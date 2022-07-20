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Кидалы обманули таксиста и убежали, не заплатив за поездку - но за это он их жёстко наказал

Кидалы обманули таксиста и убежали, не заплатив за поездку - но за это он их жёстко наказал

Автор:
20 июля 2022 16:32
Сообщество : Таксисты
Метки: Кидалы   видео   возмездие   деньги   майбах   поездка   приятели   такси   
2894
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Они не знали, что таксист - блогер и вся машина напичкана камерами. И через несколько дней они смотрели популярное видео со своим участием и дико извинялись. Не помогло.

Два приятеля решили провести вечер «красиво» и заказали VIP-такси - «Майбах».

С самого начала поездки вели себя странно: один кому-то звонил, представлялся Василием и с характерным акцентом о чём-то пытался договориться с собеседником. Второй просил то зарядку, то включить музыку - в общем, тоже заговаривал зубы таксисту.

Речь у них своеобразная - через слово матюги.

К чести таксиста, он проявил себя настоящим хладнокровным самураем, хоть и видел, что ребята ведут себя не сильно адекватно, всё же «держал лицо» и сохранял спокойствие.

Когда приехали на место, началось волшебство: когда надо было переводить деньги за поездку, один из пассажиров сразу вышел, а второй изобразил, что скидывает деньги и показал скрин из чат-бота в Телеграм. Нехитрый такой приём.

А потом… подставил зад таксисту. В прямом смысле.

Сделал вид, что облился водой и попросил водителя посмотреть, чистые ли у него шорты. Таксист сказал, что в целом всё ок. Но попросил не уходить и дождаться, пока придёт плата за поездку - 1800 рублей. «Герой» заявил: «Щас придёт, а я пойду отолью».

И сбежал вслед за своим товарищем.

Дело было возле клуба Pur Pur, куда они и направились. Таксист понял, что его кинули, сделал один круг и снова подъехал к клубу. Приятели стояли возле входа и в ответ на новую просьбу перевести деньги, ответили: «Братик, позвони в поддержку Сбера. Видимо, это у них что-то не так».

В общем, водитель не сдался и пообщался с ними ещё раз - терпение у него действительно нечеловеческое. Но результата от разговора - 0. И тогда он решил снять хорошее такое видео.

Лучше смотреть его целиком - для полноты картины.

После выхода ролика, приятели его посмотрели и сначала попытались уговорить водителя его удалить. Но тот стоял на своём.

Тогда они начали оскорблять.

Но и это не дало результат. Видос гуляет по сети, а два приятеля стали настоящими антигероями. И таксиста в этом не обвинишь: какой вопрос - такой и ответ.

Источник:

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Метки: Кидалы   видео   возмездие   деньги   майбах   поездка   приятели   такси   
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21  комментарий
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6k
Core 2 часа назад
За 1800 такими чмошниками выставить себя
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84
Sergel Fman Минуту назад
Что там теперь эти чернушки вякают? Типа все было чэсна.
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1k
Igors 10 минут назад
Ужас.
Какой-то племенной суд, племенной позор.
А как сделать, чтобы было "красиво", как в 21-м веке?..
Никто, кроме полиции и суда не вмешивается, но все довольны.
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10k
Hunson Abadeer 13 минут назад
Чмошники галимые, надеюсь им ребра переломают
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228
Gigantes 17 минут назад
Позорные люди
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24k
Сергей Алексеевич Полчаса назад
Работал в такси в 2004-м и в 2009-м, не в VIP, конечно, но кидалы были почти каждый день, национальности кидал были абсолютно разные, научился некоторые простые схемы распознавать сразу, но периодически удивлялся изворотливости кидал, и так же удивлялся что люди за копейки готовы себя позорить и карму себе портить.
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10k
кот базилий 36 минут назад
"ми так в масква живем"
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3k
Костя 54 минуты назад
Хотели стать еще одной шерстяной легендой
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387
Карл 56 минут назад
Чеченцы кинули таксиста, но потом ответили за это.
Ссылка youtu.be
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2k
Трям 56 минут назад
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5k
TirAn Час назад
Я работал в такси Вояж, позывной 44, Петропавловск-Камчатский.
Попалась мне компания, пытались покататься и не платить. Сказал кодовое слово по рации и подъехал на стоянку нашей компании. там уже нас ждали мои коллеги.
Заплатили холявщики по двойному тарифу, после того как кто то сказал, что идёт в аптеку за зелёнкой.
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7k
SuperTroll Час назад
Нищебродные, тупые, черножопые обезьяны. Обоссали сами себя
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4k
avix Час назад
Даа, ребята за 1800 рублей мощно опозорились. Ролик то уже почти 600 тысяч человек посмотрело. Теперь они герои Ютуба, да еще и угрожать после этого. Боец, блин начинающий, сбежал из такси под предлогом поссать. Вообще днище.
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1k
Алексей Заг Час назад
Это какой то позор.
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10k
Rus77 Час назад
Опять тупые ослоё6ы со стройки опозорились на всю страну!
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−133
Thomsen Час назад
<он их жёстко наказал>

да-а, кровавая мясорубка просто. Мне понравилось, как тот этому битой кисть сломал, когда он за стволом потянулся. А другой как заверещит "Нэ трогай меня, я племянник Хабиба!!", а таксист такой: "Да и хабибать тебя в рот!" - и на ему с вертушки в челюсть, и зубы такие из пасти стайкой - фьюить нах*й. А бомж такой: "ВИП-таксиста хачи бьют!", схватил люк канализационный и в третьего метнул - хребет такой со звуком "дон!" пополам. Жесткач просто. Всем ролик советую.
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46k
dima423 2 часа назад
епать событие...
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25k
Киры4 2 часа назад
Одним слово - дешёвки.
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August

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