В Калуге в больнице детей с пневмонией причастили "с одной ложки"

После того как родители попросили объяснения у главврача по этому поводу, им сообщили, что о проведении обряда сотрудникам больницы было известно заранее, но они решили не запрещать причастие юных пациентов из-за боязни «обвинений на религиозной почве».



Сам же врачи пульмонологического отделения отметили, что отделение пульмонологии и так переполнено, и подобные мероприятия «недопустимы».