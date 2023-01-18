Украинцы внесли Алексея Арестовича в базу «Миротворца»

Но этого оказалось мало. Кроме увольнения, Арестович фигурирует и в базе «Миротворца». Там он в компании Генри Киссинджера, президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева и многими другими. Всеми, кто является «нежелательными персонами» на Украине.

В Карточке Арестовича указано, что он:

«Профессиональный провокатор. Осуществление публичных информационных диверсий в пользу российских захватчиков. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины. Дискредитация Государственных органов власти и управления».