Кидалы обманули таксиста и убежали, не заплатив за поездку - но за это он их жёстко наказал

Два приятеля решили провести вечер «красиво» и заказали VIP-такси - «Майбах».

С самого начала поездки вели себя странно: один кому-то звонил, представлялся Василием и с характерным акцентом о чём-то пытался договориться с собеседником. Второй просил то зарядку, то включить музыку - в общем, тоже заговаривал зубы таксисту.

Речь у них своеобразная - через слово матюги.

К чести таксиста, он проявил себя настоящим хладнокровным самураем, хоть и видел, что ребята ведут себя не сильно адекватно, всё же «держал лицо» и сохранял спокойствие.

Когда приехали на место, началось волшебство: когда надо было переводить деньги за поездку, один из пассажиров сразу вышел, а второй изобразил, что скидывает деньги и показал скрин из чат-бота в Телеграм. Нехитрый такой приём.

А потом… подставил зад таксисту. В прямом смысле.

Сделал вид, что облился водой и попросил водителя посмотреть, чистые ли у него шорты. Таксист сказал, что в целом всё ок. Но попросил не уходить и дождаться, пока придёт плата за поездку - 1800 рублей. «Герой» заявил: «Щас придёт, а я пойду отолью».