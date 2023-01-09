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«Чищу толчки, чищу овощи»: россиянин пожаловался на жизнь в Америке

«Чищу толчки, чищу овощи»: россиянин пожаловался на жизнь в Америке

Автор:
09 января 2023 14:12
Сообщество : Жизнь в США
Метки: immigrant   Жизнь   Лос-Анжелес   США   видео   жалобы   
1358
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Парень так хотел прикоснутся к американской мечте, что теперь моет туалеты в Лос-Анжелесе.

Российский иммигрант пожаловался на печальную жизнь в Америке. За почти год пребывания в США он добился потрясающих успехов:


"Я работаю без выходных - чищу толчки, чищу овощи, мою посуду, за это я получаю 2500 в месяц, 2000 в месяц у меня расходы. Живу я в хостеле, снимаю кровать, а в России я жил в собственной квартире. И это я ещё работаю нелегалом, если бы я был оформлен официально, я бы ещё платил подоходный налог".

Примечательно в этой истории то, что парень так хотел сбежать из России за красивой голливудской жизнью, что прорывался в США через Мексику. Пересёк границу и добровольно сдался патрулю. Пришлось немного отсидеть в миграционной тюрьме, но по итогу он добился политического убежища. Кто его преследовал в России, причём сразу после службы в армии — загадка. Но его рассказам поверили и домой не депортировали.

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Метки: immigrant   Жизнь   Лос-Анжелес   США   видео   жалобы   
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16  комментариев
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11k
Андрей А 54 минуты назад
https://old.fishki.net/4334298-god-rabotal-chtoby-pozhity-dva-dnja-tak-kak-ja-zhil-kazhdyj-deny-doma-stradanija-molodogo-immigranta.htmlhttps://old.fishki.net/4334298-god-rabotal-chtoby-pozhity-dva-dnja-tak-kak-ja-zhil-kazhdyj-deny-doma-stradanija-molodogo-immigranta.html
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52k
Олег 5 минут назад
беги в Мексику или бразилию. Там тебя быстрее убьют чтоб не долго мучался
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1k
Егор 7 минут назад
Вот выйдет замуж и запанует!
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619
Sumrak58100 8 минут назад
Один одессит уехал в штаты в 90-е. Потом вернулся и написал книгу "Омерзительная Америка. Там он объясняет, почему многие не могут вернуться обратно.
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5k
мемфрид 15 минут назад
Справедливая жизнь труса и предателя. Всё правильно
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5k
Михаил Полчаса назад
у меня друг тоже сбежал от мобилизации в Турции, а его и не собирались мобилизовать))). Теперь просит у всех знакомых денег, чтобы оплатить аренду квартиры в турции, но успешно послан всеми нахер.
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115
Денис Федотов 49 минут назад
А чего он там не пошел в армию послужить?
Америка это страна возможностей - ты или можешь или нет.
Если нет головы на плечах то моешь сортиры и чистишь картофель. Просто он не родился местным негром, что бы жить за счет государства.
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133
Хухрмухр Денис Федотов 37 минут назад
Это тебе в американских фильмах рассказали?
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24k
Егор 53 минуты назад
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5k
sedoisever 54 минуты назад
Зато в сети полно роликов от баб: "Смотрите, как здорово мы живём в Америке, не то, что в России". И машины у них и дома. Вот только секрет успеха один. Муж.
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