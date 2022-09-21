Появилось видео смертельной аварии, в которой погиб актёр Пускепалис

Автогонщик, участник раллийных гонок, капитан спортивной команды «ГазРейдСпорт» Вячеслав Субботин порассуждал о возможных причинах аварии:

"Попавший в аварию Ford Transit действительно непростой. Это бронированный инкассаторский микроавтобус, долгое время использовавшийся для перевозки ценностей и мешков с деньгами. Видно, что автомобиль не новый и уже много поездил, прежде чем попал в руки Сергея Пускепалиса. По части управляемости это непростая машина, требующая к себе внимания со стороны водителя. Садясь за руль такого микроавтобуса, водитель должен принимать во внимание его высокий вес.

При изготовлении инкассаторских броневиков используется стандартное шасси и кузов обычного серийного микроавтобуса, в который интегрируются бренелисты на бортах, на крыше и в днище. Тем самым, меняется расположение центра тяжести автомобиля, усложняется его управляемость. Водить такие броневики труднее, чем обычные грузовики. Они по-другому ведут себя в поворотах, кренятся, из-за чего при превышении скорости их может понести в сторону.

Кроме того, у подержанной машины могла быть сильно потрепана подвеска. Если учитывать интенсивность эксплуатации инкассаторской техники и высокий вес микроавтобуса — это не выглядит удивительным. А значит, подвеска уже не могла идеально отрабатывать повороты, которые на высокой скорости сложны даже для легковых машин.

Помимо прочего, асфальт был мокрым, что значительно сокращает его сцепные свойства."