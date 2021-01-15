На "Дакаре" вертолет столкнулся с "КамАЗом"

К счастью, удар был не настолько сильным, чтобы пилот вертолета потерял управление. Сразу после столкновения он набрал высоту. Камазовский грузовик получил лишь незначительные повреждения воздухозаборника. В итоге Антон Шибалов сумел закончить спецучасток и по итогам "Дакара-2021" завоевал второе место. С чем его и поздравляем!