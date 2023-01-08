"Год работал, чтобы пожить два дня, так как я жил каждый день дома": страдания молодого иммигранта

Почти год назад парняга перебрался в США и теперь делится своими впечатлениями.
Страданий на вагон и маленькую тележку. Но что самое интересное, идти дальнобоем работать или на стройки молодой человек почему-то не хочет, а вот жаловаться, какое все дорогое это у него отлично получается. "Я работаю без выходных - чищу толчки, чищу овощи, мою посуду, за это я получаю 2500 в месяц, 2000 в месяц у меня расходы. Живу я в хостеле, снимаю кровать, а в России я жил в собственной квартире. И это я ещё работаю нелегалом, если бы я был оформлен официально, я бы ещё платил подоходный налог"
Ребят, там в этих Лос-Анджелесах и впрямь такие цены или паренек несколько преувеличивает?
Источник:
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Куча каналов есть бывшие соотечественники живут и выживают в США. Вот пара самых известных. Один живет и работает на эвакуаторе по нашему, второй(ые) занимаются вторичкой с Юнитов (аукционы складов личных вещей)
1. ЯАмериканец
2. АукционКонтейнеров
Дальше расписывать лень, знающие меня поймут.
А этому мудаку желаю и дальше чистить парашу...
чтобы зарабатывать, оказывается надо работать как мразь.
похоже это чмо всю жизнь в России красиво тусовался на деньги родителей.
надеюсь оно к нам не вернется. нехер здесь таким делать
Бабы там правда страшные по большей части, но ради столь желанной для него грин-кард мог бы и потерпеть)
брак с местной ему светит только если у него доходы уже выше, чем у этой бабы и имеют тенденцию к росту
иначе при разводе баба попадает на алименты бывшему, а это ей в хер не упиралось
Так не бывает...
поэтому ты и моешь унитазы..