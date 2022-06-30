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Напитки и продукты родом из СССР, вызывающие у американцев неподдельный восторг

Напитки и продукты родом из СССР, вызывающие у американцев неподдельный восторг

Автор:
30 июня 2022 15:26
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   СССР   США   блюдо   вкус   восторг   напиток   ностальгия   
2267
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Да, в процветающих Штатах нет кое-чего такого, что давно было у нас. И американцы даже организуют специальные гастрономические туры, дабы приобрести вожделенную пищу богов – нектар и амброзию, которые придумали в СССР.

Казалось бы, фастфуд – это исконно забугорное изобретение. Но и у нас было чем похвастаться: чебуречные, пирожковые, блинные, пельменные. Да и такой уж закрытой мрачности в стране не царило: Союз спокойно посещали туристы. За один только 1970 год у нас побывало порядка 40 тыс. американских граждан. Которые, понятное дело, ели и пили. И в отдельные блюда и напитки просто влюбились без оглядки.


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Собственно, огненная вода становится открытием для каждого. Обжигающий напиток, который положено закусывать соленым огурцом… Для некоторых стал одновременно и шоком, и любовью всей жизни. В 70-х водку стали поставлять на Запад. И, что парадоксально, изначально «Столи», как ее называли, позиционировалась как напиток для дам.

Поставки традиционного русского алкогольного напитка не прекратили даже в 80-х, после объявления бойкота Олимпиады в СССР. Рядовой потребитель просто бы не понял столь радикальных мер. И, несмотря на изобилие всевозможных качественных напитков, американцы до сих пор твердо уверены, что настоящую водку можно приобрести только в России и нигде больше.


Баночка черной икры за 35 центов прямо в гостиничном буфете? Легко! Некоторые особенно впечатлительные граждане чуть ли не падали в обморок, узнав, что советские педиатры рекомендуют включать этот продукт в рацион малышей, поскольку икра богата железом и содержит много важных для здоровья микроэлементов.

Кстати, в спорте она считалась разрешенным допингом. И на той же Олимпиаде-1980 спортсмены вполне себе спокойно ее ели без особых ограничений.


В общем и целом американские туристы считали советскую кухню пресноватой. Со свежими фруктами были определенные сложности. Проблемно было со специями, соусами и приправами.

Но, несмотря на скудность ассортимента, качество продуктов было на очень высоком уровне. Как, к примеру, пельмешки. С лучком, сметанкой, зеленью. Свежие и сочные, с разными сортами мяса.


Не могли оставить равнодушными гостей и блины. У американцев есть своего рода аналог – панкейки. Но в их понимании они сладкие. Поэтому икра, ветчина или красная рыба в качестве начинки воспринимались поначалу настороженно. Но потом настроение резко менялось, и блины становились у вкушавших любимым блюдом. Кстати, еще одна всеобщая любовь – это шашлык. Сложно найти как среди соотечественников, так и среди иностранных гостей людей, которым бы он не понравился. Если не брать в расчет вегетарианцев, конечно.


Советская сметана, сливки, творог, кефир – что может быть вкуснее и полезнее? Приводили американцев в состояние экстаза и ватрушки с творогом. К сырникам у гостей поначалу было скептическое отношение: что может быть вкусного в жареном твороге? Но сейчас это простейшее блюдо из творога, яиц и сахара входит в ТОП-25 лучших мировых десертов.


Что касается советского мороженого, то этот десерт стал действительно легендарным. Хотя базовый рецепт был привезен из-за границы, но советские технологи добились того, что для приготовления стали использовать исключительно натуральные продукты. Естественно, это вкусно и полезно.


Хотя риторика в части отношения к России в прессе довольно агрессивная, в США существует определенная потребительская аудитория – люди, которые закупаются только в русских магазинах. Свою позицию они аргументируют натуральностью и, соответственно, качеством, в котором американские продукты значительно уступают российским.

Есть у этой категории антагонисты: они твердо уверены, что ничего полезного в таких блюдах как холодец, борщ, окрошка, блины с начинкой, всякие салаты и маринады, нет. Да и смысла употребления большого количества горячего чая они не понимают. Впрочем, нам тоже не понять их нежной любви в холестериновым бургерам и напичканной сахаром и химией газировке.

А как вы считаете, сохранили ли хотя бы некоторые российские продукты эталонное советское качество?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   СССР   США   блюдо   вкус   восторг   напиток   ностальгия   
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37  комментариев
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11k
Kostick 10 часов назад
эталонное советское качество пельменей? автор, дружище, ты их ел? серая начинка, и отвратное тесто, да и слипшиеся они были всегда в тех коробках.
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61k
Опиум для народа 7 часов назад
Икры, водки, блинов и молока до СССР не было?
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25k
Ego sum qui sum 7 часов назад
в плане натуральности у меня белорусские продукты в лидерах
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1k
Kusok 8 часов назад
До тех пор пока химическая промышленность не научилась производить всяческие усилители вкусов и имитации вкусов и запахов - все продукты, везде, во всех странах - были натуральные.
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882
Олег 8 часов назад
Можно обьяснить и донести многое но вот как рассказать про вкус продуктов я не знаю. Те кто вырос на советском питании и те кто не застал его никогда не найдут общий язык. Что-то подобное советским ГОСТам сохранила Беларуссия. Но народ уже настолько привык к фастфуду и ТУ требованиям что дискуссия невозможна. Единственно что у меня есть сказать так это статистика. На том питании росло здоровое население которое постоянно росло, сегодня убыль и масса болезней. Вот и все.
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16k
alexis 8 часов назад
Во всём мире, во всех странах еда вкусная, полезная и натуральная...... пока не разовьётся ХИМПИЩЕПРОМ и рынок.
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6k
ZORRO 8 часов назад
в 2000х возил американских и английских туристов, ни чего местного не ели и не пили, ни в забегаловках, ни в магазинах не покупали, вода питьевая импорт бутилированный.
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9k
MakDag 9 часов назад
Два года назад был в Минске, вот где действительно испытал ностальгию по советскому продуктовому ГОСТу. За неделю - три с лишним килограмма набрал.
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1k
Александр Голованов 9 часов назад
Лет 15 назад брат в съемной квартире обнаружил капсулу времени, 10 бутылок Русской водки. Это было начало двухтысячных,а водка конц 80-х. Она даже умудрилась испариться слегка и на горлышке появился белесый поясок. Подарил всем по бутылке. К сожалению, на вкус водка конца 80-х оказалась неконкурентной против водки 2000-х.
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7k
Григорий Бабкин 9 часов назад
Провокационная статейка. Сейчас у либерастов сраки повзрываются, всех говном забросают.
И куча малолетних дебилов с неизменным - Вы фсё врёти!!! Не может быть! Нам в Яйцин-центре рассказывают! Встречаем.
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−181
Thomsen 9 часов назад
<Некоторые особенно впечатлительные граждане чуть ли не падали в обморок, узнав, что советские педиатры рекомендуют включать этот продукт в рацион малышей>

да-да, бутерброды с паюсной икрой были в меню детских садов, помню, помню. И втирали деткам оливковое масло первого отжима для профилактики педикулёза.
Чем дальше Союз погружается в болото истории, тем с большим энтузиазмом подобные попки выдают кучи шлака о его реалиях. Но самое потешное, что заставшие СССР уже сами верят в эту галиматью про "наивкуснейшие" пельмени и зависть иностранцев к советской кулинарии. Вот ведь тупые восточные немцы, которые наотрез отказались принимать советские стандарты.
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25k
SerGProS 9 часов назад
Еще был очень вкусный "Тархун", сейчас это дрянь какая-то. А так же черный и белый хлеб.
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58
Максим Макашев 10 часов назад
"...А как вы считаете, сохранили ли хотя бы некоторые российские продукты эталонное советское качество?..."
Таких продуктов уже нет. Пичкают исключительно приготовленное с пальмовым маслом
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58
Максим Макашев Андрей 9 часов назад
а я не "полагаю", я вырос на натуральных продуктах. В моём детстве мы с бабушкой ходили в ТСХА ( "тимирязевку" по простому ) и покупали там молоко прямо после дойки. Бабуля из этого молока и сыр делала, и масло, и простоквашу. Я сожалею, что Вы выросли на "искусственном вскармливании"
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