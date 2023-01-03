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Какие станции московского метро откроются в 2023 году

Какие станции московского метро откроются в 2023 году

Автор:
03 января 2023 15:32
Метки: БКЛ   Метро   Строительство   г. Москва   московское метро   
1113
16

Всего откроют 14 новых станций, из них 9 - на Большой кольцевой линии метро, которая станет крупнейшим метрокольцом мира (31 станция и 70 км линий).

Ввод БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы, а за счет появления альтернативных маршрутов положительный эффект почувствуют все пассажиры метро.


На многих маршрутах экономия времени составит до 35-45 минут в день. На радиальных линиях станет свободнее до 22%, на Кольцевой - до 25%, а на основных вылетных магистралях города - в среднем на 5%.


Действующими станциями БКЛ в будни пользуются около 600 тыс. пассажиров. В результате на Кольцевой линии стало свободнее на 10%, Арбатско-Покровской - на 8%, Серпуховско-Тимирязевской - на 7%, а МЦК разгрузилось на 4%.

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Девять новых станций БКЛ, которые будут открыты в 2023 году:


"Текстильщики" - станция сократит путь домой для жителей близлежащих кварталов, пересадочная на Таганско-Краснопресненскую линию и МЦД-2.

"Печатники" - новый транспортный узел для жителей Печатников, Люблино и Текстильщиков, пересадочная станция на Люблинско-Дмитровскую линию и МЦД-2.

"Нагатинский Затон" - благодаря размещению станции на мысе Нагатинской поймы при выходе из нее пассажирам будет открываться вид на Москву-реку.


Вестибюль станции обеспечит выход пассажиров на Коломенскую улицу, к остановкам наземного транспорта и жилой застройке.

"Кленовый бульвар" - кратчайший путь до дома для жителей района Нагатинский Затон и еще один повод приехать в музей-заповедник "Коломенское".

"Каширская" - старая добрая станция, ставшая еще удобнее после полной реконструкции.

"Варшавская" - после включения станции в состав БКЛ местные жители смогут добираться в большинство мест города максимум с одной пересадкой.

"Марьина Роща" - расположенная на уровне 72 м под землей, она войдет в ТОП-3 самых глубоких станций Московского метрополитена с самым длинным эскалатором 130 м.

"Рижская" - станет частью одного из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы, объединяющего станции Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий метро, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.

"Сокольники" - новые ворота в один из лучших парков Москвы.

Помимо БКЛ, в 2023 году откроют пять новых станций метро в Пыхтино, Внуково, на Дмитровском шоссе, в Лианозово и районе Северный.


"Пыхтино" Солнцевской линии - вторая в Москве полуподземная станция метро: из-за особенностей рельефа часть станции мелкого заложения, часть - крытая, наземная.


Будет расположена в шаговой доступности от нового жилого микрорайона "Солнцево Парк", деревни Пыхтино и многочисленных садоводческих товариществ.

"Внуково" - первая в России станция метро, расположенная у аэропорта.

"Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии - расположена на Дмитровском шоссе, внутри большого жилого района.

"Лианозово" - станет частью транспортно-пересадочного узла на севере Москвы, объединяющего Люблинско-Дмитровскую линию метро и МЦД-1.

"Физтех" - станция в Северном, с появлением метро район окончательно выйдет из транспортной изоляции, в которой находился еще несколько лет назад.

Кроме того, в новом году продолжится строительство двух новых радиусов - Троицкой и Рублево-Архангельской линий метро, которые будут поэтапно вводиться в строй, начиная с 2024 года.

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Метки: БКЛ   Метро   Строительство   г. Москва   московское метро   
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10  комментариев
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161
Иван Днепров 3 часа назад
... подскажите пожалуйста, а до Воронежа далеко? )
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1k
alex 24 минуты назад
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292
Дима Новосельский Час назад
Больше всего меня поражает,что до сих пор метро не доходят до аэропортов Москвы...
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66
Вячеслав 3 часа назад
Новая станция метро "Рижская". Думаю в Риге не то, что новую станцию не назвали бы "Московская", а еще и старую давно бы уже переименовали.
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2
Сергей Володин Вячеслав Час назад
Так и старая-Рижская. Как и вокзал. Москва - многонациональный город. Если на каждый исторический чих что то переименовывать, то зае...(устанешь) вывески менять.
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151
AMATORI 3 часа назад
В Текстильщиках как была жопа так и будет
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fomin30
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