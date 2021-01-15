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На "Дакаре" вертолет столкнулся с "КамАЗом"

На "Дакаре" вертолет столкнулся с "КамАЗом" (2 фото)

Автор:
15 января 2021 18:14
Сообщество : Спорт
Метки: вертолет   видео   дакар   камаз   ралли   столкновение   
2874
2

Ради красивого кадра пилот вертолета подлетел слишком близко к грузовику и поплатился. Но к счастью, все отделались легким испугом.

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Метки: вертолет   видео   дакар   камаз   ралли   столкновение   
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15  комментариев
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4k
Янус Полуэктович 2 часа назад
на что только не идут, только бы сбить КАМАз с пьедестала.
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turyst Час назад
На "Дакаре" вертолет столкнулся с "КамАЗом"
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Свирепый Бамбр Час назад
Читер! Он подгонял камаз ветродуем своим! )))
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Артём Свирепый Бамбр 56 минут назад
Или поднимал пыль, что бы помешать?
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19k
Мойша 2 часа назад
Тепер уже вертолетами тормозят.
Тепер уже вертолетами тормозят.
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