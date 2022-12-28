9 фильмов, которые были запрещены цензурой, но все равно вошли в историю

Большинство фильмов - жертв цензуры были запрещены только в одной или двух странах. А вот запрет «Заводного апельсина» коснулся стран по всему миру. Криминальный фильм-антиутопия был экранизирован Стэнли Кубриком в 1971 году по роману 1962 года. Главный герой - маньяк-извращенец Алекс ДеЛардж и его друзья, чьи жестокие выходки в картине показаны во всех омерзительных деталях. Именно из-за этого фильм был запрещен во многих странах, включая Ирландию, Сингапур, Южную Африку, Южную Корею, Бразилию, Мальту, а также провинции Альберта и Новая Шотландия в Канаде. Во многих из этих стран запрет был в конечном итоге снят- с присвоением фильму соответствующего рейтинга "Только для взрослых". Дольше всех продержалась, как ни странно, Британия. Первоначально фильм был выпущен там в 1971 году, но был изъят из обращения после того, как произошел ряд «преступлений подражателей», подобных тем, что были показаны в фильме. В следующий раз "Заводной апельсин" вышел на британские экраны в 1999 году, после смерти Кубрика.