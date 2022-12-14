FISHKINET
Сообщество RealFishki 1002 поста • 74 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Почему Шпицберген принадлежит и Норвегии, и России

Почему Шпицберген принадлежит и Норвегии, и России

Автор:
14 декабря 2022 15:38
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   Россия   СССР   интересное   история   путешествия   туризм   
1023
8
У этого северного архипелага, состоящего из трёх крупных и семи мелких островов, один из самых интересных статусов в мире - свободная экономическая зона.
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Прошлое   Россия   СССР   интересное   история   путешествия   туризм   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Frank Borman 9 минут назад
Шпицберген не принадлежит Норвегии и России. Он полностью пронадлежит Норвегии (Шпицбергенский трактат 1920 года). Норвежцы просто терпят россиянинцев, пока. Если завтра Россия проиграет войну с Украиной и ослабнет, то норвежцы выкинут россиянинцев с острова пинками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
satra 13 минут назад
Называется ФГУП Артикуголь. Единственная государственная угледобывающая компания России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Yus 52 минуты назад
Если два раза не повторить, то никто не поймет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

122582



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
«Мы не фильм Disney»: в Аргентине ответили на критику США в отсутствии чёрных футболистов
«Мы не фильм Disney»: в Аргентине ответили на критику США в отсутствии чёрных футболистов
Набирающие популярность в сообществах
Как бы выглядели персонажи фильмов о Гарри Поттере, выйди их образы из-под пера русских классиков
Как бы выглядели персонажи фильмов о Гарри Поттере, выйди их образы из-под пера...
Главные секреты фильма “Собачье сердце”
Главные секреты фильма “Собачье сердце”
Мультики про зиму и Новый год, которые интересно посмотреть вместе с детьми
Мультики про зиму и Новый год, которые интересно посмотреть вместе с детьми
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важный квест

Популярные теги
#фото#интересное#история#факты#автомобили#США#автомир#Приколы#Россия#сарказм
#Юмор#интересно#забавно#дтп#дети#фотографии#картинки#Ynews#аварии#новый год
#Прикол#животные#позитив#подборка#СССР#улыбнуло#люди#Спорт#Прошлое#собака
Учёные ради эксперимента сбросили яйцо из космоса (видео) Учёные ради эксперимента сбросили яйцо из космоса (видео) Как любовная связь могла создать проблемы при походе в театр 19 века Как любовная связь могла создать проблемы при походе в театр 19 века Бесценное произведение искусства, созданное советскими мастерами Бесценное произведение искусства, созданное советскими мастерами Эти странные японские военные традиции Эти странные японские военные традиции Это дело так и не раскрыли Это дело так и не раскрыли Интересное о датчанах Интересное о датчанах

На что жалуетесь?

Вернуться