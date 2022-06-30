Напитки и продукты родом из СССР, вызывающие у американцев неподдельный восторг

Собственно, огненная вода становится открытием для каждого. Обжигающий напиток, который положено закусывать соленым огурцом… Для некоторых стал одновременно и шоком, и любовью всей жизни. В 70-х водку стали поставлять на Запад. И, что парадоксально, изначально «Столи», как ее называли, позиционировалась как напиток для дам.

Поставки традиционного русского алкогольного напитка не прекратили даже в 80-х, после объявления бойкота Олимпиады в СССР. Рядовой потребитель просто бы не понял столь радикальных мер. И, несмотря на изобилие всевозможных качественных напитков, американцы до сих пор твердо уверены, что настоящую водку можно приобрести только в России и нигде больше.