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Группа художников превратила наивные детские рисунки в милых монстриков

Группа художников превратила наивные детские рисунки в милых монстриков

Автор:
19 июля 2023 10:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: дети   збавно   милота   монстрик   рисунки   фото   художники   
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Рисунок — идеальная возможность выплеснуть всю свою богатую фантазию на бумагу. А у кого самая богатая в мире фантазия? Правильно, у детей! К сожалению, из-за недостаточного навыка многие из них не могут в полной мере воплотить свою идею в жизнь.

В этой нелёгкой затее поможет проект «Monsters Go», художники которого превращают детские каракули в фантазийных монстров всех форм и размеров. И если одни из них получаются милейшими добряками, то от вида других кровь стынет в жилах!


Радужный дружочек

×
×

Тёмная сторона Ариэль


Подводный хрюн


Глядя на результат работы художника, сложно отделаться от мысли, что перед нами дальний морской родственник Фили и Хрюши из «Спокойной ночи, малыши»


Многоруконогий


Фантазия автора настолько крута, что если бы мы встретили этого руконога на одной из средневековых гравюр, то вряд ли сильно удивились бы!


Инопланетный конь


Лимонная утка-незабудка


Муха — это маленькая птичка


Плюшевое сердце


Эмоциональный парень


Привет, лунатики!


Если бы мы не знали, что это работа взрослого художника по детскому рисунку, то вполне могли бы подумать, что это один из постеров к какому-нибудь фильму 80-х.


Чумной доктор


Хищный пончик


Хтоническая дамочка


Драконзилла


Клубничный барашедведь


Тот, кому нечего скрывать

Вау! Просто вау! Снимаем шляпу перед художником, который в куче палочек и чёрточек сумел разглядеть этого потрясающего полупрозрачного монстра. Браво!


Демонический друг птиц

Замурчательный осьминожка

Всадник

Безобидный Несси

Источник:

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Метки: дети   збавно   милота   монстрик   рисунки   фото   художники   
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