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«Санитар леса»: почему волки важны для экосистемы

«Санитар леса»: почему волки важны для экосистемы

Автор:
07 января 2023 13:31
Сообщество : Животные
Метки: волк   дикие животные   лес   санитар леса   хищник   
2246
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Именно во время охоты сотрудничество между волками в стае наиболее очевидно. Волчья стая может несколько дней преследовать стадо лосей, оленей или другую крупную добычу, прежде чем напасть. За это время они оценивают стадо, ищут животное, проявляющее какие-либо признаки слабости.
Волк шествует вдоль экосистемы уверенной походкой, знает себе цену и ведёт себя достойно. Исчезновение хищника отражается и на ландшафте, и на биологическом многообразии. Человек уже понял, что волк — бесценный инструмент и гарант стабильности.

Без права на восстановление

Почётному санитару леса проще загнать лёгкую добычу, чем преследовать выносливого и сильного зверя. Поэтому серый никогда не действует бездумно. Волк не даёт занемогшему зверю прийти в себя и быстро отбивает его от стада. Да, не по-человечески. Но волк — хищник.
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Выгодный коллективизм

Когда-то человек подсмотрел у волка тактику охоты. Суть в том, чтобы добыча сама пришла в цепкие лапы. Это требует терпения и усилий, но эффективность доказана многократно. Волки могут гнать зверя, поочерёдно сменяя друг друга. Так стал поступать и человек.

Пернатые дроны

С воронами и вóронами у волка заключён договор: Карлы и Клары предупреждают об опасности и наличии пищи, а волк охотится и оставляет пернатым щедрые «проценты». Подобный симбиоз выгоден и для лесных жителей, и для их двуногих соседей. Пока волк подкармливает птиц, в лесу не будет переизбытка грызунов.

Страна непуганых

Клыкастое братство с интересом поглядывает на лосей. В зимнее время волку проще всего достать сохатого. Всему виной — особенности строения его копыт. И ведь природа не зря контролируют виды… Когда в лесу становится мало волков, лоси забывают об инстинкте самосохранения и всё чаще «выходят в свет».

Убыло, но не прибыло

Волк прочно обосновался в лидерах пищевой цепи. Лишнего добывать не станет, но и своего не упустит. Исчезновение волка из леса опасно для самого леса. «Осоловевшие» от счастливой жизни зверьки решат, что можно плодиться бесконтрольно, а питаться по типу «всё включено».

Сбитый вектор

События в Йеллоустонском национальном парке доказали, что хищники способны влиять даже на ландшафт. Когда-то в заповеднике истребили всех волков… Травоядные стали вести разгульный образ жизни и до неузнаваемости изменили жизнь всего заповедника.

Растительность сократилась → упала популяция бобров. Пропали ягоды → перестали щебетать птицы и расстроились медведи. Размылась почва, а русла рек стали менять направления.

Подарите мне собаку-барабаку

Очень вероятно, что волк подарил человечеству собак. Один из диких зверей оказался чуть более лояльным к человеку, чем его сородичи. Он понял, что союз с двуногим даёт немало привилегий, да так и остался рядом. Потом пришла другая, такая же лояльная, и они «поженились».

Приставным шагом

Человек не зря наблюдает за животными. Оказалось, что волки не смогли бы проходить столь громадные расстояния, если бы не «отдыхали на ходу». Волк напрягает лапу лишь в момент касания земли, чем существенно экономит энергетические ресурсы.

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Метки: волк   дикие животные   лес   санитар леса   хищник   
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14  комментариев
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30k
АнтонПолднев 5 часов назад
Ну, справедливости ради, речь не только о волках. Понятие экосистема, включает в себя слово система. Выдерни из системы шестерню и она начнёт давать сбои. А пока каждая шестерня выполняет свою функцию, система работает исправно.
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52k
stabskapitan 5 минут назад
В 2020 году показано, что современные собаки и волки происходят от разных линий рода Canis, а возможный предок собаки плейстоценовый волк по размеру был близок к бродячим собакам, а генетическое сходство собак с современным серым волком может быть обусловлено скрещиваниями между ними.
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12k
Павел Бреусов 3 часа назад
Волки вообще ну очень нужные животные, вот, например, попался где-то в селе селянам педофил-убийца, не было бы волков, пришлось бы руки об него марать, а так завезли в лес, привязали к дереву, а дальше волки позаботиться. Санитары леса как-никак...
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2k
Feathery 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Владимир 4 часа назад
Спасибо. Познавательно.
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40k
Сергей 4 часа назад
Ё-моё , нах.... нам Йеллоустонский парк, приведи примеры из нашей тайги
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 5 часов назад
Решил повторить ДЗ по природоведению?
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5k
zulluz 5 часов назад
не знаю как насчет "лишнего не возьмет". летом одна волчица в кошаре порвала 18 овец, зачем хз(
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97
samoilenko-yura123 zulluz 3 часа назад
психанула видать.
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221
Иван Днепров 6 часов назад
Если бы он ещё домашних животных и собак не тягал ... цены бы ему не было. И не надо рассказывать что человек в этом сам виноват. Даже в далёкие древние времена когда деятельность человека минимально или вообще не сказывалась на окружающий мир. Такова их волчья сущность, делать кусь.
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221
Иван Днепров Слепой Пью 4 часа назад
... и хрен поспоришь )
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Ё-моё

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