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Появилось видео смертельной аварии, в которой погиб актёр Пускепалис

Появилось видео смертельной аварии, в которой погиб актёр Пускепалис

Автор:
21 сентября 2022 07:18
Сообщество : Аварии
Метки: Пускепалис   авария   актёр   блонированное авто   видео с места аварии   дтп   столкновение   
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Вчера, 20 сентября, легковое авто, в котором находился Сергей Пускепалис, столкнулось с фурой. Актёр погиб на месте. В соцсетях опубликовали видео трагического ДТП.

Еще в минувшую субботу Сергей Пускепалис открывал Международный театральный фестиваль в Ярославле, после пару дней был занят фестивальными делами. Никто и представить не мог, что совсем скоро его жизнь оборвется в смертельном ДТП.


20 сентября он выехал из Ярославля в сторону Москвы на бронированном авто. Эту списанную инкассаторскую машину Пускепалис планировал в скором времени перегнать бойцам на Донбасс, считая, что там она будет нужнее. Позднее в салоне авто найдут термобелье для военных и другую гумпомощь.


Около 11 утра мск на 201 километре автодороги М8 «Холмогоры» Ford Transit, в котором находился Пускепалис, столкнулся с грузовым автомобилем.


Момент аварии попал на видео:


И актёр, и сидевший за рулем бронированного авто 56-летний водитель, погибли. Мужчина, управлявший фурой, сейчас в реанимации.


Автогонщик, участник раллийных гонок, капитан спортивной команды «ГазРейдСпорт» Вячеслав Субботин порассуждал о возможных причинах аварии:

"Попавший в аварию Ford Transit действительно непростой. Это бронированный инкассаторский микроавтобус, долгое время использовавшийся для перевозки ценностей и мешков с деньгами. Видно, что автомобиль не новый и уже много поездил, прежде чем попал в руки Сергея Пускепалиса. По части управляемости это непростая машина, требующая к себе внимания со стороны водителя. Садясь за руль такого микроавтобуса, водитель должен принимать во внимание его высокий вес.


При изготовлении инкассаторских броневиков используется стандартное шасси и кузов обычного серийного микроавтобуса, в который интегрируются бренелисты на бортах, на крыше и в днище. Тем самым, меняется расположение центра тяжести автомобиля, усложняется его управляемость. Водить такие броневики труднее, чем обычные грузовики. Они по-другому ведут себя в поворотах, кренятся, из-за чего при превышении скорости их может понести в сторону.


Кроме того, у подержанной машины могла быть сильно потрепана подвеска. Если учитывать интенсивность эксплуатации инкассаторской техники и высокий вес микроавтобуса — это не выглядит удивительным. А значит, подвеска уже не могла идеально отрабатывать повороты, которые на высокой скорости сложны даже для легковых машин.

Помимо прочего, асфальт был мокрым, что значительно сокращает его сцепные свойства."

На видео с места ДТП можно заметить, как авто действительно заносит на дороге. Он не вписывается в поворот, задевает грузовик. Нагруженная гумпомощью машина, возможно непривычная для водителя, плюс мокрый асфальт - эти обстоятельства нельзя было не принимать во внимание.


Причиной аварии ГИБДД называет выезд на встречную полосу микроавтобуса Ford Transit, где он совершил столкновение с двумя грузовиками.


Сергею Пускепалису было 56 лет. Прощание с актёром состоится в Ярославле 22 сентября. Соболезнования семье, родственникам погибшего выразил президент РФ Владимир Путин.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Пускепалис   авария   актёр   блонированное авто   видео с места аварии   дтп   столкновение   
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22  комментария
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28k
Aqueronte 3 часа назад
Хорошо в грузовик а не в легковой автомобиль. Вообще таких горе-гонщиков полно. Гонят, не зная зачем, не имея даже соответствующей подготовки кроме автошколы. Если я на повороте хоть чуть пересеку полосу, неважно полпутную или встречку мне перед собой очень стыдно. Значит неверно рассчитал скорость и форму изгиба, неверно оценил. Всегда стараюсь заходить идеально в поворот. А тут, так облажаться, ехал по левой при свободной правой, неверно рассчитал скорость и дорржные условия, убийца. И сам разбился и хорошего человека и актёра убил.
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6k
GrblFF 2 часа назад
А мне кажется, водитель первой фуры как обычно при повороте "резал" полосу и поэтому задел броневик, который потом вылетел уже под вторую фуру.
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5k
Котэ 2 часа назад
а при чём тут портянки и другая помощь хохлам? водитель не справился с управлением, рассуждения про износ и вес вообще смешны
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11k
Максим 3 часа назад
Эх, вот реально жалко мужика!
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2k
ZOV 3 часа назад
На видео можно заметить, что машину несколько раз перевернуло, прежде чем выкинуло навстречу фуре. Вероятно заклинило колесо, развесовка авто высокая - шансов выжить ноль.
Непонятно, боялся что застрелят? Зачем такое авто?
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148
Obrval 3 часа назад
Можете минусовать, но вангую, как и с Дугиной, не обошлось без украинского следа. Слишком уж он последовательно стоял на патриотических позициях. А водитель был профи. Что нибудь да подпилили.
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1k
Sergius SPb 3 часа назад
Причиной аварии ГИБДД называет выезд на встречную полосу микроавтобуса Ford Transit, где он совершил столкновение с двумя грузовиками.
============================================================
Спешил Пуске....(как там его) и успел.
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7k
hairov 3 часа назад
Земля пухом. Хороший актер, запоминающийся.
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