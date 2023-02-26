Оборудование для поиска жизни на Марсе выдало любопытные данные о Земле

Из столь сложной ситуации есть два выхода, по версии планетологов. Либо делать оборудование более сложным, либо тащить грунт с поверхности Марса на Землю. И тот и другой вариант сложный как в техническом исполнении, так и весьма финансово затратен.

В НАСА изучили доводы и решили, что дешевле будет изучать марсианский грунт на Земле. Отправка марсохода, способного наковырять почвы в контейнер, запланирована на 2028 год. К этому времени, глядишь и на Земле жизнь появиться.

Ну и для справки, жизнь на Марсе ищут с 1970-х годов.