"Год работал, чтобы пожить два дня, так как я жил каждый день дома": страдания молодого иммигранта

Страданий на вагон и маленькую тележку. Но что самое интересное, идти дальнобоем работать или на стройки молодой человек почему-то не хочет, а вот жаловаться, какое все дорогое это у него отлично получается. "Я работаю без выходных - чищу толчки, чищу овощи, мою посуду, за это я получаю 2500 в месяц, 2000 в месяц у меня расходы. Живу я в хостеле, снимаю кровать, а в России я жил в собственной квартире. И это я ещё работаю нелегалом, если бы я был оформлен официально, я бы ещё платил подоходный налог"