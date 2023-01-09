Неоднозначный музыкальный инструмент, звуки которого способны привести к помешательству

Задача музыки – дарить радость, наслаждение, умиротворение и гармонизировать мысли. Но есть инструмент, который, как говорят, обладает не только обратным действием, но и способен вызвать безумие.
Появлением этого устройства мир обязан Бенджамину Франклину. Именно его портрет украшает стодолларовую купюру. Видимо, одному из отцов-основателей, а по совместительству политику, дипломату, философу и писателю было недостаточно регалий, и он решил проявить себя и как создатель этого музыкального инструмента.
Конструкция в целом примитивная: несколько десятков чашек Бендж нанизал на ось, предварительно проделав в донцах отверстия. Ось вращалась с помощью ножной педали, а чашки постоянно частично погружались в ёмкость, наполненную смесью воды и уксуса. При касании пальцем края чашки она издавала звук. Автор дал новинке ёмкое название – стеклянная гармоника.
Сначала изобретение пленило многих авторитетов от мира музыки. Гармонику использовали Сен-Санс, Бетховен и Моцарт, к ней обращались Глинка и Чайковский. Неудивительно, ведь звук выходил какой-то неземной, мистический, всепроникающий. А потом гармоника вдруг пропала с радаров. Почему?
Дело в том, что через пару лет после популяризации устройства в свет стали выходить статьи, авторы которых приводили доказательства того факта, что звуки гармоники реально могут свести человека с ума. Лишить рассудка. Да, невинные звуки оказались способны привести к меланхолии, тяжёлой депрессии и даже спровоцировать суицид.
Тумана напустил и известный немецкий целитель Франц Месмер, прославившийся благодаря учению о животном магнетизме. На своих сеансах, якобы способных излечить от любого недуга, он использовал аккомпанемент в виде стеклянной гармоники.
Современники легко доказали, что массовая истерия, творившаяся на месмеровских сеансах, была всего лишь результатом самовнушения. Но тогда народ был более доверчив, и впечатлительные граждане считали, что мелодию наигрывает чуть ли не сам дьявол, предпочитавший оставаться невидимым. Стеклянную гармонику подвергли остракизму и погребли в пыльном ящике истории.
Но что же было не так с этим инструментом? Дело в том, что формирующие звук музыкальные обертоны – призвуки в случае с ней располагаются в весьма специфическом диапазоне – от 1 до 4 килогерц. Всё, что выше этого показателя, человеческое ухо легко классифицирует и локализует, то есть точно определяет источник звука. То же самое относится к звукам частотой ниже 1 килогерца. А загадочный диапазон мозг воспринимает, но локализовать не может. То есть, грубо говоря, не понимает, откуда эти звуки доносятся.
И создается чёткое ощущение, что мелодия доносится извне. Из воздуха. Рая или ада, как считали экзальтированные и впечатлительные особы. Если эмоционально стабильные люди спокойно переносили сеансы, то у тех, кто демонстрировал малейшие признаки душевного нездоровья, стеклянная гармоника могла вызвать припадок. И даже хуже.
Сейчас искусство игры на гармонике пытаются возродить заново. С оговоркой, что звучащая в записи игра совершенно безопасна. Впрочем, определённые потаённые струны души она всё же задевает.
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А вы чувствуете что-нибудь необычное?
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Я четко слышал звук из колонок. Что со мной не так?
-И, да, какого диаметра чашки поставите, ту частоту и получите.
Если уж так хочется "внеземной" музыки, то Терменвокс гораздо приятней в звучании.
некоторые короля с шутом .. слушают .. говорят им - нравиться ...