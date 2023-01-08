Мозг человека и неандертальца имеет удивительное общее свойство «молодости»

Эксперты пытались изучить, развивались ли доли мозга независимо друг от друга, или же эволюционные изменения в какой-либо одной доле, по-видимому, обязательно связаны с изменениями в других, то есть доказывают, что эволюция долей является «интегрированной».



В частности, учёные хотели узнать, чем мозг человека может отличаться в этом отношении от мозга других приматов.



Один из способов ответить на этот вопрос — посмотреть, как разные доли менялись с течением времени у разных видов, измеряя, насколько изменение формы в каждой доле коррелирует с изменением формы в других.



В качестве альтернативы можно измерить степень интеграции долей мозга друг с другом по мере того, как животное растёт на разных стадиях своего жизненного цикла.



Коррелирует ли изменение формы в одной части растущего мозга с изменением в других частях? Это может быть информативно, поскольку этапы эволюции часто можно проследить в ходе развития животного. Типичным примером является кратковременное появление жаберных щелей у ранних человеческих эмбрионов, отражающее тот факт, что вполне реально проследить нашу эволюцию вплоть до рыб.



Учёные использовали оба метода. Их первый анализ включал трёхмерные модели мозга сотен живых и ископаемых приматов (обезьян и человекообразных обезьян, а также людей и наших близких ископаемых родственников). Это позволило специалистам составить карту эволюции мозга с течением времени.



Другой их цифровой набор данных о мозге состоял из живых видов обезьян и людей на разных стадиях роста, что позволило учёным составить график интеграции частей мозга у разных видов по мере их созревания. Их модели мозга были основаны на компьютерной томографии черепов. Заполняя полости мозга цифровым способом, можно получить хорошее представление о форме мозга.