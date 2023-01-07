«Санитар леса»: почему волки важны для экосистемы

Очень вероятно, что волк подарил человечеству собак. Один из диких зверей оказался чуть более лояльным к человеку, чем его сородичи. Он понял, что союз с двуногим даёт немало привилегий, да так и остался рядом. Потом пришла другая, такая же лояльная, и они «поженились».