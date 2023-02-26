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Оборудование для поиска жизни на Марсе выдало любопытные данные о Земле

Оборудование для поиска жизни на Марсе выдало любопытные данные о Земле

Автор:
26 февраля 2023 08:45
Сообщество : Космос
Метки: Земля   есть ли жизнь на Марсе   космос   марс   наука   ученые   
2498
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Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Да какая разница, тут проблема посерьезнее будет. Оказывается, и на Земле то не все так благополучно, как хотелось бы.

Тут, намедни, собрались планетолог Альберто Файрен и международная группа исследователей и как давай проверять современные аппараты, поставляемые на Марс для поиска жизни. Результаты оказались не утешительными.


Они провели испытания на осадочных породах, найденных в ископаемой дельте Красного камня юрского периода в пустыне Атакама на северо-западе Чили. Это самая старая и самая сухая пустыня на Земле. Практически геологический аналог Марса. В этих породах находится много всяких древних и современных микроорганизмов. Ну а марсианские аппараты их просто не заметили и выдали результат, что жизни на Земле нет.


Ученые озадачились и большую статью по этому поводу написали, в которой заявили, что "древний органический материал в марсианских породах практически невозможно обнаружить с помощью современных инструментов и методов". И более того, все исследования, которые марсоходы до этого проводили на Красной планете могут быть "ложноотрицательными".


Из столь сложной ситуации есть два выхода, по версии планетологов. Либо делать оборудование более сложным, либо тащить грунт с поверхности Марса на Землю. И тот и другой вариант сложный как в техническом исполнении, так и весьма финансово затратен.

В НАСА изучили доводы и решили, что дешевле будет изучать марсианский грунт на Земле. Отправка марсохода, способного наковырять почвы в контейнер, запланирована на 2028 год. К этому времени, глядишь и на Земле жизнь появиться.

Ну и для справки, жизнь на Марсе ищут с 1970-х годов.


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Метки: Земля   есть ли жизнь на Марсе   космос   марс   наука   ученые   
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9  комментариев
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22k
hebpat Час назад
Всё новое хорошо забытое старое, когда готовили наш первый марсоход, обнаружился перегруз, оценивая оборудование, академик обнаружил, что вес аппарата который отвечал за обнаружение жизни равен перегрузу, тогда он решил вывезти аппарат в пустыню, и когда тот сообщил, что жизни на земле нет, то марсоход отправился на Марс без него
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8k
Serjio Полчаса назад
А чо Ильюха в Маске больше не летит никуда?
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5k
saliamnn 43 минуты назад
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14k
Alex 49 минут назад
Есть не маленький шанс что уже к 2024 и на Земле жизни не останется...
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98k
parallax 55 минут назад
Надо еще заметить, что оборудование марсохода заточено под поиски аналога земной жизни.
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64k
doker 55 минут назад
Ну, насыпят марсиане песку голимого в грузовую капсулу марсохода и опять: "На Марсе жизни нет!"

Лететь надо.

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4k
Двестиграмм 56 минут назад
боюсь какую то хрень с марса привезут
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