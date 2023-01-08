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Мозг человека и неандертальца имеет удивительное общее свойство «молодости»

Мозг человека и неандертальца имеет удивительное общее свойство «молодости»

Автор:
08 января 2023 11:16
Метки: голова   исследования   мозг   наука   
1126
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В новом исследовании ученые из Университета Новой Англии, Института морских наук и Неаполитанского университета имени Федерико II сосредоточились на эволюции различных частиц человеческого мозга в поиске того, что отличает нас от приматов.

Отслеживание эволюции мозга

Мозг млекопитающих состоит из четырёх отдельных областей или долей, каждая из которых выполняет определённые функции. Лобная доля связана с рассуждениями и абстрактным мышлением, височная доля — с сохранением памяти, затылочная доля — со зрением, а теменная — помогает интегрировать сенсорные сигналы.
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Удивительный результат

Результаты анализов удивили учёных. Отслеживая изменения в течение длительного времени у десятков видов приматов, они обнаружили, что у людей особенно высокий уровень интеграции мозга, особенно между теменной и лобной долями.

Кроме того, исследователи также обнаружили, что мы не уникальны. Интеграция между этими долями была столь же высока и у неандертальцев.

Изучение изменений формы в процессе роста показало, что у человекообразных обезьян, таких как шимпанзе, интеграция между долями мозга сравнима с таковой у людей, пока они не достигнут подросткового возраста.

На этом этапе интеграция у человекообразных обезьян быстро ослабевает, но продолжается и во взрослом возрасте у людей.

Неандертальцы были далеко непростыми

Так что же всё это значит? Результат исследования показывает, что мы отличаемся от других приматов не только тем, что наш мозг больше. Эволюция различных частей нашего мозга более тесно интегрирована, и, в отличие от любого другого живого примата, мы сохраняем это право вплоть до взрослой жизни.

Большая способность к обучению обычно связана с подростковыми этапами жизни. Учёные предполагают, что этот синдром Питера Пэна сыграл важную роль в эволюции человеческого интеллекта.

Есть ещё один важный вывод. Становится всё более очевидным, что неандертальцы, которых долгое время считали грубыми тупицами, были способными к адаптации, а также в целом способными и далеко не такими простыми людьми, как многие считали и считают.

Археологические находки продолжают поддерживать их разработку сложных технологий, начиная с самых ранних известных свидетельств верёвки и заканчивая изготовлением смолы/дёгтя. Наскальные рисунки неандертальцев демонстрируют, что они предавались сложному символическому мышлению.

Мы и они

Результаты учёных ещё больше стирают любую разделительную черту между нами и ними. Тем не менее, многие по-прежнему убеждены, что некоторые врождённые превосходные интеллектуальные качества дали нам, людям, конкурентное преимущество, позволив нам довести наших «низших» собратьев до исчезновения.

Есть много причин, по которым одна группа людей может доминировать или даже уничтожать другие. Ранние западные учёные стремились определить особенности черепа, связанные с их собственным «более высоким интеллектом», чтобы объяснить мировое господство европейцев. Конечно, теперь учёные знают, что форма черепа не имеет к этому никакого отношения.

Мы, люди, 70 тысяч лет назад могли оказаться на грани вымирания.

Если так, то это не потому, что мы были недостаточно умны. Если бы мы вымерли, возможно, потомки неандертальцев сегодня ломали бы голову, пытаясь понять, как именно их «превосходный» мозг дал им преимущество.

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Метки: голова   исследования   мозг   наука   
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5  комментариев
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5k
[email protected]@bux 2 часа назад
Старость это процент утраты детсва
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4k
Babangdida 14 минут назад
Откуда такие сведения про неадеркталцев, когда от них остались одни черепа? Скажем, у нас есть картонная коробка. Так давайте разсуждать что в ней было - компютер или пылесос...
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4k
foggen2 Час назад
Дробышевского в студию!))
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63k
doker Час назад
Есть мужики волосатые, а есть - безволосые. Волосатость, то что осталось от неандертальцев. Бабы тоже попадаются, в основном брюнетки - умные и хитрые, но их меньше.

Любили неандертальцы баб без волос. Поэтому блондинки и русые красавицы рулят.
Самое прикольное, что безволосые более умные, а волосатые - сильные и хитрые.

Но, блин, в эволюцию вмешались негры - ступень между обезьяной и человеком. И настал писец...

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9k
Taxi007 Час назад
Дробышевский в курсе?
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