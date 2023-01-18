Украинцы внесли Алексея Арестовича в базу «Миротворца»

И назвали «профессиональным провокатором».
Вчера Арестович уволился с поста внештатного сотрудника офиса президента Украины. Увольнение со внештатной должности - отдельный вопрос, скорее это было похоже на публичный жест, чтобы успокоить общественность.
Но этого оказалось мало. Кроме увольнения, Арестович фигурирует и в базе «Миротворца». Там он в компании Генри Киссинджера, президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева и многими другими. Всеми, кто является «нежелательными персонами» на Украине.
В Карточке Арестовича указано, что он:
«Профессиональный провокатор. Осуществление публичных информационных диверсий в пользу российских захватчиков. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины. Дискредитация Государственных органов власти и управления».
Штука в другом - на этом сайте он висит с января 2022 года, попал туда ещё до начала СВО. Просто СМИ не стали разбираться и разнесли новость о том, что он якобы внесён туда только сейчас. А на деле, в начале 2022-го года Арестович раскритиковал правительство Зеленского, уволился с поста - вот тогда его внесли в базу «Миротворца». Затем снова вернулся, но из списка «нежелательных» его никто не убирал. И сможет ли он теперь, после повторного увольнения, продолжать свою «информационно-психологическую работу» на Украине - большой вопрос.
Источник:
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Будь ты хоть сто раз хохлятским пропагандоном, сказал неудобную правду враг... )
Так им, идиотам, и надо. Пусть друг-дружку грызут.