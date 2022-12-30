Знаменитый повар Нусрет Гёкче за 600$ посолил мясо, разговаривая по телефону

Турок Нусрет Гёкче, больше известный как Salt Bae, в конец зазвездился. В ресторане, где он работает, можно заказать нарезку мяса за 600$. Нусрет в фирменной мемной манере посолит мясо, порежет его и даст съесть кусочек с ножа. Однако посетители, заказавшие эту услугу остались недовольны: повар вышел в наушниках и не обращал внимания на посетителей.
Посетители турецкого ресторана Нусрета Гёкче решили заказать недешёвую услугу. За дополнительные 600 долларов Salt Bae высокомерно вышел к посетителям ресторана разговаривая по AirPods, посолил и порезал мясо. Когда посетитель попросил дать автограф, Нусрет отбросил мяч сестры блогера, который держал в руках.
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Он заставил нас заплатить 600 долларов, чтобы он вышел к нашему столику и разрезал стейк. Он говорил с кем-то по AirPods рядом с нашим столиком. Максимально неуважительно. Он выбросил мяч моей сестры, когда его попросили дать автограф, - рассказали недовольные посетители.
Это не первый раз, когда Salt Bae вызывает недовольство в сети.
Сразу после награждения сборной Аргентины на поле вышел турецкий повар по прозвищу Salt Bae и перефотографировался со всеми игроками. Но и этого Гекче оказалось мало - в соцсетях появились фото и видео повара в обнимку с Кубком мира. Между тем, в FIFA есть определенные правила, согласно которым эту награду может держать в руках ограниченный круг лиц. И работники турецкого пищепрома в их список не входят.
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От вяленой рыбы до сосков.От маринада до кормушки лосям.
Только единственное условие-в очереди не передеритесь.....)