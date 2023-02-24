Детки в клетке: нечто напугало детей до безумия, и их пришлось изолировать от общества

Любопытство губит не только кошек, но и людей. Чаще детей, которым свойственно интересоваться всем таинственным и запретным, не зная при этом о свойственных для взрослых ограничителях.
Кларенсу и Чарльзу Легар в 1906 году на момент развития событий было 9 и 7 лет. Мальчики росли в обычной семье в Балтиморе и любили, как и многие шалуны их возраста, лезть туда, куда не следует.
Тем более что по соседству имелось такое местечко – дом Болдуина, где, по многочисленным свидетельствам, обитали призраки. Некоторые видели в мрачных тёмных окнах мельтешащие огоньки. Другие слышали стоны. А какому-то прохожему показалось, что в окне стояло существо, похожее на человека, но жутко деформированное. Не исключено, что в заброшенном особняке поселился какой-нибудь несчастный нищий калека, больной или пострадавший в пожаре. Но истории о призраках всегда гораздо привлекательнее. И братья с приятелями решили отправиться на разведку.
По словам соседа, ставшего очевидцем проделки, обернувшейся трагедией, через несколько минут после того, как мальчики скрылись в доме, случилось следующее:
Через несколько мгновений дети выбежали из дома с диким и испуганным видом, они были немыми, и на их лицах было странное, жуткое выражение, какое бывает у идиотов и сумасшедших. Это было в их глазах, и они издавали странные гортанные звуки, хотя оба не могли произнести ни слова.
Остальные мальчишки разбежались. А Чарли и Кларенс побрели домой шаркающей походкой. Создавалось ощущение, что это были шарнирные куклы. При виде сыновей мать чуть не лишилась чувств.
Мальчики не оправились от шока и на следующий день. Родители вызвали доктора, который предположил, что состояние обусловлено сильным испугом. Шло время, женщина водила детей к разным специалистам. Но назначения и рекомендации не помогали. В результате младший сын превратился в агрессивного помешанного, который ломал и крушил всё, что попадалось на пути. Старший всё время старался сбежать в тот самый дом, словно его что-то притягивало. Потом к нему присоединился и брат.
Родители переехали, стремясь обезопасить детей и убрать из зоны видимости странный дом. Власти во избежание причинения увечий другим детям распорядились обнести их коттедж колючей проволокой. На время это помогло, а потом помешанные организовали подкоп.
Чтобы не допустить побега, родителям пришлось прикрепить к лодыжкам детей тяжёлые металлические шары, какие носили узники. Но действия это не возымело, мальчики научились избавляться от оков. Остался последний способ: клетка. Её изготовили из колючей проволоки и поставили на заднем дворе. Клетка стала их постоянным местом жительства.
Чарли – младший проявлял особую агрессию и швырял комьями земли и камнями в прохожих. Иногда забирался, как обезьяна, на самый верх клетки, разрывая одежду и раня себя до крови, некоторое время висел там, потом спускался и играл с братом, окончательно превратившимся в мычащего и пускающего слюни идиота.
Случай получил общественную огласку. Им заинтересовались власти. Но в итоге пришли к выводу, что в местных приютах не было надлежащих условий для содержания агрессивных детей, демонстрирующих деструктивное поведение. Посадить в тюрьму, за решётку их, понятно, никто не имел права.
Мать, как и большинство свидетелей этой истории, верила, что дети стали одержимы после вылазки в дом Болдуина. Там в них вселились некие злые сущности.
Конечно, в версию с призраками и духами верили не все. Дотошные исследователи выяснили следующее: спустя год Марта Легар развелась с мужем Чарльзом и добилась опеки над четырьмя общими детьми. Причиной расторжения брака стала агрессия и насилие со стороны мужчины.
Чарли был художником. И работал с токсичными красками, в состав которых тогда входили мышьяк, свинец и другие вредные компоненты. В результате постоянного взаимодействия у мужчины могла развиться энцефалопатия – дистрофическое поражение мозговой ткани распространенного характера в результате воздействия различных факторов – инфекций, интоксикаций, расстройств в обмене веществ.
Симптоматика отравления – это как раз те признаки, что демонстрировали братья – агрессия, гнев, провалы в памяти, потеря когнитивных функций и ряд других. Получается, что дети отравились. Но почему симптомы проявились резко после посещения дома с призраками?
Крайне редко, но такое тоже может случиться: резкий отёк мозга при остром отравлении мышьяком или свинцом. А внутри дома Болдуина, надо полагать, этого добра было немало: токсичные металлы могли содержаться во всём, начиная с картин и заканчивая мебельной обивкой.
Через пару лет Марта снова вышла замуж и переехала с супругом в Тоусон. Следы «одержимых» мальчиков затерялись. И больше о них не слышали. Возможно, симптомы отравления ослабели, и они смогли вести относительно нормальную жизнь. Но нельзя исключать, что подросших парней просто сбагрили в какую-то психиатрическую лечебницу, где они и окончили свои дни.
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