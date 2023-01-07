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"Ошибка немношк..": двух бородачей, издевавшихся над пьяной девушкой в авто, поймали и заставили извиниться

"Ошибка немношк..": двух бородачей, издевавшихся над пьяной девушкой в авто, поймали и заставили извиниться

Автор:
07 января 2023 14:39
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   извинения   издевательства   иностранные специалисты   поглумились   пьяная   такси   
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Плохо говорящие по-русски парни подвозили в Самаре подвыпившую девушку. Отключившаяся в теплом салоне авто пассажирка стала удобной мишенью для издёвок недалёких прямоходящих. Они глумились над девушкой в прямом эфире и, видимо, ощущали себя героями. А потом что-то пошло не так...

Возмутительное видео, на котором гости из ближнего зарубежья издеваются над пьяной девушкой, быстро разлетелось по российским пабликам и вызвало шквал обсуждений. Некоторые из интернет-пользователей предположили, что девушка была знакома с парнями. Однако даже если это и так, то не даёт никакого права гастарбайтерам вести себя по-хамски.


"Интересно, что бы было, если бы Алишер так поступил со своей сестрой у себя на Родине?" - задаются вопросом зрители.


Спустя время героев дня нашли и заставили извиниться.

"Мы посадили пьяную девушку, вели себя неприлично, некрасиво, везли ее домой и неправильно себя вели. Признаю свою ошибку, больше этого не повторится. Извините нас, пожалуйста, извиняемся и перед девушкой, и перед всем народом", - мямлят они, глядя в камеру.


Известно, что полиция Самары организовала проверку по факту видеофактов. Мужчины 1996 года рождения были доставлены в ОВД, где их опросили.


По результатам проверки в отношении уроженцев Таджикистана будет принято процессуальное решение.

Источник:

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Метки: видео   извинения   издевательства   иностранные специалисты   поглумились   пьяная   такси   
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66  комментариев
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476
KE2646 5 часов назад
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46
александр моисеев 22 минуты назад
УРИНОЙ СО ШЛЯПЫ ПИКОВЫХ
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46
александр моисеев 19 минут назад
ПРОСТИТЕ МЕНЯ ЛЮДИ ДОБРЫЕ
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4k
alex 40 минут назад
все обезьяны
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5k
saliamnn 43 минуты назад
Девица тоже хороша!Нажратся,в тачку к незнакомцам...С чурок ответственности никто не снимает,но и ты ведь ЖЕНЩИНА.
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10
Имя пользователя 55 минут назад
ничего нового. в мире животных
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3k
Артур Час назад
Обе стороны хороши! Одна, потеряв стыд и честь, напивается как скотина, другие глумятся над беспомощной бывшей женщиной!
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3
Serjio Час назад
Что то эту шмару с ботексными губищами ни капли и не жаль, это разве женщина, а тем более девушка... Позорище, синявка привокзальная...
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7k
soar Час назад
С этими товарищами работает только коллективная ответственность. Чхать они хотели на все эти извинения. Выдворение на родину в 24 часа, а заодно родственников туда же. Если это ввести в практику наказаний иностранцев со средней азии и закавказья, количество правонарушений с их стороны уменьшится на порядок.
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22k
hebpat 2 часа назад
мне понравилось что на предпоследнем видео их свои прижали, вот это респект, а то когда менты прижали, то да, ой простите, а прощения в глазах не видно, вот я тоже ругайте меня не ругайте оставался при своём мнении, а когда батя по щам давал, совсем другое разумение было, а баба дура, нажралась и смотрела бы куда села, так что парням даже респект, что эту овцу пощадили
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5k
Компьютер DELL монитором 2 часа назад
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179
алекс 2 часа назад
а если бы это были чеченцы? кто извинялся бы?
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4k
Олег Белов 2 часа назад
Пришла мысль: эти индивиды же не из воздуха появились, так вот выслать из нашей страны не только их, а так же 100-200 их земляков с ихней улицы, аула или города и т.д. . Вот такая коллективная ответственность.
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2k
Konstantin 2 часа назад
Вот что то кучно, пошло... Все эти "документальные фильмы" про плохих кавказцев и хороших русских или наоборот. Частенько, в последнее время и про тех пишут, и про этих. То одни плохие, то другие. Не исключаю заказуху. Некоторым, как ладан для чертей, солидарность народов, внутри России. Возможно фигуранты, этого фильма, играют роли под чью то режиссуру. И дамочка и соколики, -все при делах. Компетентным парням, хорошо бы спросить у участников этого ролика, как дело было. Кто заказывал, кто платил. Там уже другая статья идёт, дамочке, тоже светит не хило. Не утверждаю, но хочу обратить внимание. Так, обычно, лодку раскачивают. Поведёмся, нас потопят. Не сгущаю, краски, просто время такое. Краски, сами сгущённые...
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344
adssaf afasffdsga 2 часа назад
Бородатых не вижу, какая-то шпана с пушком что по виду, что по уровню развития.
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2k
Литоффчег 2 часа назад
как то помню была в Литве мода среди молодежи, избивать пьяных. Как то не помню за всю свою жизнь, чтобы видел пьяную женщину на улице.
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20k
Davy Jones 2 часа назад
Пьянь то же нечего жалеть. Есть берега и не надо их путать. Лаваши конечно не правы, но и пьяную рожу тёлки надо открыто показывать, пусть все знают и ее
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5k
Компьютер DELL монитором 2 часа назад
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64k
SAndre 3 часа назад
тут пишут про "вот если бы это была их сестра"
успокойтесь, это не могла быть их сестра
там девушки такого себе просто не позволяют, им даже в голову не придет так нажраться, да и выпить вообще

если местная гирла так нализалась, то чего теперь обижаться?
пусть радуется что по кругу не пустили в прямом эфире
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2k
Pioner76 3 часа назад
Ето наказание? Вы серьезно?
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8k
Serjio 3 часа назад
Лядь, к чему эти сопли, кто их простить должен, я что ли? Мерзкие твари, лично я на них смотреть даже не могу.
Есть УК, есть жертва, пусть там сопли мотают, на коленях ползают если хотят. Совершил поступок - плати. За все платить надо, а не просить скидку.
А кавказцев я вообще плохо понимаю - вы так гордитесь своим благородством, силой, верой, а подонков у вас не меньше чем везде. Чем вы так гордитесь? Я бы понял если б у вас и подход был бы особенный к таким, так нет, вам пох до этого всего. Пяткой в грудь постучали и все.
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6k
workmen77 3 часа назад
А вот если они подобное проделали в своем родном Таджикистане, они отделались бы извинениями?
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