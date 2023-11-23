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Автралийский город Карумба захватили крысы

Автралийский город Карумба захватили крысы

Автор:
23 ноября 2023 22:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   Карумба   Квинсленд   антисанитария   крысы   побережье   
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В городе Карумба в австралийском штате Квинсленд - нашествие крыс, как в сказке про Нильса и диких гусей. Только в сказках не пишут, что незваные гости, кроме прочего, массово дохнут и разлагаются в прибрежной зоне, а из-за этого в городе стоит ужасный запах. Местные жители не без оснований опасаются, что это приведёт к распространению болезней.

Первые стаи крыс в городе появились несколько месяцев назад. Грызуны сильно размножились из-за благоприятных погодных условий, а теперь, столкнувшись с нехваткой еды, пытаются переплыть на близлежащие острова, из-за чего гибнут рядом с водой. Об этом сообщает портал News.com.au.

Дерек Лорд, 49 лет, житель пострадавшего города Нормантон печально констатирует факт:

Приятель, крысы повсюду.

Дерек сказал, что его домашние утки чуть не сошли с ума, когда крысы пытались проникнуть к ним в клетки. И это не единственная проблема.

У нас есть арендованные транспортные средства, и они буквально уничтожили машину за ночь, вынув всю проводку из моторного отсека.

Как говорят местные жители крысы превратились в каннибалов и поедают друг друга. А еще лезут в воду и тонут:

Вдоль русла реки стоит зловоние. Прошлой ночью при лунном свете река была словно живая от количества крыс’.

На видео в социальных сетях видно, как груды мертвых крыс скапливаются, а мухи и другие насекомые роятся возле них в воде.

Жители беспокоятся, что крысы окажут негативное влияние на туризм, потому что Карумба всегда был раем для рыбалки и наблюдения за птицами.

По словам профессора экологии Мэттью Кроутера, популяция крыс скоро нормализуется в силу естественных причин, а пока нужно просто подождать.

Однако, с ним согласны не все.

В связи с тем, что в Квинсленде прогнозируется дополнительная влажная погода, существует мнение, что ситуация может еще ухудшиться.

У нас есть информация о том, что на подходе еще большее количество грызунов

сказала изданию AFP Джемма Проберт, оператор рыбалки в Карумбе.

Источник:

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Метки: Австралия   Карумба   Квинсленд   антисанитария   крысы   побережье   
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4  комментария
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3k
* You All 38 минут назад
война есть...чума на подходе...не долго и до голода со смертью
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1k
... 2 минуты назад
Ну если жрут друг друга это показатель. На кораблях издревле так избавлялись от крыс, но это не в городе. Подозрения у меня, скоро они офигеют, это только начало.
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1k
Antik-Taktik 13 минут назад
Да вброс,там каждый год так,в этом году больше просто
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23k
Слепой Пью Полчаса назад
Крысы, сцуко, умные! Ох, чей-то будет в стране кенгурей!?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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