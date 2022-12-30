Знаменитый повар Нусрет Гёкче за 600$ посолил мясо, разговаривая по телефону

Сразу после награждения сборной Аргентины на поле вышел турецкий повар по прозвищу Salt Bae и перефотографировался со всеми игроками. Но и этого Гекче оказалось мало - в соцсетях появились фото и видео повара в обнимку с Кубком мира. Между тем, в FIFA есть определенные правила, согласно которым эту награду может держать в руках ограниченный круг лиц. И работники турецкого пищепрома в их список не входят.