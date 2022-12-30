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Знаменитый повар Нусрет Гёкче за 600$ посолил мясо, разговаривая по телефону

Знаменитый повар Нусрет Гёкче за 600$ посолил мясо, разговаривая по телефону

Автор:
30 декабря 2022 09:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Salt Bae   Нусрет Гёкче   блогер   видео   зазвездился   звезда   интересное   фото   
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Турок Нусрет Гёкче, больше известный как Salt Bae, в конец зазвездился. В ресторане, где он работает, можно заказать нарезку мяса за 600$. Нусрет в фирменной мемной манере посолит мясо, порежет его и даст съесть кусочек с ножа. Однако посетители, заказавшие эту услугу остались недовольны: повар вышел в наушниках и не обращал внимания на посетителей.

Посетители турецкого ресторана Нусрета Гёкче решили заказать недешёвую услугу. За дополнительные 600 долларов Salt Bae высокомерно вышел к посетителям ресторана разговаривая по AirPods, посолил и порезал мясо. Когда посетитель попросил дать автограф, Нусрет отбросил мяч сестры блогера, который держал в руках.

Он заставил нас заплатить 600 долларов, чтобы он вышел к нашему столику и разрезал стейк. Он говорил с кем-то по AirPods рядом с нашим столиком. Максимально неуважительно. Он выбросил мяч моей сестры, когда его попросили дать автограф, - рассказали недовольные посетители.

Это не первый раз, когда Salt Bae вызывает недовольство в сети.

Сразу после награждения сборной Аргентины на поле вышел турецкий повар по прозвищу Salt Bae и перефотографировался со всеми игроками. Но и этого Гекче оказалось мало - в соцсетях появились фото и видео повара в обнимку с Кубком мира. Между тем, в FIFA есть определенные правила, согласно которым эту награду может держать в руках ограниченный круг лиц. И работники турецкого пищепрома в их список не входят.

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Метки: Salt Bae   Нусрет Гёкче   блогер   видео   зазвездился   звезда   интересное   фото   
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17  комментариев
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Он популярен из-за того, что солит мясо как иплан?
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7k
Serjio Минуту назад
Пипл хавает, что не так?
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386
Flint 10 минут назад
Прямо таки заставил их заплатить?) Уже после этих слов сразу всё становится понятно. Хотя в целом чего ещё ждать от людей, которые готовы раскошелиться ради такой вот куйни. Не создай себе кумира, воистину. А мячь он не отбросил, хотел на манер баскетбола его об пол стукнуть (судя по видео, если это именно тот момент) а он укатился.
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5k
Компьютер DELL монитором 11 минут назад
Теперь пусть Насрёт Гречкой ...
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3k
SR Полчаса назад
Ну что... НуСрет... Пусть и дальше срет...
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148
Сергей Прописнов 36 минут назад
Сегодня первый раз услышал об этом Насрёт Гёкче.
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1k
АНДРЕЙ 42 минуты назад
Дебил для дебилов))
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14k
AzuveR 46 минут назад
Посолить мясо и покормить с ножа ,за 600 баксов, ну я хз,стоит ли эти манипуляции этих денег.
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344
Brosh Час назад
А Месси с ним не хотел фоткаться на ЧМ. Кое-как повар уговорил его. В одном месте ты неуважительно относишься к людям, а в другом уже тебя не уважают.
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4k
foggen2 Час назад
Господи,какой же пафос!
Приезжайте,и я готов посолить Вам любое блюдо за триста рублей.
От вяленой рыбы до сосков.От маринада до кормушки лосям.
Только единственное условие-в очереди не передеритесь.....)
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9k
Сол Гудман Час назад
Чушь какая
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17k
сеньор Леонсио Час назад
Это дизайнерское хамство,новый тренд,для супер-успешных от мега-популярных!
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24k
Serg2001 2 часа назад
Вот ведь проблемы у людей... завидую... )
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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