фото   
286
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В 1963 году контркультурное движение еще только зарождалось, художники и музыканты раздвигали границы традиционных норм и условностей. Музыка претерпевала значительные изменения, в ней появился психоделический рок, а ведущую роль играли "Битлз".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: burning man   Музыка   забавно. люди   нейросеть   фестиваль   фото   
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2  комментария
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16k
Nikita 40 минут назад
Комментарий к фото
Daft Punk на минималках?
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52k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
гравицапа)
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