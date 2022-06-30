Напитки и продукты родом из СССР, вызывающие у американцев неподдельный восторг

Да, в процветающих Штатах нет кое-чего такого, что давно было у нас. И американцы даже организуют специальные гастрономические туры, дабы приобрести вожделенную пищу богов – нектар и амброзию, которые придумали в СССР.
Казалось бы, фастфуд – это исконно забугорное изобретение. Но и у нас было чем похвастаться: чебуречные, пирожковые, блинные, пельменные. Да и такой уж закрытой мрачности в стране не царило: Союз спокойно посещали туристы. За один только 1970 год у нас побывало порядка 40 тыс. американских граждан. Которые, понятное дело, ели и пили. И в отдельные блюда и напитки просто влюбились без оглядки.
Собственно, огненная вода становится открытием для каждого. Обжигающий напиток, который положено закусывать соленым огурцом… Для некоторых стал одновременно и шоком, и любовью всей жизни. В 70-х водку стали поставлять на Запад. И, что парадоксально, изначально «Столи», как ее называли, позиционировалась как напиток для дам.
Поставки традиционного русского алкогольного напитка не прекратили даже в 80-х, после объявления бойкота Олимпиады в СССР. Рядовой потребитель просто бы не понял столь радикальных мер. И, несмотря на изобилие всевозможных качественных напитков, американцы до сих пор твердо уверены, что настоящую водку можно приобрести только в России и нигде больше.
Баночка черной икры за 35 центов прямо в гостиничном буфете? Легко! Некоторые особенно впечатлительные граждане чуть ли не падали в обморок, узнав, что советские педиатры рекомендуют включать этот продукт в рацион малышей, поскольку икра богата железом и содержит много важных для здоровья микроэлементов.
Кстати, в спорте она считалась разрешенным допингом. И на той же Олимпиаде-1980 спортсмены вполне себе спокойно ее ели без особых ограничений.
В общем и целом американские туристы считали советскую кухню пресноватой. Со свежими фруктами были определенные сложности. Проблемно было со специями, соусами и приправами.
Но, несмотря на скудность ассортимента, качество продуктов было на очень высоком уровне. Как, к примеру, пельмешки. С лучком, сметанкой, зеленью. Свежие и сочные, с разными сортами мяса.
Не могли оставить равнодушными гостей и блины. У американцев есть своего рода аналог – панкейки. Но в их понимании они сладкие. Поэтому икра, ветчина или красная рыба в качестве начинки воспринимались поначалу настороженно. Но потом настроение резко менялось, и блины становились у вкушавших любимым блюдом. Кстати, еще одна всеобщая любовь – это шашлык. Сложно найти как среди соотечественников, так и среди иностранных гостей людей, которым бы он не понравился. Если не брать в расчет вегетарианцев, конечно.
Советская сметана, сливки, творог, кефир – что может быть вкуснее и полезнее? Приводили американцев в состояние экстаза и ватрушки с творогом. К сырникам у гостей поначалу было скептическое отношение: что может быть вкусного в жареном твороге? Но сейчас это простейшее блюдо из творога, яиц и сахара входит в ТОП-25 лучших мировых десертов.
Что касается советского мороженого, то этот десерт стал действительно легендарным. Хотя базовый рецепт был привезен из-за границы, но советские технологи добились того, что для приготовления стали использовать исключительно натуральные продукты. Естественно, это вкусно и полезно.
Хотя риторика в части отношения к России в прессе довольно агрессивная, в США существует определенная потребительская аудитория – люди, которые закупаются только в русских магазинах. Свою позицию они аргументируют натуральностью и, соответственно, качеством, в котором американские продукты значительно уступают российским.
Есть у этой категории антагонисты: они твердо уверены, что ничего полезного в таких блюдах как холодец, борщ, окрошка, блины с начинкой, всякие салаты и маринады, нет. Да и смысла употребления большого количества горячего чая они не понимают. Впрочем, нам тоже не понять их нежной любви в холестериновым бургерам и напичканной сахаром и химией газировке.
А как вы считаете, сохранили ли хотя бы некоторые российские продукты эталонное советское качество?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Глупости это всё, не было ничего волшебного ни в синекуре, ни в резиновой говядине, ни даже в колбасе по 2.20 о которой любят вспоминать с придыханием. Просто вы были молоды, здоровы и вся жизнь впереди, а сейчас кефир, клистир и теплый сортир )
-особенно в средневековье лафа была. Все прям здоровые-прездоровые были. Не то что щас. )))
да-да, бутерброды с паюсной икрой были в меню детских садов, помню, помню. И втирали деткам оливковое масло первого отжима для профилактики педикулёза.
Чем дальше Союз погружается в болото истории, тем с большим энтузиазмом подобные попки выдают кучи шлака о его реалиях. Но самое потешное, что заставшие СССР уже сами верят в эту галиматью про "наивкуснейшие" пельмени и зависть иностранцев к советской кулинарии. Вот ведь тупые восточные немцы, которые наотрез отказались принимать советские стандарты.
Хоть бы в "Гугле" проверили написание!
Таких продуктов уже нет. Пичкают исключительно приготовленное с пальмовым маслом