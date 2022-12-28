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9 фильмов, которые были запрещены цензурой, но все равно вошли в историю

9 фильмов, которые были запрещены цензурой, но все равно вошли в историю

Автор:
28 декабря 2022 12:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: Цензура   запрет   интересно   история   кино   классика   слава   факты   
2257
10
Эти кинокартины - совсем разные по сюжету, жанру и стилю. Их объединяет лишь то, что когда-то они были запрещены цензорами и изгганы из кинотеатров. Но они не подверглись забвению, как надеялись их гонители, - а, напротив, вошли в историю.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Цензура   запрет   интересно   история   кино   классика   слава   факты   
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12k
Ivan 42 минуты назад
Самый кровавый...

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24k
Serg2001 57 минут назад
У нас тоже все фильмы сначала запрещали. А потом их везли на дачу Брежневу, где он их смотрел, они ему нравились и после этого их тут же разрешали... )) Чуть ли не про каждый третий советский фильм такое можно прочитать... ))
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9k
Shtoppi Час назад
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