9 фильмов, которые были запрещены цензурой, но все равно вошли в историю

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Эти кинокартины - совсем разные по сюжету, жанру и стилю. Их объединяет лишь то, что когда-то они были запрещены цензорами и изгганы из кинотеатров. Но они не подверглись забвению, как надеялись их гонители, - а, напротив, вошли в историю.
"На Западном фронте без перемен"
Основанный на одноименном романе Ремарка, фильм «На Западном фронте без перемен» рассказывает о переживаниях Пауля Боймера, немецкого солдата времен Первой мировой войны. Оригинальный фильм был выпущен в 1930 году, за ним последовала телевизионная версия в 1979 году и современный римейк в 2022 году. Почему же сюжет, достаточно популярный, чтобы быть экранизированным трижды, был запрещен? Все просто. Запрету подверглась довоенная экранизация. Когда в 1930 году эта американская картина попала в Германию, правительство страны восприняло ее с гневом. Более того, после того, как его показали в кинотеатрах по всей стране, в народе вспыхнули многочисленные антивоенные беспорядки. Их жестко подавили, а заодно запретили дальнейший показ фильма.
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"Смешная девчонка"
Одной из самых известных ролей Барбры Стрейзанд за всю ее долгую карьеру была роль в фильме «Смешная девчонка», вышедшем на экраны в 1968 году. Однако этот культовый фильм был запрещен в Египте. Правда, не по ее вине. Это произошло из-за ее коллеги по фильму Омара Шарифа. Шариф был египетским актером-мусульманином, сыгравшим роль вместе с еврейской актрисой Стрейзанд. Именно по этой причине фильм был запрещен в его родной стране. Дело только ухудшилось из-за того, что Стрейзанд активно поддерживала Израиль во время усиления военной напряженности между двумя странами незадолго до выхода «Смешной девчонки».
"Голдфингер"
Фильмы о Джеймсе Бонде нравятся публике благодаря интригующим и динамичным сюжетам. Однако когда в 1964 году вышел «Голдфингер», третий фильм франшизы, в Израиле его приняли не так хорошо. В фильме Шон Коннери снялся в роли агента 007, который пытается помешать злодейским планам, направленным против Соединенных Штатов. Планы придумал Аурик Голдфингер, которого играет Герт Фрёбе. Актер был крайне спорным кандидатом на эту роль, так как, по слухам, он был членом немецкой национал-социалистической партии в период с 1929 по 1937 год и был призван в армию в последний год Второй мировой войны. Это побудило власти Израиля запретить в стране несмотря на утверждения Фрёбе, что во времена Третьего рейха он помогал евреям. Запрет был снят только после того, как человек, переживший Холокост, рассказал, что Фрёбе, действительно, спас его и его мать.
"Заводной апельсин"
Большинство фильмов - жертв цензуры были запрещены только в одной или двух странах. А вот запрет «Заводного апельсина» коснулся стран по всему миру. Криминальный фильм-антиутопия был экранизирован Стэнли Кубриком в 1971 году по роману 1962 года. Главный герой - маньяк-извращенец Алекс ДеЛардж и его друзья, чьи жестокие выходки в картине показаны во всех омерзительных деталях. Именно из-за этого фильм был запрещен во многих странах, включая Ирландию, Сингапур, Южную Африку, Южную Корею, Бразилию, Мальту, а также провинции Альберта и Новая Шотландия в Канаде. Во многих из этих стран запрет был в конечном итоге снят- с присвоением фильму соответствующего рейтинга "Только для взрослых". Дольше всех продержалась, как ни странно, Британия. Первоначально фильм был выпущен там в 1971 году, но был изъят из обращения после того, как произошел ряд «преступлений подражателей», подобных тем, что были показаны в фильме. В следующий раз "Заводной апельсин" вышел на британские экраны в 1999 году, после смерти Кубрика.
"Житие Брайана по Монти Пайтон"
Возможно, один из самых удивительных фильмов в этом списке, комедийная сатира Монти Пайтона «Жизнь Брайана», вызвала серьезные споры после выхода на экраны в 1979 году. Сюжет сосредоточен на Брайане, обычном человеке, которого ошибочно принимают за Мессию, и его приключениях. Однако, когда он был выпущен, его сочли кощунственным из-за комедийного взгляда на христианство. Фильм был запрещен во многих странах, включая Ирландию и Норвегию. Шведы воспользовались этим фактом: Швеция выпустила картину со слоганом: «Фильм настолько забавный, что его запретили в Норвегии». И в Соединенном Королевстве, и в Соединенных Штатах существовала значительная оппозиция, добивавшаяся запрета картины, но общенационального запрета никогда не было. Вместо этого отдельным регионам было предоставлено право решать, будут ли они показывать его в своих кинотеатрах. Многие этого не сделали.
"Апокалипсис сегодня"
«Апокалипсис сегодня» на протяжении многих лет высоко оценивался критиками и общественностью, в том числе, за правдивое изображение ужасов и зверств войны во Вьетнаме. Он считается одним из лучших фильмов в истории и классикой кинематографа. Однако по сей день ведутся серьезные споры о том, является ли этот фильм антивоенным фильмом или, наоборот, милитаристским. В Южной Кореи придерживались первой версии, - и именно поэтому власти решили его запретить. Да-да, при президенте Пак Чон Хи импорт фильма был запрещен из-за его антивоенной тематики, а не из-за жестокого характера некоторых сцен.
"Техасская резня бензопилой"
«Техасская резня бензопилой» был первым из многих фильмов, снятых в рамках популярной американской франшизы ужасов, очередной фильм которой вышел на экраны в феврале 2022 года. Однако, есмотря на свою популярность, оригинальный фильм был запрещен во многих странах, а в других создатели были вынуждены вырезать из него некоторые сцены. Первоначально он был выпущен в Соединенном Королевстве в 1974 году, но был быстро запрещен. Права на его показ были даны только в 1998 году. Он был полностью запрещен в Финляндии, Франции, Чили, Бразилии, Исландии, Ирландии, Норвегии, Сингапуре, Западной Германии и Швеции, хотя многие из этих стран с тех пор выпустили фильм. Основная причина, по которой «Техасскую резню бензопилой» не показывали в кинотеатрах, заключалась в высоком уровне насилия и жестокости.
"Последнее танго в Париже"
Хотя «Последнее танго в Париже» далеко не фильм ужасов, он был запрещен по той же причине, что и многие фильмы этого жанра - из-за многочисленных сцен жестокости и насилия. Извращенный эротизм картины тоже был проблемой для многих стран. После своего выхода в 1972 году он был запрещен в Аргентине, Бразилии, Италии, Португалии, Южной Корее и Венесуэле. С тех пор большинство этих стран отменили запрет, однако тематика и видеоряд фильма по-прежнему остается чрезвычайно проблематичным и воспринимается большинством негативно. Часть новых споров возникла после того, как главная актриса Мария Шнайдер в интервью рассказала, что во время съемок ряда сцен в фильме она чувствовала себя некомфортно и считала, что ее, пользуясь молодостью и неопытностью, просто использовали.
"Лицо со шрамом!
Когда речь заходит о фильме «Лицо со шрамом», все вспоминают картину 1983 года с Аль Пачино в главной роли. Но еще до нее под тем же названием и на ту же тему был снят другой, гораздо более противоречивый фильм. «Лицо со шрамом» 1932 года считалось крайне жестокой картиной из-за количества насилия на экране. Кроме того, создателей обвиняли в том, что они прославляют преступность и групповое насилие. Хотя на этот фильм не был наложен общенациональный запрет, многие американские штаты отказались показывать его в кинотеатрах. В результате продюсеры позаботились о том, чтобы вырезать достаточно сцен насилия. Лишь после этого фильм был одобрен для проката в кинотеатрах большинства регионов США, но этого все равно оказалось недостаточно для одобрения во многих городах, таких как Детройт, Чикаго, Сиэтл и Портленд.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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