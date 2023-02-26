Оборудование для поиска жизни на Марсе выдало любопытные данные о Земле

Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Да какая разница, тут проблема посерьезнее будет. Оказывается, и на Земле то не все так благополучно, как хотелось бы.
Тут, намедни, собрались планетолог Альберто Файрен и международная группа исследователей и как давай проверять современные аппараты, поставляемые на Марс для поиска жизни. Результаты оказались не утешительными.
Они провели испытания на осадочных породах, найденных в ископаемой дельте Красного камня юрского периода в пустыне Атакама на северо-западе Чили. Это самая старая и самая сухая пустыня на Земле. Практически геологический аналог Марса. В этих породах находится много всяких древних и современных микроорганизмов. Ну а марсианские аппараты их просто не заметили и выдали результат, что жизни на Земле нет.
Ученые озадачились и большую статью по этому поводу написали, в которой заявили, что "древний органический материал в марсианских породах практически невозможно обнаружить с помощью современных инструментов и методов". И более того, все исследования, которые марсоходы до этого проводили на Красной планете могут быть "ложноотрицательными".
Из столь сложной ситуации есть два выхода, по версии планетологов. Либо делать оборудование более сложным, либо тащить грунт с поверхности Марса на Землю. И тот и другой вариант сложный как в техническом исполнении, так и весьма финансово затратен.
В НАСА изучили доводы и решили, что дешевле будет изучать марсианский грунт на Земле. Отправка марсохода, способного наковырять почвы в контейнер, запланирована на 2028 год. К этому времени, глядишь и на Земле жизнь появиться.
Ну и для справки, жизнь на Марсе ищут с 1970-х годов.
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И вот вопрос знатоку: Что такое аналог?
Лететь надо.