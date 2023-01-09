FISHKINET
Сообщество RealFishki 1078 постов • 98 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Неоднозначный музыкальный инструмент, звуки которого способны&nbsp; привести к помешательству

Неоднозначный музыкальный инструмент, звуки которого способны привести к помешательству

Автор:
09 января 2023 15:55
Сообщество : RealFishki
Метки: Бенджамин Франклин   воздействие   запрет   звук   инструмент   психика   спектр   стеклянная гармоника   сумасшествие   
2422
8
1

Задача музыки – дарить радость, наслаждение, умиротворение и гармонизировать мысли. Но есть инструмент, который, как говорят, обладает не только обратным действием, но и способен вызвать безумие.

Появлением этого устройства мир обязан Бенджамину Франклину. Именно его портрет украшает стодолларовую купюру. Видимо, одному из отцов-основателей, а по совместительству политику, дипломату, философу и писателю было недостаточно регалий, и он решил проявить себя и как создатель этого музыкального инструмента.

Конструкция в целом примитивная: несколько десятков чашек Бендж нанизал на ось, предварительно проделав в донцах отверстия. Ось вращалась с помощью ножной педали, а чашки постоянно частично погружались в ёмкость, наполненную смесью воды и уксуса. При касании пальцем края чашки она издавала звук. Автор дал новинке ёмкое название – стеклянная гармоника.

Сначала изобретение пленило многих авторитетов от мира музыки. Гармонику использовали Сен-Санс, Бетховен и Моцарт, к ней обращались Глинка и Чайковский. Неудивительно, ведь звук выходил какой-то неземной, мистический, всепроникающий. А потом гармоника вдруг пропала с радаров. Почему?

Дело в том, что через пару лет после популяризации устройства в свет стали выходить статьи, авторы которых приводили доказательства того факта, что звуки гармоники реально могут свести человека с ума. Лишить рассудка. Да, невинные звуки оказались способны привести к меланхолии, тяжёлой депрессии и даже спровоцировать суицид.

Тумана напустил и известный немецкий целитель Франц Месмер, прославившийся благодаря учению о животном магнетизме. На своих сеансах, якобы способных излечить от любого недуга, он использовал аккомпанемент в виде стеклянной гармоники.

Современники легко доказали, что массовая истерия, творившаяся на месмеровских сеансах, была всего лишь результатом самовнушения. Но тогда народ был более доверчив, и впечатлительные граждане считали, что мелодию наигрывает чуть ли не сам дьявол, предпочитавший оставаться невидимым. Стеклянную гармонику подвергли остракизму и погребли в пыльном ящике истории.

Но что же было не так с этим инструментом? Дело в том, что формирующие звук музыкальные обертоны – призвуки в случае с ней располагаются в весьма специфическом диапазоне – от 1 до 4 килогерц. Всё, что выше этого показателя, человеческое ухо легко классифицирует и локализует, то есть точно определяет источник звука. То же самое относится к звукам частотой ниже 1 килогерца. А загадочный диапазон мозг воспринимает, но локализовать не может. То есть, грубо говоря, не понимает, откуда эти звуки доносятся.

И создается чёткое ощущение, что мелодия доносится извне. Из воздуха. Рая или ада, как считали экзальтированные и впечатлительные особы. Если эмоционально стабильные люди спокойно переносили сеансы, то у тех, кто демонстрировал малейшие признаки душевного нездоровья, стеклянная гармоника могла вызвать припадок. И даже хуже.

Сейчас искусство игры на гармонике пытаются возродить заново. С оговоркой, что звучащая в записи игра совершенно безопасна. Впрочем, определённые потаённые струны души она всё же задевает.

А вы чувствуете что-нибудь необычное?

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Бенджамин Франклин   воздействие   запрет   звук   инструмент   психика   спектр   стеклянная гармоника   сумасшествие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
sk1LLe 3 часа назад
Хороший мужик был. Я его портреты коллекционирую)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
15k
Hairy 22 минуты назад
Хороший пост! Да вернутся старые, добрые фишки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
_delphin_ 36 минут назад
"мелодия доносится извне"
Я четко слышал звук из колонок. Что со мной не так?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
ПаганецЪ 37 минут назад
Звучит, как будто микрофон жестоко зафонил. Не удивляюсь, что многих раздражало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сатанеев 43 минуты назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
GRuslan 47 минут назад
Было трудно, но я станцевал. Спасибо за пост, интересно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
257
Olldd Час назад
Не совсем аналог, но похоже.

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
257
Olldd Час назад
>>от 1 до 4 килогерц.
-И, да, какого диаметра чашки поставите, ту частоту и получите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Hugo_RnD 2 часа назад
из очучений только рентэвой попахивает......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72k
Viktor 2 часа назад
Зеля каждый день слушает, наверное!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Юрьевич 2 часа назад
Уши болят от такой музыки... Частоты явно не комфортные для человеческого слуха.
Если уж так хочется "внеземной" музыки, то Терменвокс гораздо приятней в звучании.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Serg2001 2 часа назад
Блин... Уже 56 шесть раз прослушал ролик... не могу остановиться... Помогите кто-ни......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Ваня 2 часа назад
ничего удивительного, щас любой синтезатор выдает такие звуки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

67078



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 января
Кишечный «гормон счастья», кладбищенский пистолет и другие интересные факты и истории
Кишечный «гормон счастья», кладбищенский пистолет и другие интересные факты и истории
Набирающие популярность в сообществах
Речь идет о той самой «полосатой палочке»
Речь идет о той самой «полосатой палочке»
Лада Нива - Строительство модели в 1:7
Лада Нива - Строительство модели в 1:7
Blackview представляет новый флагманский защищенный телефон BV9200
Blackview представляет новый флагманский защищенный телефон BV9200
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок из прошлого

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#Приколы#картинки#собака#США#аварии#фильм#Китай
#Юмор#Фотографии#Россия#факты#забавно#интересное#подборка#шоу бизнес#полиция#коты
#Прикол#СССР#люди#животные#кино#дтп#в мире#авто аварии#девушки#милота
Электромобиль Xiaomi заметили на дорогах Китая (3 фото) Электромобиль Xiaomi заметили на дорогах Китая (3 фото) 9 фильмов, которые были запрещены цензурой, но все равно вошли в историю 9 фильмов, которые были запрещены цензурой, но все равно вошли в историю Фильмы с элементами ЛГБТ больше показывать в кино не будут Фильмы с элементами ЛГБТ больше показывать в кино не будут «Свинтившие уроды»: Медведев призвал не пускать в страну сбежавших оппозиционеров «Свинтившие уроды»: Медведев призвал не пускать в страну сбежавших оппозиционеров Родители, надеясь на исцеление, поместили дочь в больницу. Но больше её не увидели Родители, надеясь на исцеление, поместили дочь в больницу. Но больше её не увидели Запретный остров, на котором живет племя из каменного века Запретный остров, на котором живет племя из каменного века

На что жалуетесь?

Вернуться