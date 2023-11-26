В Калуге в больнице детей с пневмонией причастили "с одной ложки"

В поликлинике №1 в Калуге произошел инцидент, связанный с приглашением священника для причащения детей, больных пневмонией.
Без предупреждения родителей, маленьких пациентов собрали в раздевалке, где и прошел религиозный обряд. Очевидцы рассказали, что детей кормили хлебом и вином «с одной ложки».
После того как родители попросили объяснения у главврача по этому поводу, им сообщили, что о проведении обряда сотрудникам больницы было известно заранее, но они решили не запрещать причастие юных пациентов из-за боязни «обвинений на религиозной почве».
Сам же врачи пульмонологического отделения отметили, что отделение пульмонологии и так переполнено, и подобные мероприятия «недопустимы».
Источник:
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И спрашивается. Кто разрешил детей причастить?
А так как не были поставлены в известность родители, а там наверняка были представители другого вероисповедания, и просто не верующие, то отвечать за насилие должен главврач! И вообще, это можно расценивать как насильственное навязывание веры!!!
Причастие проводят не ложкой, а ЛЖИЦЕЙ!
"От маленькой лжицы к большой.... вере"...
И, да, в безопасность причастия - оскорбление чувств верующих. И вот это - большой вопрос к законодателям. Нафига принимать законы,, прямо противоречащие здравому смыслу? Замечу, принимая такой закон они заведомо понимают, что исполнять его не будут. Но. Выборочно карать за его неисполнение вполне можно.
Обряды кому и на кой ляд целовальный обряд:
Верующий крестьянин
или неверующий,
надо или не надо,
но всегда
норовит
выполнять обряды.
В церковь упираются
или в красный угол,
крестятся,
пялят глаза,
а потом
норовят облизать друг друга,
или лапу поповскую,
или образа.
Шел
через деревню
прыщастый калека.
Калеке б этому
нужен лекарь.
А калека фыркает:
«Поможет бог».
Остановился у образа
и в образ чмок.
Присосался к иконе
долго и сильно.
И пока
выпячивал губищи грязные,
с губищ
на образ
вползла бациллина
заразная,
посидела малость
и заразмножалась.
А через минуту,
гуляя
ради
первопрестольного праздника,
Вавила Грязнушкин,
стоеросовый дядя,
остановился
и закрестился у иконы грязненькой.
Покончив с аллилуями,
будто вошь,
в икону
Вавила
вцепился поцелуями,
да так сильно,
что за фалды не оторвешь.
Минут пять
бациллы
переползали
с иконы
на губу Вавилы.
Помолился
и понес бациллы Грязнушкин.
Радостный идет,
аж сияют веснушки!
Идет.
Из-за хаты
перед Вавилою
встала Маша
Вавилина милая.
Ради праздника,
не на шутку
впился Вавила
губами
в Машутку.
Должно быть, с дюжину,
бацилла за бациллой,
переползали в уста милой.
Вавила
сияет,
аж глазу больно,
вскорости свадьбу рисует разум.
Навстречу кум.
«Облобызаемся
по случаю престольного!»
Облобызались,
и куму
передал
заразу.
Пришел домой,
семью скликал
и всех перелобызал
от мала до велика;
до того разлобызался в этом году,
что даже
пса
Полкана
лобызнул на ходу.
В общей сложности,
ни много ни мало
слушайте,
на слово веря,
человек полтораста налобызал он
и
одного зверя.
А те
заразу
в свою очередь
передали
кто мамаше,
кто сыну,
кто дочери.
Через день
ночью
проснулся Вавила,
будто
губу ему
колесом придавило.
Глянул в зеркало.
Крестная сила!
От уха до уха
губу перекосило.
А уже
и мамаша
зеркало ищет.
«Что это, говорит,
как гора,
губища?»
Один за другим выползает родич.
У родичей
губы
галоши вроде.
Вид у родичей
не родичи,
а уродичи.
Полкан
и тот
рыча
перекатывается
и рвет губу сплеча.
Лизнул кота.
Болезнь ту
передал коту.
Мяукает кот,
пищит и носится.
Из-за губы
не видно переносицы.
К утру взвыло всё село
полсела
в могилы свело.
Лишь пес
да кот
выжили еле.
И то
окривели.
Осталось
от деревни
только человек двадцать
не верили,
не прикладывались
и не желали лобызаться.
Через год
объяснил
доктор один им,
что село
переболело
нарывом лошадиным.
Крестьяне,
коль вывод не сделаете сами
вот он:
у образо в не стойте разинями,
губой
не елозьте грязными образа ми,
не христосуйтесь
и не будете
кобылогубыми образинами.
право администрация поликлиники. Без этого в режимном учреждении и охраной ничего произойти не может. Значит претензии - к медикам и руководству. Но даже на это у воинствующих атеистов и мракобесов ума не хватает. Сплошное у них нарушение - в первую очередь в голове. И сами же они это, не ведая и не осознавая, подтверждают. Смешно право.
Инициаторов много и они везде и всякие. Решение приняли медики - администрация. Это их желание, воля и ответственность.