8 интересных фактов о скромняге Роуэне Аткинсоне

Аткинсон обожает автомобили. Страсть к ним появилась еще в детстве, когда отец позволял ребенку вместе с ним садиться за руль трактора. Актер владеет такими спорткарами, как Aston Martin, Honda, Audi и даже MC Laren F1. Однако из-за своего увлечения Аткинсон нередко попадает в аварии. Например, в 2001 году он разбил свой Aston Martin V8 Zagato, а в 2011-м — MC Laren F1, но обошлось без серьезных травм. Возможно, с этим увлечением связана странная тяга СМИ постоянно писать о гибели актера — только за 2017 год появились минимум две новости о том, что Аткинсон разбился. К счастью, все они оказались фейками.

Кстати, один из лучших моментов в жизни актера, по его же словам, произошел тогда, когда он наконец смог получить права С-класса на вождение грузовика.

Иногда Аткинсон пишет материалы для изданий, специализирующихся на автомобильной тематике, и снимает свои машины в кино. Например, в фильме «Агент Джонни Инглиш» можно увидеть Aston Martin DB7 Vantage, принадлежащий актеру.

Мистер Бин — главный персонаж в его карьере