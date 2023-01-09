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8 интересных фактов о скромняге Роуэне Аткинсоне

8 интересных фактов о скромняге Роуэне Аткинсоне

Автор:
09 января 2023 10:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мистер Бина   актер   кино   роуэн аткинсон   факты   фото   
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Многие знают этого актера по роли Мистера Бина — крайне невезучего, но до ужаса обаятельного героя сериала 90-х. Веселый балагур в кадре, в жизни Роуэн Аткинсон — полная противоположность своего главного киноперсонажа.

Аткинсон очень умен

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Несмотря на то, что актеру часто достаются роли глуповатых и нелепых героев, в жизни Роуэн Аткинсон славится умом. После школы он мечтал стать инженером, окончил факультет электроники университета Ньюкасла и получил степень магистра в Оксфорде, где написал диссертацию о системах самонастраивающегося управления.

Однако осуществить юношескую мечту ему так и не удалось, так как у него появилась другая — связать жизнь с миром театра и кино.


Комедийный жанр давался ему с детства

Склонность к комедии у актера проявлялась с детства. Несмотря на то, что Аткинсон всегда называл себя скромным и стеснительным, у него был врожденный дар веселить окружающих. Одноклассники обожали его шутки, да и сам он был не прочь иной раз рассмешить друзей. Забавный факт — Роуэн Аткинсон учился вместе с Тони Блэром, будущим премьер-министром Великобритании.


Страдает от заикания и не любит давать интервью

Роуэн Аткинсон страдает от заикания, что стало одной из причин его редких интервью. В частности, актер испытывает проблемы с буквой Б. Прежде чем произнести слово, начинающееся с нее, Аткинсону необходимо несколько минут на подготовку.


Часто попадает в аварии

Аткинсон обожает автомобили. Страсть к ним появилась еще в детстве, когда отец позволял ребенку вместе с ним садиться за руль трактора. Актер владеет такими спорткарами, как Aston Martin, Honda, Audi и даже MC Laren F1. Однако из-за своего увлечения Аткинсон нередко попадает в аварии. Например, в 2001 году он разбил свой Aston Martin V8 Zagato, а в 2011-м — MC Laren F1, но обошлось без серьезных травм. Возможно, с этим увлечением связана странная тяга СМИ постоянно писать о гибели актера — только за 2017 год появились минимум две новости о том, что Аткинсон разбился. К счастью, все они оказались фейками.

Кстати, один из лучших моментов в жизни актера, по его же словам, произошел тогда, когда он наконец смог получить права С-класса на вождение грузовика.

Иногда Аткинсон пишет материалы для изданий, специализирующихся на автомобильной тематике, и снимает свои машины в кино. Например, в фильме «Агент Джонни Инглиш» можно увидеть Aston Martin DB7 Vantage, принадлежащий актеру.


Мистер Бин — главный персонаж в его карьере

На заре своей карьеры Аткинсон снялся в нескольких передачах и фильмах, но стать знаменитым ему помогло скетч-шоу на BBC под названием Not the Nine O´Clock News.

Наибольшую известность Аткинсону принесла роль Мистера Бина — очаровательного чудака, который постоянно попадает в нелепые ситуации. К слову, перед тем, как дать герою сегодня всем знакомое имя, он пробовал назвать его «Мистер Белый» и даже «Мистер Цветная капуста». В 2012 году персонаж ушел на пенсию — Аткинсон заявил, что окончательно вырос из него и больше не сможет дурачиться в кадре так, как прежде.


Аткинсон дружен с королевской семьей

Роуэн Аткинсон присутствовал на свадьбах принца Уильяма и Кейт Миддлтон и принца Чарльза и Камиллы. В 2013 году, в честь дня рождения королевы, актера наградили орденом Британской империи третьей степени. Тогда Аткинсон получил титул Командора за вклад в искусство и благотворительность.


Скромный герой

В марте 2001 года Аткинсон с женой и детьми направлялся на отдых, но пилот их самолета упал в обморок. Актер в тот момент не растерялся и взял контроль над авиалайнером на себя, совершенно не зная, как им управлять. История закончилась хорошо: пилот быстро пришел в себя и аккуратно завершил посадку.


Роуэн — активный общественный деятель

В июне 2005 года Аткинсон возглавил коалицию самых выдающихся актеров и писателей Великобритании, включая Николаса Хитнера, Стивена Фрая и Иэна Макьюэна. Они просили парламент Великобритании пересмотреть противоречивый законопроект о расовой и религиозной ненависти.

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Метки: Мистер Бина   актер   кино   роуэн аткинсон   факты   фото   
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2  комментария
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Lexx Час назад
В "Горячие головы-2", он снялся в эпизоде, в роли чувака который не мог убежать из плена, потому что ему связали шнурки. Узлом!
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