Почему Шпицберген принадлежит и Норвегии, и России

Уклад жизни тоже стал другим. Раньше норвежская и советская общины жили порознь, а сегодня люди активно общаются между собой и проводят совместные мероприятия.

Кстати, нет на острове и дорог. Между поселениями можно перемещаться или по морю, или по воздуху, или же на снегоходах. А ещё на Шпицбергене медведей больше, чем людей. 3000 мишек живут рядом с 500 россиянами и 2000 норвежцев.