Автралийский город Карумба захватили крысы

В городе Карумба в австралийском штате Квинсленд - нашествие крыс, как в сказке про Нильса и диких гусей. Только в сказках не пишут, что незваные гости, кроме прочего, массово дохнут и разлагаются в прибрежной зоне, а из-за этого в городе стоит ужасный запах. Местные жители не без оснований опасаются, что это приведёт к распространению болезней.
Первые стаи крыс в городе появились несколько месяцев назад. Грызуны сильно размножились из-за благоприятных погодных условий, а теперь, столкнувшись с нехваткой еды, пытаются переплыть на близлежащие острова, из-за чего гибнут рядом с водой. Об этом сообщает портал News.com.au.
Дерек Лорд, 49 лет, житель пострадавшего города Нормантон печально констатирует факт:
Приятель, крысы повсюду.
Дерек сказал, что его домашние утки чуть не сошли с ума, когда крысы пытались проникнуть к ним в клетки. И это не единственная проблема.
У нас есть арендованные транспортные средства, и они буквально уничтожили машину за ночь, вынув всю проводку из моторного отсека.
Как говорят местные жители крысы превратились в каннибалов и поедают друг друга. А еще лезут в воду и тонут:
Вдоль русла реки стоит зловоние. Прошлой ночью при лунном свете река была словно живая от количества крыс’.
На видео в социальных сетях видно, как груды мертвых крыс скапливаются, а мухи и другие насекомые роятся возле них в воде.
Жители беспокоятся, что крысы окажут негативное влияние на туризм, потому что Карумба всегда был раем для рыбалки и наблюдения за птицами.
По словам профессора экологии Мэттью Кроутера, популяция крыс скоро нормализуется в силу естественных причин, а пока нужно просто подождать.
Однако, с ним согласны не все.
В связи с тем, что в Квинсленде прогнозируется дополнительная влажная погода, существует мнение, что ситуация может еще ухудшиться.
У нас есть информация о том, что на подходе еще большее количество грызунов
сказала изданию AFP Джемма Проберт, оператор рыбалки в Карумбе.
Источник:
- Мать обнаружила питона в детской спальне
- Австралийские ветеринары избавили питона от 500 клещей
- Найдите питона на веранде!
- Коала спасла детеныша от лесного пожара
- Дворец для принцессы: трехлетняя девочка хвастается игровым домиком стоимостью $5000