Автралийский город Карумба захватили крысы

Дерек Лорд, 49 лет, житель пострадавшего города Нормантон печально констатирует факт:

Приятель, крысы повсюду.

Дерек сказал, что его домашние утки чуть не сошли с ума, когда крысы пытались проникнуть к ним в клетки. И это не единственная проблема.

У нас есть арендованные транспортные средства, и они буквально уничтожили машину за ночь, вынув всю проводку из моторного отсека.

Как говорят местные жители крысы превратились в каннибалов и поедают друг друга. А еще лезут в воду и тонут:

Вдоль русла реки стоит зловоние. Прошлой ночью при лунном свете река была словно живая от количества крыс’.

На видео в социальных сетях видно, как груды мертвых крыс скапливаются, а мухи и другие насекомые роятся возле них в воде.