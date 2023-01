8 интересных фактов о скромняге Роуэне Аткинсоне

На заре своей карьеры Аткинсон снялся в нескольких передачах и фильмах, но стать знаменитым ему помогло скетч-шоу на BBC под названием Not the Nine O´Clock News.

Наибольшую известность Аткинсону принесла роль Мистера Бина — очаровательного чудака, который постоянно попадает в нелепые ситуации. К слову, перед тем, как дать герою сегодня всем знакомое имя, он пробовал назвать его «Мистер Белый» и даже «Мистер Цветная капуста». В 2012 году персонаж ушел на пенсию — Аткинсон заявил, что окончательно вырос из него и больше не сможет дурачиться в кадре так, как прежде.

Аткинсон дружен с королевской семьей