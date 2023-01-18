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Украинцы внесли Алексея Арестовича в базу «Миротворца»

Украинцы внесли Алексея Арестовича в базу «Миротворца»

Автор:
18 января 2023 17:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Провокатор   Украина   алексей арестович   миротворец   пропаганда   черный список   
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И назвали «профессиональным провокатором».

Вчера Арестович уволился с поста внештатного сотрудника офиса президента Украины. Увольнение со внештатной должности - отдельный вопрос, скорее это было похоже на публичный жест, чтобы успокоить общественность.

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Но этого оказалось мало. Кроме увольнения, Арестович фигурирует и в базе «Миротворца». Там он в компании Генри Киссинджера, президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева и многими другими. Всеми, кто является «нежелательными персонами» на Украине.

В Карточке Арестовича указано, что он:

«Профессиональный провокатор. Осуществление публичных информационных диверсий в пользу российских захватчиков. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины. Дискредитация Государственных органов власти и управления».

Штука в другом - на этом сайте он висит с января 2022 года, попал туда ещё до начала СВО. Просто СМИ не стали разбираться и разнесли новость о том, что он якобы внесён туда только сейчас. А на деле, в начале 2022-го года Арестович раскритиковал правительство Зеленского, уволился с поста - вот тогда его внесли в базу «Миротворца». Затем снова вернулся, но из списка «нежелательных» его никто не убирал. И сможет ли он теперь, после повторного увольнения, продолжать свою «информационно-психологическую работу» на Украине - большой вопрос.




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Метки: Провокатор   Украина   алексей арестович   миротворец   пропаганда   черный список   
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6  комментариев
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24k
Serg2001 Полчаса назад
Вот уж не думал никогда, что целая страна может с глузду съехать... (
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5k
sedoisever 21 минуту назад
Кто вообще сказал, что дно существует? Украина раз за разом доказывает, что это не так.
Будь ты хоть сто раз хохлятским пропагандоном, сказал неудобную правду враг... )
Так им, идиотам, и надо. Пусть друг-дружку грызут.
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17k
Александр 21 минуту назад
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10k
Shtoppi 23 минуты назад
Ну а дальше то что? Они типа теперь его в пыточные отправить должны как сепора что ли? Что-то очень сильно сомневаюсь что этот хитрожопый пасюк в застенках окажется, ведь на скотном дворе есть те кто ровнее других.
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1k
ChePaev Полчаса назад
Доигрался х.у.й на скрипке, шибко музыку любил.
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12k
Ivan Полчаса назад
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