«Чищу толчки, чищу овощи»: россиянин пожаловался на жизнь в Америке

Российский иммигрант пожаловался на печальную жизнь в Америке. За почти год пребывания в США он добился потрясающих успехов:



"Я работаю без выходных - чищу толчки, чищу овощи, мою посуду, за это я получаю 2500 в месяц, 2000 в месяц у меня расходы. Живу я в хостеле, снимаю кровать, а в России я жил в собственной квартире. И это я ещё работаю нелегалом, если бы я был оформлен официально, я бы ещё платил подоходный налог".