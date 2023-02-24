Детки в клетке: нечто напугало детей до безумия, и их пришлось изолировать от общества

По словам соседа, ставшего очевидцем проделки, обернувшейся трагедией, через несколько минут после того, как мальчики скрылись в доме, случилось следующее:

Через несколько мгновений дети выбежали из дома с диким и испуганным видом, они были немыми, и на их лицах было странное, жуткое выражение, какое бывает у идиотов и сумасшедших. Это было в их глазах, и они издавали странные гортанные звуки, хотя оба не могли произнести ни слова.

Остальные мальчишки разбежались. А Чарли и Кларенс побрели домой шаркающей походкой. Создавалось ощущение, что это были шарнирные куклы. При виде сыновей мать чуть не лишилась чувств.

Мальчики не оправились от шока и на следующий день. Родители вызвали доктора, который предположил, что состояние обусловлено сильным испугом. Шло время, женщина водила детей к разным специалистам. Но назначения и рекомендации не помогали. В результате младший сын превратился в агрессивного помешанного, который ломал и крушил всё, что попадалось на пути. Старший всё время старался сбежать в тот самый дом, словно его что-то притягивало. Потом к нему присоединился и брат.