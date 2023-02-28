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В 1963 году контркультурное движение еще только зарождалось, художники и музыканты раздвигали границы традиционных норм и условностей. Музыка претерпевала значительные изменения, в ней появился психоделический рок, а ведущую роль играли "Битлз".
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Если бы Burning Man существовал в 1963 году, фестиваль отражал бы художественные и политические эксперименты того времени.
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Вот несколько воображаемых изображений, созданных искусственным интеллектом, показывающих, как мог выглядеть Burning Man в 1963 году.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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