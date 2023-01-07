"Ошибка немношк..": двух бородачей, издевавшихся над пьяной девушкой в авто, поймали и заставили извиниться

"Интересно, что бы было, если бы Алишер так поступил со своей сестрой у себя на Родине?" - задаются вопросом зрители.





Спустя время героев дня нашли и заставили извиниться.

"Мы посадили пьяную девушку, вели себя неприлично, некрасиво, везли ее домой и неправильно себя вели. Признаю свою ошибку, больше этого не повторится. Извините нас, пожалуйста, извиняемся и перед девушкой, и перед всем народом", - мямлят они, глядя в камеру.



