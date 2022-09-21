Появилось видео смертельной аварии, в которой погиб актёр Пускепалис

Вчера, 20 сентября, легковое авто, в котором находился Сергей Пускепалис, столкнулось с фурой. Актёр погиб на месте. В соцсетях опубликовали видео трагического ДТП.
Еще в минувшую субботу Сергей Пускепалис открывал Международный театральный фестиваль в Ярославле, после пару дней был занят фестивальными делами. Никто и представить не мог, что совсем скоро его жизнь оборвется в смертельном ДТП.
20 сентября он выехал из Ярославля в сторону Москвы на бронированном авто. Эту списанную инкассаторскую машину Пускепалис планировал в скором времени перегнать бойцам на Донбасс, считая, что там она будет нужнее. Позднее в салоне авто найдут термобелье для военных и другую гумпомощь.
Около 11 утра мск на 201 километре автодороги М8 «Холмогоры» Ford Transit, в котором находился Пускепалис, столкнулся с грузовым автомобилем.
Момент аварии попал на видео:
И актёр, и сидевший за рулем бронированного авто 56-летний водитель, погибли. Мужчина, управлявший фурой, сейчас в реанимации.
Видео с места аварии. Внимание! Просьба воздержаться от просмотра видео людям с неустойчивой психикой!
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Автогонщик, участник раллийных гонок, капитан спортивной команды «ГазРейдСпорт» Вячеслав Субботин порассуждал о возможных причинах аварии:
"Попавший в аварию Ford Transit действительно непростой. Это бронированный инкассаторский микроавтобус, долгое время использовавшийся для перевозки ценностей и мешков с деньгами. Видно, что автомобиль не новый и уже много поездил, прежде чем попал в руки Сергея Пускепалиса. По части управляемости это непростая машина, требующая к себе внимания со стороны водителя. Садясь за руль такого микроавтобуса, водитель должен принимать во внимание его высокий вес.
При изготовлении инкассаторских броневиков используется стандартное шасси и кузов обычного серийного микроавтобуса, в который интегрируются бренелисты на бортах, на крыше и в днище. Тем самым, меняется расположение центра тяжести автомобиля, усложняется его управляемость. Водить такие броневики труднее, чем обычные грузовики. Они по-другому ведут себя в поворотах, кренятся, из-за чего при превышении скорости их может понести в сторону.
Кроме того, у подержанной машины могла быть сильно потрепана подвеска. Если учитывать интенсивность эксплуатации инкассаторской техники и высокий вес микроавтобуса — это не выглядит удивительным. А значит, подвеска уже не могла идеально отрабатывать повороты, которые на высокой скорости сложны даже для легковых машин.
Помимо прочего, асфальт был мокрым, что значительно сокращает его сцепные свойства."
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На видео с места ДТП можно заметить, как авто действительно заносит на дороге. Он не вписывается в поворот, задевает грузовик. Нагруженная гумпомощью машина, возможно непривычная для водителя, плюс мокрый асфальт - эти обстоятельства нельзя было не принимать во внимание.
Причиной аварии ГИБДД называет выезд на встречную полосу микроавтобуса Ford Transit, где он совершил столкновение с двумя грузовиками.
Сергею Пускепалису было 56 лет. Прощание с актёром состоится в Ярославле 22 сентября. Соболезнования семье, родственникам погибшего выразил президент РФ Владимир Путин.
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АНТИФИШКИ
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Непонятно, боялся что застрелят? Зачем такое авто?
То есть обычное гражданское авто, которое насквозь прошивается 5,45 39 и осколками - это не гроб, а инкассаторский броневик с 3 классом защиты - это гроб.
Странная логика.
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Спешил Пуске....(как там его) и успел.