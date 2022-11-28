Неожиданные факты о сне

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Треть своей жизни мы проводим в уютной постели, разглядывая всякие подарки от нашего подсознания.
Учёные частенько продолжают обнародовать всякие открытия про сон.
Некоторые из этих фактов довольно-таки абсурдные и сон продолжает быть загадочным явлением.
Некоторые из этих фактов довольно-таки абсурдные и сон продолжает быть загадочным явлением.
"Совы" чаще страдают от кошмаров
В 2011 году исследователи провели анализ ночных кошмаров по шкале от "0" (никогда) до "4" (всегда) у 264 человек. "Совы" набрали средний балл 2,1, а вот "жаворонки" - 1,23.
Учёные уверены, что такой разрыв нельзя записать в статистическую погрешность. Группа учёных из лаборатории снов и кошмаров в Монреале провели онлайн-опрос почти 4000 человек, которые также подтвердили, что цикл тела человека (циркадный ритм) может быть связан с ночными кошмарами. Причина в гормоне стресса кортизоле, который достигает пика утром, когда человек входит в фазу быстрого сна перед пробуждением. И если в этот период сон продолжается, то повышение уровня кортизола вызывает яркие сны, чаще всего кошмары.
Учёные уверены, что такой разрыв нельзя записать в статистическую погрешность. Группа учёных из лаборатории снов и кошмаров в Монреале провели онлайн-опрос почти 4000 человек, которые также подтвердили, что цикл тела человека (циркадный ритм) может быть связан с ночными кошмарами. Причина в гормоне стресса кортизоле, который достигает пика утром, когда человек входит в фазу быстрого сна перед пробуждением. И если в этот период сон продолжается, то повышение уровня кортизола вызывает яркие сны, чаще всего кошмары.
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Люди иногда спят как дельфины
Дельфины во время сна отключают только половину своего мозга. И недавнее лабораторное исследование нашло свидетельство этого же явления и у людей. В фазе глубокого сна мозг некоторых испытуемых показал большую активность в левом полушарии. Это остаток стратегии выживания, которая досталась нам от предков.
Мужчинам снится секс чаще
А вот женщинам чаще - кошмары.
В 2009 году учёные из Университета Западной Англии провели опросы среди 200 женщин и мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Было опубликовано интересное исследование: если попросить женщин просят рассказать о самом ярком сновидении, то они чаще, чем мужчины вспомнят кошмар, а вот мужские сны чаще содержат сексуальные сцены.
В 2009 году учёные из Университета Западной Англии провели опросы среди 200 женщин и мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Было опубликовано интересное исследование: если попросить женщин просят рассказать о самом ярком сновидении, то они чаще, чем мужчины вспомнят кошмар, а вот мужские сны чаще содержат сексуальные сцены.
Прерывать сон вредно
Известно, что нехватка сна вызывает раздражение и усталость. А ещё было обнаружено, что физическое состояние будет хуже, если сон прерывается, даже если просто лечь пораньше. Если ложиться спать поздно и спать нон-стопом, то выспаться можно намного лучше. Тут всё просто: постоянно просыпаясь человек проводит меньше времени в глубокой (самой важной) фазе сна.
Зимой сон дольше
Люди, конечно, в спячку зимой не впадают, но то, что в это время года и вправду тяжелее просыпаться. Анализ данных мозговой активности людей из разных стран показал, что в северных странах люди спят чуть подольше, чем те, кто живёт в тёплых странах: 7 часов и 20 минут против 7 часов и 7 минут. Сомнологи объясняют, что продолжительность сна в зимний период меняется из-за сокращения светового дня и это сказывается на циркадном ритме.
Люди спят дольше своих предков
Одна из самых главных проблем современных людей (особенно жителей мегаполиса), как мы часто слышим, - недосып. Но на самом деле исследование учёных из Чикагского университета показало, что за два десятка лет доля участников опроса, которые спят больше 9 часов в сутки увеличилась с 28% (1985 год) до 37% (данные от 2007 года).
Также под раздачу часто попадают гаджеты и современные технологии, дескать, из-за них люди меньше спят. Но проведенное в 2015 году исследование доказало обратное. Учёные собрали данные о продолжительности жизни представителей некоторых африканских племён обнаружили, что эти люди спят меньше 6,5 часов в сутки. А вот среднестатистический житель мегаполиса спит от 7 до 8 часов в сутки.
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Метки: здоровые интересное исследования наука сон ученые
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-У них Понедельник начинается в Субботу.
Таблицу, как Менделеев, не рассматривал, но по работе кое-что снилось. И варианты шашечных партий во время турниров приходили.
Основная проблема в том, что сон проходит через "оперативную", а не основную память и быстро уходит. Человек, который изобретёт способ записывания снов, достоин двух Нобелевских премий сразу.
-Куда?
Больше поток информации во время бодрствования, мозг больше устаёт, требуется больше времени на "постобработку" и отдых.