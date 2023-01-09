«Чищу толчки, чищу овощи»: россиянин пожаловался на жизнь в Америке

Парень так хотел прикоснутся к американской мечте, что теперь моет туалеты в Лос-Анжелесе.
Российский иммигрант пожаловался на печальную жизнь в Америке. За почти год пребывания в США он добился потрясающих успехов:
"Я работаю без выходных - чищу толчки, чищу овощи, мою посуду, за это я получаю 2500 в месяц, 2000 в месяц у меня расходы. Живу я в хостеле, снимаю кровать, а в России я жил в собственной квартире. И это я ещё работаю нелегалом, если бы я был оформлен официально, я бы ещё платил подоходный налог".
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Примечательно в этой истории то, что парень так хотел сбежать из России за красивой голливудской жизнью, что прорывался в США через Мексику. Пересёк границу и добровольно сдался патрулю. Пришлось немного отсидеть в миграционной тюрьме, но по итогу он добился политического убежища. Кто его преследовал в России, причём сразу после службы в армии — загадка. Но его рассказам поверили и домой не депортировали.
Нарезка его истории успеха
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Америка это страна возможностей - ты или можешь или нет.
Если нет головы на плечах то моешь сортиры и чистишь картофель. Просто он не родился местным негром, что бы жить за счет государства.
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А что где-то не в Америке это по другому работает?
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Не, тогда бы он не мыл сортиры ;).