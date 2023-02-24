FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Тайны и загадки 377 постов • 243 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Тайны и загадки
Детки в клетке: нечто напугало детей до безумия, и их пришлось изолировать от общества

Детки в клетке: нечто напугало детей до безумия, и их пришлось изолировать от общества

Автор:
24 февраля 2023 12:27
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Великобритания   Кларенс и Чарльз Легар   братья   дом Болдуина   одержимость   отравление   призрак   психика   сумасшествие   
2535
7

Любопытство губит не только кошек, но и людей. Чаще детей, которым свойственно интересоваться всем таинственным и запретным, не зная при этом о свойственных для взрослых ограничителях.

Кларенсу и Чарльзу Легар в 1906 году на момент развития событий было 9 и 7 лет. Мальчики росли в обычной семье в Балтиморе и любили, как и многие шалуны их возраста, лезть туда, куда не следует.

×
×

Тем более что по соседству имелось такое местечко – дом Болдуина, где, по многочисленным свидетельствам, обитали призраки. Некоторые видели в мрачных тёмных окнах мельтешащие огоньки. Другие слышали стоны. А какому-то прохожему показалось, что в окне стояло существо, похожее на человека, но жутко деформированное. Не исключено, что в заброшенном особняке поселился какой-нибудь несчастный нищий калека, больной или пострадавший в пожаре. Но истории о призраках всегда гораздо привлекательнее. И братья с приятелями решили отправиться на разведку.

По словам соседа, ставшего очевидцем проделки, обернувшейся трагедией, через несколько минут после того, как мальчики скрылись в доме, случилось следующее:

Через несколько мгновений дети выбежали из дома с диким и испуганным видом, они были немыми, и на их лицах было странное, жуткое выражение, какое бывает у идиотов и сумасшедших. Это было в их глазах, и они издавали странные гортанные звуки, хотя оба не могли произнести ни слова.

Остальные мальчишки разбежались. А Чарли и Кларенс побрели домой шаркающей походкой. Создавалось ощущение, что это были шарнирные куклы. При виде сыновей мать чуть не лишилась чувств.

Мальчики не оправились от шока и на следующий день. Родители  вызвали доктора, который предположил, что состояние обусловлено сильным испугом. Шло время, женщина водила детей к разным специалистам. Но назначения и рекомендации не помогали. В результате младший сын превратился в агрессивного помешанного, который ломал и крушил всё, что попадалось на пути. Старший всё время старался сбежать в тот самый дом, словно его что-то притягивало. Потом к нему присоединился и брат.

Родители переехали, стремясь обезопасить детей и убрать из зоны видимости странный дом. Власти во избежание причинения увечий другим детям распорядились обнести их коттедж колючей проволокой. На время это помогло, а потом помешанные организовали подкоп.

Чтобы не допустить побега, родителям пришлось прикрепить к лодыжкам детей тяжёлые металлические шары, какие носили узники. Но действия это не возымело, мальчики научились избавляться от оков. Остался последний способ: клетка. Её изготовили из колючей проволоки и поставили на заднем  дворе. Клетка стала их постоянным местом жительства.

Чарли – младший проявлял особую агрессию и швырял комьями земли и камнями в прохожих. Иногда забирался, как обезьяна, на самый верх клетки, разрывая одежду и раня себя до крови, некоторое время висел там, потом  спускался и играл с братом, окончательно превратившимся в мычащего и пускающего слюни идиота.

Случай получил общественную огласку. Им заинтересовались власти. Но в итоге пришли к выводу, что в местных приютах не было надлежащих условий для содержания агрессивных детей, демонстрирующих деструктивное поведение. Посадить в тюрьму, за решётку их, понятно, никто не имел права.

Мать, как и большинство свидетелей этой истории, верила, что дети стали одержимы после вылазки в дом Болдуина. Там в них вселились некие злые сущности.

Конечно, в версию с призраками и духами верили не все. Дотошные исследователи выяснили следующее: спустя год Марта Легар развелась с мужем Чарльзом и добилась опеки над четырьмя общими детьми. Причиной расторжения брака стала агрессия и насилие со стороны мужчины.

Чарли был художником. И работал с токсичными красками, в состав которых тогда входили мышьяк, свинец и другие вредные компоненты. В результате постоянного взаимодействия у мужчины могла развиться энцефалопатия – дистрофическое поражение мозговой ткани распространенного характера в результате воздействия различных факторов – инфекций, интоксикаций, расстройств в обмене веществ.

Симптоматика отравления – это как раз те признаки, что демонстрировали братья – агрессия, гнев, провалы в памяти, потеря когнитивных функций и ряд других. Получается, что дети отравились. Но почему симптомы проявились резко после посещения дома с призраками?

Крайне редко, но такое тоже может случиться: резкий отёк мозга при остром  отравлении мышьяком или свинцом. А внутри дома Болдуина, надо полагать, этого добра было немало: токсичные металлы могли содержаться во всём, начиная с картин и заканчивая мебельной обивкой.

Через пару лет Марта снова вышла замуж и переехала с супругом в Тоусон. Следы «одержимых» мальчиков затерялись. И больше о них не слышали. Возможно, симптомы отравления ослабели, и они смогли вести относительно нормальную жизнь. Но нельзя исключать, что подросших парней просто сбагрили в какую-то психиатрическую лечебницу, где они и окончили свои дни.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Тайны и загадки"
Метки: Великобритания   Кларенс и Чарльз Легар   братья   дом Болдуина   одержимость   отравление   призрак   психика   сумасшествие   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
MakDag Час назад
А вы думаете, почему Пикассо такие картины писал, он сперва краски нюхал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
russger Полчаса назад
Пост сейчас половину американских ужастиков описал. Свято верим
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир 36 минут назад
может быть...сам был свидетелем в начале 90-х,как два пацана по 7-8-9 лет выдавливали клей БФ в кулек и дышали парами клея...когда начался приход,они падали на землю и катались по земле,указывая рукой на небо,мол-мультики смотрят....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Daimos 59 минут назад
Краски похоже нюхать ходили всем двором. И двое поплыли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74090



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Случайные шедевры природы
Случайные шедевры природы
30 примеров простого и гениального дизайна
30 примеров простого и гениального дизайна
Набирающие популярность в сообществах
15 интересных фактов о «Minecraft»
15 интересных фактов о «Minecraft»
Для чего Клаудиньо и Малколму из Зенита нужны российские паспорта
Для чего Клаудиньо и Малколму из Зенита нужны российские паспорта
10 подарков для мужчин с технической составляющей
10 подарков для мужчин с технической составляющей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Чего только не случилось!

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#история#забавно#природа#кино#познавательно#отношения#новости#полиция
#интересно#Юмор#подборка#люди#истории#наука#Прикол#знаменитости#Прошлое#Япония
#факты#животные#интересное#США#картинки#Приколы#Москва#Китай#Ynews
Фотографии электромобиля Xiaomi слили в сеть (4 фото) Фотографии электромобиля Xiaomi слили в сеть (4 фото) Невыдуманные истории о людях с психическими отклонениями, которые гораздо страшнее ужастиков Невыдуманные истории о людях с психическими отклонениями, которые гораздо страшнее ужастиков Неоднозначный музыкальный инструмент, звуки которого способны&nbsp; привести к помешательству Неоднозначный музыкальный инструмент, звуки которого способны  привести к помешательству В Великобританию привезли скелет самого крупного динозавра в истории Земли В Великобританию привезли скелет самого крупного динозавра в истории Земли От вынужденной самозащиты к изощрённому удовольствию: история зюзинской маньячки От вынужденной самозащиты к изощрённому удовольствию: история зюзинской маньячки Дремлющий убийца: могут ли лунатики совершать во сне преступления? Дремлющий убийца: могут ли лунатики совершать во сне преступления?

На что жалуетесь?

Вернуться