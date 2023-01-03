Какие станции московского метро откроются в 2023 году

Всего откроют 14 новых станций, из них 9 - на Большой кольцевой линии метро, которая станет крупнейшим метрокольцом мира (31 станция и 70 км линий).
Ввод БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы, а за счет появления альтернативных маршрутов положительный эффект почувствуют все пассажиры метро.
На многих маршрутах экономия времени составит до 35-45 минут в день. На радиальных линиях станет свободнее до 22%, на Кольцевой - до 25%, а на основных вылетных магистралях города - в среднем на 5%.
Действующими станциями БКЛ в будни пользуются около 600 тыс. пассажиров. В результате на Кольцевой линии стало свободнее на 10%, Арбатско-Покровской - на 8%, Серпуховско-Тимирязевской - на 7%, а МЦК разгрузилось на 4%.
Девять новых станций БКЛ, которые будут открыты в 2023 году:
"Текстильщики" - станция сократит путь домой для жителей близлежащих кварталов, пересадочная на Таганско-Краснопресненскую линию и МЦД-2.
"Печатники" - новый транспортный узел для жителей Печатников, Люблино и Текстильщиков, пересадочная станция на Люблинско-Дмитровскую линию и МЦД-2.
"Нагатинский Затон" - благодаря размещению станции на мысе Нагатинской поймы при выходе из нее пассажирам будет открываться вид на Москву-реку.
Вестибюль станции обеспечит выход пассажиров на Коломенскую улицу, к остановкам наземного транспорта и жилой застройке.
"Кленовый бульвар" - кратчайший путь до дома для жителей района Нагатинский Затон и еще один повод приехать в музей-заповедник "Коломенское".
"Каширская" - старая добрая станция, ставшая еще удобнее после полной реконструкции.
"Варшавская" - после включения станции в состав БКЛ местные жители смогут добираться в большинство мест города максимум с одной пересадкой.
"Марьина Роща" - расположенная на уровне 72 м под землей, она войдет в ТОП-3 самых глубоких станций Московского метрополитена с самым длинным эскалатором 130 м.
"Рижская" - станет частью одного из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы, объединяющего станции Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий метро, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.
"Сокольники" - новые ворота в один из лучших парков Москвы.
Помимо БКЛ, в 2023 году откроют пять новых станций метро в Пыхтино, Внуково, на Дмитровском шоссе, в Лианозово и районе Северный.
"Пыхтино" Солнцевской линии - вторая в Москве полуподземная станция метро: из-за особенностей рельефа часть станции мелкого заложения, часть - крытая, наземная.
Будет расположена в шаговой доступности от нового жилого микрорайона "Солнцево Парк", деревни Пыхтино и многочисленных садоводческих товариществ.
"Внуково" - первая в России станция метро, расположенная у аэропорта.
"Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии - расположена на Дмитровском шоссе, внутри большого жилого района.
"Лианозово" - станет частью транспортно-пересадочного узла на севере Москвы, объединяющего Люблинско-Дмитровскую линию метро и МЦД-1.
"Физтех" - станция в Северном, с появлением метро район окончательно выйдет из транспортной изоляции, в которой находился еще несколько лет назад.
Кроме того, в новом году продолжится строительство двух новых радиусов - Троицкой и Рублево-Архангельской линий метро, которые будут поэтапно вводиться в строй, начиная с 2024 года.
Источник:
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