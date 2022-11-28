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Неожиданные факты о сне

Неожиданные факты о сне

Автор:
28 ноября 2022 19:29
Сообщество : Факты
Метки: здоровые   интересное   исследования   наука   сон   ученые   
2480
8
Треть своей жизни мы проводим в уютной постели, разглядывая всякие подарки от нашего подсознания.
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Метки: здоровые   интересное   исследования   наука   сон   ученые   
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9  комментариев
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5k
Vladimir 56 минут назад
Сон про несостоявшийся секс можно считать кошмаром?
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4k
Горожанин 11 минут назад
Жизнь - это сон. Бодроствование - фаза обеспечения и подготовки организма для сна, а также для размножения. Цивилизация вторична - это надстройка для удовлетворения потребности в хорошем сне. Без сна человек погибает за считанные дни. Во сне у человека "оживают" все глубинные системы - начиная от деления непрофилированных клеток, заканчивая активностью желез внутренней секреции. Мозг во время сна работает на полную мощность. Ни одна бодрость не рождает в мозгу столько энергии, как сон. Сон - вот главное. Остальное - слова.
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593
На_ник 12 минут назад
Везёт же людЯм! Тут, только глаза закрыл - БУДИЛЬНИК! Фсё...
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4k
perekrestok 13 минут назад
Сплю как чурбан без сновидений. Иногда что то мелькает, но как проснусь - ничего не помню. Может кошмары, а может склероз.
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226
Olldd 46 минут назад
>> Группа учёных из лаборатории снов и кошмаров в Монреале

-У них Понедельник начинается в Субботу.
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709
Александр Долматов 50 минут назад
"разглядывая всякие подарки от нашего подсознания..."
Таблицу, как Менделеев, не рассматривал, но по работе кое-что снилось. И варианты шашечных партий во время турниров приходили.
Основная проблема в том, что сон проходит через "оперативную", а не основную память и быстро уходит. Человек, который изобретёт способ записывания снов, достоин двух Нобелевских премий сразу.
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13k
Artem 58 минут назад
-Ты вообще, высыпаешься?
-Куда?
Ссылка coub.com
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38k
turyst Час назад
Понятно дело.
Больше поток информации во время бодрствования, мозг больше устаёт, требуется больше времени на "постобработку" и отдых.
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