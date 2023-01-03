Какие станции московского метро откроются в 2023 году

Ввод БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы, а за счет появления альтернативных маршрутов положительный эффект почувствуют все пассажиры метро.

На многих маршрутах экономия времени составит до 35-45 минут в день. На радиальных линиях станет свободнее до 22%, на Кольцевой - до 25%, а на основных вылетных магистралях города - в среднем на 5%.

Действующими станциями БКЛ в будни пользуются около 600 тыс. пассажиров. В результате на Кольцевой линии стало свободнее на 10%, Арбатско-Покровской - на 8%, Серпуховско-Тимирязевской - на 7%, а МЦК разгрузилось на 4%.