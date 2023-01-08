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"Год работал, чтобы пожить два дня, так как я жил каждый день дома": страдания молодого иммигранта

"Год работал, чтобы пожить два дня, так как я жил каждый день дома": страдания молодого иммигранта

Автор:
08 января 2023 13:47
Сообщество : Жизнь в США
Метки: immigrant   Жизнь   Лос-Анжелес   США   видео   цены   
9364
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1

Почти год назад парняга перебрался в США и теперь делится своими впечатлениями.

Страданий на вагон и маленькую тележку. Но что самое интересное, идти дальнобоем работать или на стройки молодой человек почему-то не хочет, а вот жаловаться, какое все дорогое это у него отлично получается. "Я работаю без выходных - чищу толчки, чищу овощи, мою посуду, за это я получаю 2500 в месяц, 2000 в месяц у меня расходы. Живу я в хостеле, снимаю кровать, а в России я жил в собственной квартире. И это я ещё работаю нелегалом, если бы я был оформлен официально, я бы ещё платил подоходный налог"


Ребят, там в этих Лос-Анджелесах и впрямь такие цены или паренек несколько преувеличивает?

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Метки: immigrant   Жизнь   Лос-Анжелес   США   видео   цены   
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160  комментариев
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63k
Татьяна Юсова 7 часов назад
Почему мне его нисколько не жалко?
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9k
Juli 39 минут назад
ждем видео нытиков из грузии тая.
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1k
taxcop 43 минуты назад
Наплевать на него, на его проблемы и на его Штаты!!
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4k
Олег Данилов Час назад
Дальнобоем ему работать нельзя, нужна лицензия на вождение трака. Без грин карты поидее ему вообще работать нельзя.
Куча каналов есть бывшие соотечественники живут и выживают в США. Вот пара самых известных. Один живет и работает на эвакуаторе по нашему, второй(ые) занимаются вторичкой с Юнитов (аукционы складов личных вещей)

1. ЯАмериканец
2. АукционКонтейнеров
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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31k
Юр21 Час назад
Сказочный идиот. Зачем ты поехал за океан? Какими такими умениями и талантами ты обладаешь? Никакими... Так и место твое среди джамшутов, пройдёт несколько лет, ухудшится здоровье и ты из хостела переберёшься в картонную коробку где и сдохнешь. Охрененный заезд!
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1k
Александр Час назад
странный чувак. Здесь ничему не научился (замечу сделать это можно было бесплатно) Теперь жалуется что ему там за мытье толчков мало платят.
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20k
Евгений Час назад
Это всё постанова.Американское правительство специально снимает такие ролики чтобы к ним не так много народу ехало. На самом деле, как только ты пересекаешь границу США, надо сказать чито любишь Америку. И тебе сразу дают дом, машину, работу и айфон последней модели.
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3k
Артур Час назад
сам сделал выбор
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9
Артём 2 часа назад
Пацанчик выбрал без выходных отмывать гавно, вместо того, чтобы без выходных работать дальнобоем))) Ну ни дибил ли?)))
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130
Вася Васильев 2 часа назад
А уехал то зачем?
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7k
Bely 2 часа назад
похоже языка не знает толком и развиваться не хочет. моя знакомая в штаты приехала вообще без английского хаускипером работать на лето, в последний момент возвращаться передумала и рванула с нами Майами на сезон уже официанткой работать. через несколько лет прошла курсы, сдала тест на язык и сменила работу. сейчас риэлтор по Майами. а этот нытик так и будет ныть и жаловаться. из советов: держаться вместе с такими же как и он, снимать вместе хату, может даже машиной одной на всех пользоваться. а через знакомых уже больше шансов работу найти или жильё и т.д.
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10k
Просто Царь 2 часа назад
Мудаки во всех странах мудаки.
Дальше расписывать лень, знающие меня поймут.
А этому мудаку желаю и дальше чистить парашу...
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129
ololo 3 часа назад
какой отборный кусок говна!
чтобы зарабатывать, оказывается надо работать как мразь.
похоже это чмо всю жизнь в России красиво тусовался на деньги родителей.
надеюсь оно к нам не вернется. нехер здесь таким делать
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0
Андрей Ши 3 часа назад
Очередные [мат] успешного человека попавшего под каток системы Путина
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7k
Zhora 3 часа назад
Странный парень. Нашёл бы себе бабу какую-нибудь из местных. Да и жил бы с ней - нормально бы сэкономил на аренде жилья.

Бабы там правда страшные по большей части, но ради столь желанной для него грин-кард мог бы и потерпеть)
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310
Кирилл Башков Zhora 2 часа назад
так там не прокатывает)
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3k
mkcbhk 3 часа назад
да он бы и в России не выжил, поехал тоже самое что в Москву(дорогой штат)
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5k
perekrestok 3 часа назад
А кто ему обещал что там будет хорошо? Везде надо работать. Если хочешь отдыхать - езжай к папуасам в джунгли. Правда там жизнь не такая сладкая и комфорта на уровне ноль, зато там получишь все и сразу. Правда еда будет не мытая и девушки без косметики, но в темноте и так сойдет. так что не туда этот фраер поехал!
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2k
Anners 4 часа назад
Какое-то .... истеричное. Ничего не умеет, и не стремится научиться, но до фига чего хочет.
Так не бывает...
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30k
Slonyash 4 часа назад
Это Путин виноват!
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21k
BiZ 4 часа назад
2500 - 20% = 2000
поэтому ты и моешь унитазы..
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12k
Толян 4 часа назад
как бы странно это не прозвучало - но "американская мечта" в россии сейчас работает гораздо лучше чем в сша. штаты уже не та страна, где можно быстро поднять бабок, купить жилье и жить в свое удовольствие. в россии это гораздо проще.
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