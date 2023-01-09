Неоднозначный музыкальный инструмент, звуки которого способны привести к помешательству

Конструкция в целом примитивная: несколько десятков чашек Бендж нанизал на ось, предварительно проделав в донцах отверстия. Ось вращалась с помощью ножной педали, а чашки постоянно частично погружались в ёмкость, наполненную смесью воды и уксуса. При касании пальцем края чашки она издавала звук. Автор дал новинке ёмкое название – стеклянная гармоника.

Сначала изобретение пленило многих авторитетов от мира музыки. Гармонику использовали Сен-Санс, Бетховен и Моцарт, к ней обращались Глинка и Чайковский. Неудивительно, ведь звук выходил какой-то неземной, мистический, всепроникающий. А потом гармоника вдруг пропала с радаров. Почему?