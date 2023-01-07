«Санитар леса»: почему волки важны для экосистемы

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Именно во время охоты сотрудничество между волками в стае наиболее очевидно. Волчья стая может несколько дней преследовать стадо лосей, оленей или другую крупную добычу, прежде чем напасть. За это время они оценивают стадо, ищут животное, проявляющее какие-либо признаки слабости.
Волк шествует вдоль экосистемы уверенной походкой, знает себе цену и ведёт себя достойно. Исчезновение хищника отражается и на ландшафте, и на биологическом многообразии. Человек уже понял, что волк — бесценный инструмент и гарант стабильности.
Без права на восстановление
Почётному санитару леса проще загнать лёгкую добычу, чем преследовать выносливого и сильного зверя. Поэтому серый никогда не действует бездумно. Волк не даёт занемогшему зверю прийти в себя и быстро отбивает его от стада. Да, не по-человечески. Но волк — хищник.
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И по законам природы он действует правильно. Отныне больной зверь будет навсегда изолирован от сородичей. Волк и распространению хвори в лесу препятствует, и сохраняет здоровое поголовье.
Выгодный коллективизм
Когда-то человек подсмотрел у волка тактику охоты. Суть в том, чтобы добыча сама пришла в цепкие лапы. Это требует терпения и усилий, но эффективность доказана многократно. Волки могут гнать зверя, поочерёдно сменяя друг друга. Так стал поступать и человек.
Пока одни создают шумовые эффекты, другие направляют цель в нужное «русло», а третьи ожидают в наиболее удобном месте. Именно волк научил человека подчинять личные интересы интересам коллектива.
Пернатые дроны
С воронами и вóронами у волка заключён договор: Карлы и Клары предупреждают об опасности и наличии пищи, а волк охотится и оставляет пернатым щедрые «проценты». Подобный симбиоз выгоден и для лесных жителей, и для их двуногих соседей. Пока волк подкармливает птиц, в лесу не будет переизбытка грызунов.
Стоит грызунам расселиться, и лесная подстилка мигом оскудеет. Тогда зверьки переберутся ближе к человеку. Поэтому сотрудничество волка с представителями врановых выгодно для всех.
Страна непуганых
Клыкастое братство с интересом поглядывает на лосей. В зимнее время волку проще всего достать сохатого. Всему виной — особенности строения его копыт. И ведь природа не зря контролируют виды… Когда в лесу становится мало волков, лоси забывают об инстинкте самосохранения и всё чаще «выходят в свет».
Солидные габариты в сочетании с богатырской силой (и не совсем адекватным поведение во время гона) способны натворить дел. Без волков сохатые станут активней выбегать на трассы, забывая об автомобилистах. С интересом посещать человеческие селения и запугивать местных жителей.
Убыло, но не прибыло
Волк прочно обосновался в лидерах пищевой цепи. Лишнего добывать не станет, но и своего не упустит. Исчезновение волка из леса опасно для самого леса. «Осоловевшие» от счастливой жизни зверьки решат, что можно плодиться бесконтрольно, а питаться по типу «всё включено».
И дело не только в вышеназванных лосях. Недостаток веточного корма приведёт к исчезновению бобров. Вслед за ними уйдут и медведи. Без волков оскудеет весь «зоологический ассортимент».
Сбитый вектор
События в Йеллоустонском национальном парке доказали, что хищники способны влиять даже на ландшафт. Когда-то в заповеднике истребили всех волков… Травоядные стали вести разгульный образ жизни и до неузнаваемости изменили жизнь всего заповедника.
Растительность сократилась → упала популяция бобров. Пропали ягоды → перестали щебетать птицы и расстроились медведи. Размылась почва, а русла рек стали менять направления.
Растительность сократилась → упала популяция бобров. Пропали ягоды → перестали щебетать птицы и расстроились медведи. Размылась почва, а русла рек стали менять направления.
Подобные события могли бы обернуться экологическим коллапсом! Поэтому через 70 лет волков вновь заселили в Йеллоустонский парк.
Подарите мне собаку-барабаку
Очень вероятно, что волк подарил человечеству собак. Один из диких зверей оказался чуть более лояльным к человеку, чем его сородичи. Он понял, что союз с двуногим даёт немало привилегий, да так и остался рядом. Потом пришла другая, такая же лояльная, и они «поженились».
Спустя века появилось громадное множество пород и домашних питомцев, которые выполняют уйму полезных функций: от сторожей до пастухов, от охотников до поводырей.
Приставным шагом
Человек не зря наблюдает за животными. Оказалось, что волки не смогли бы проходить столь громадные расстояния, если бы не «отдыхали на ходу». Волк напрягает лапу лишь в момент касания земли, чем существенно экономит энергетические ресурсы.
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Метки: волк дикие животные лес санитар леса хищник
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