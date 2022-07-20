Кидалы обманули таксиста и убежали, не заплатив за поездку - но за это он их жёстко наказал

Они не знали, что таксист - блогер и вся машина напичкана камерами. И через несколько дней они смотрели популярное видео со своим участием и дико извинялись. Не помогло.
Два приятеля решили провести вечер «красиво» и заказали VIP-такси - «Майбах».
С самого начала поездки вели себя странно: один кому-то звонил, представлялся Василием и с характерным акцентом о чём-то пытался договориться с собеседником. Второй просил то зарядку, то включить музыку - в общем, тоже заговаривал зубы таксисту.
Речь у них своеобразная - через слово матюги.
К чести таксиста, он проявил себя настоящим хладнокровным самураем, хоть и видел, что ребята ведут себя не сильно адекватно, всё же «держал лицо» и сохранял спокойствие.
Когда приехали на место, началось волшебство: когда надо было переводить деньги за поездку, один из пассажиров сразу вышел, а второй изобразил, что скидывает деньги и показал скрин из чат-бота в Телеграм. Нехитрый такой приём.
А потом… подставил зад таксисту. В прямом смысле.
Сделал вид, что облился водой и попросил водителя посмотреть, чистые ли у него шорты. Таксист сказал, что в целом всё ок. Но попросил не уходить и дождаться, пока придёт плата за поездку - 1800 рублей. «Герой» заявил: «Щас придёт, а я пойду отолью».
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И сбежал вслед за своим товарищем.
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Дело было возле клуба Pur Pur, куда они и направились. Таксист понял, что его кинули, сделал один круг и снова подъехал к клубу. Приятели стояли возле входа и в ответ на новую просьбу перевести деньги, ответили: «Братик, позвони в поддержку Сбера. Видимо, это у них что-то не так».
В общем, водитель не сдался и пообщался с ними ещё раз - терпение у него действительно нечеловеческое. Но результата от разговора - 0. И тогда он решил снять хорошее такое видео.
Лучше смотреть его целиком - для полноты картины.
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После выхода ролика, приятели его посмотрели и сначала попытались уговорить водителя его удалить. Но тот стоял на своём.
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Тогда они начали оскорблять.
Но и это не дало результат. Видос гуляет по сети, а два приятеля стали настоящими антигероями. И таксиста в этом не обвинишь: какой вопрос - такой и ответ.
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АНТИФИШКИ
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Какой-то племенной суд, племенной позор.
А как сделать, чтобы было "красиво", как в 21-м веке?..
Никто, кроме полиции и суда не вмешивается, но все довольны.
Попалась мне компания, пытались покататься и не платить. Сказал кодовое слово по рации и подъехал на стоянку нашей компании. там уже нас ждали мои коллеги.
Заплатили холявщики по двойному тарифу, после того как кто то сказал, что идёт в аптеку за зелёнкой.
да-а, кровавая мясорубка просто. Мне понравилось, как тот этому битой кисть сломал, когда он за стволом потянулся. А другой как заверещит "Нэ трогай меня, я племянник Хабиба!!", а таксист такой: "Да и хабибать тебя в рот!" - и на ему с вертушки в челюсть, и зубы такие из пасти стайкой - фьюить нах*й. А бомж такой: "ВИП-таксиста хачи бьют!", схватил люк канализационный и в третьего метнул - хребет такой со звуком "дон!" пополам. Жесткач просто. Всем ролик советую.