Почему Шпицберген принадлежит и Норвегии, и России

1023
8
У этого северного архипелага, состоящего из трёх крупных и семи мелких островов, один из самых интересных статусов в мире - свободная экономическая зона.
Фактически на нём присутствуют и норвежцы, и россияне. Они используют природные ресурсы этих арктических мест. До Северного полюса - почти 1000 км.
Шпицберген - это самая северная обитаемая точка, не считая оконечности Гренландии, где вообще мало кто живёт.
Шпицберген - это самая северная обитаемая точка, не считая оконечности Гренландии, где вообще мало кто живёт.
Архипелаг официально открыл голландский исследователь севера Виллем Баренц в 16 веке. Он же его назвал именем, означающим "острые горы". Природа архипелага невероятная: заливы, снежные вершины, фьорды. А климат, благодаря Гольфстриму, тёплый: летом +4-6, а зимой -14-15. Но суровый - перепады давления, осадки, сильный ветер. И к этому добавляется сейсмическая активность.
×
×
Сначала острова хотели забрать себе британцы и датчане. На острове китобои из разных стран основали поселения.
Но основные претензии на Шпицберген заявили Норвегия и Российская Империя. Норвегия утверждала, что эти места открыли ещё викинги за шесть веков до Баренца.
Россия же утверждала, что архипелаг её, так как она фактически пользуется островами.
Две страны уступать не хотели категорически.
Но основные претензии на Шпицберген заявили Норвегия и Российская Империя. Норвегия утверждала, что эти места открыли ещё викинги за шесть веков до Баренца.
Россия же утверждала, что архипелаг её, так как она фактически пользуется островами.
Две страны уступать не хотели категорически.
Ну а открытие залежей угля существенно повысило интерес к архипелагу. Мировое сообщество сначала поддержало Норвегию, объявив Шпицберген её собственностью. Но потом передумало и с 1925 года архипелаг был объявлен свободно экономической зоной.
Советский Союз и Норвегия были на слабых позициях и решили конфликт не продолжать, тем более, что кроме них на свободную зону никто не претендовал.
Советский Союз и Норвегия были на слабых позициях и решили конфликт не продолжать, тем более, что кроме них на свободную зону никто не претендовал.
СССР были заинтересованы в добыче угля для своего севера. И уже в 1930-х годах на архипелаге появились шахтёрские посёлки.
Следующие десятки лет советских граждан на Шпицбергене было намного больше, чем норвежцев. Однако, в конце века ситуация изменилась. Эпоха газа, нефти и альтернативной энергетики снизила интерес Норвегии к далёким фьордам. СССР развалился, логистические схемы сбились, шахтёрам перестали платить и они были вынуждены уезжать с архипелага.
Следующие десятки лет советских граждан на Шпицбергене было намного больше, чем норвежцев. Однако, в конце века ситуация изменилась. Эпоха газа, нефти и альтернативной энергетики снизила интерес Норвегии к далёким фьордам. СССР развалился, логистические схемы сбились, шахтёрам перестали платить и они были вынуждены уезжать с архипелага.
Ситуация снова изменилась уже позже. 15 лет назад Норвегия начала на Шпицбергене действительно уникальный проект - тут расположен мировой банк семян. Образцы всех растений на всякий случай законсервированы в холодильниках. Идут самые разные исследования и на острове живут и работают учёные, государственные служащие и обслуживающий персонал.
Также архипелаг переживает бум туристического наплыв. На остров тысячами приезжают люди, чтобы увидеть уникальную красоту мест. Для их обслуживания в норвежских поселениях появились и рабочие места, и инфраструктура.
Оживилась и российская зона. Снова стал нужен уголь. В Баренцбурге сейчас находятся около 500 россиян. Есть детские сады, школы, магазины, больницы.
Оживилась и российская зона. Снова стал нужен уголь. В Баренцбурге сейчас находятся около 500 россиян. Есть детские сады, школы, магазины, больницы.
Уклад жизни тоже стал другим. Раньше норвежская и советская общины жили порознь, а сегодня люди активно общаются между собой и проводят совместные мероприятия.
Кстати, нет на острове и дорог. Между поселениями можно перемещаться или по морю, или по воздуху, или же на снегоходах. А ещё на Шпицбергене медведей больше, чем людей. 3000 мишек живут рядом с 500 россиянами и 2000 норвежцев.
Кстати, нет на острове и дорог. Между поселениями можно перемещаться или по морю, или по воздуху, или же на снегоходах. А ещё на Шпицбергене медведей больше, чем людей. 3000 мишек живут рядом с 500 россиянами и 2000 норвежцев.
Источник:
Еще крутые истории!
Метки: Прошлое Россия СССР интересное история путешествия туризм
Новости партнёров