Неожиданные факты о сне

В 2011 году исследователи провели анализ ночных кошмаров по шкале от "0" (никогда) до "4" (всегда) у 264 человек. "Совы" набрали средний балл 2,1, а вот "жаворонки" - 1,23.

Учёные уверены, что такой разрыв нельзя записать в статистическую погрешность. Группа учёных из лаборатории снов и кошмаров в Монреале провели онлайн-опрос почти 4000 человек, которые также подтвердили, что цикл тела человека (циркадный ритм) может быть связан с ночными кошмарами. Причина в гормоне стресса кортизоле, который достигает пика утром, когда человек входит в фазу быстрого сна перед пробуждением. И если в этот период сон продолжается, то повышение уровня кортизола вызывает яркие сны, чаще всего кошмары.