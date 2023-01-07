"Ошибка немношк..": двух бородачей, издевавшихся над пьяной девушкой в авто, поймали и заставили извиниться

Плохо говорящие по-русски парни подвозили в Самаре подвыпившую девушку. Отключившаяся в теплом салоне авто пассажирка стала удобной мишенью для издёвок недалёких прямоходящих. Они глумились над девушкой в прямом эфире и, видимо, ощущали себя героями. А потом что-то пошло не так...
Возмутительное видео, на котором гости из ближнего зарубежья издеваются над пьяной девушкой, быстро разлетелось по российским пабликам и вызвало шквал обсуждений. Некоторые из интернет-пользователей предположили, что девушка была знакома с парнями. Однако даже если это и так, то не даёт никакого права гастарбайтерам вести себя по-хамски.
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"Интересно, что бы было, если бы Алишер так поступил со своей сестрой у себя на Родине?" - задаются вопросом зрители.
Спустя время героев дня нашли и заставили извиниться.
"Мы посадили пьяную девушку, вели себя неприлично, некрасиво, везли ее домой и неправильно себя вели. Признаю свою ошибку, больше этого не повторится. Извините нас, пожалуйста, извиняемся и перед девушкой, и перед всем народом", - мямлят они, глядя в камеру.
Известно, что полиция Самары организовала проверку по факту видеофактов. Мужчины 1996 года рождения были доставлены в ОВД, где их опросили.
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По результатам проверки в отношении уроженцев Таджикистана будет принято процессуальное решение.
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успокойтесь, это не могла быть их сестра
там девушки такого себе просто не позволяют, им даже в голову не придет так нажраться, да и выпить вообще
если местная гирла так нализалась, то чего теперь обижаться?
пусть радуется что по кругу не пустили в прямом эфире
Есть УК, есть жертва, пусть там сопли мотают, на коленях ползают если хотят. Совершил поступок - плати. За все платить надо, а не просить скидку.
А кавказцев я вообще плохо понимаю - вы так гордитесь своим благородством, силой, верой, а подонков у вас не меньше чем везде. Чем вы так гордитесь? Я бы понял если б у вас и подход был бы особенный к таким, так нет, вам пох до этого всего. Пяткой в грудь постучали и все.