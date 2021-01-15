На "Дакаре" вертолет столкнулся с "КамАЗом"

Ради красивого кадра пилот вертолета подлетел слишком близко к грузовику и поплатился. Но к счастью, все отделались легким испугом.
Сегодня, 15 января, по ходу 12-го этапа ралли-марафона "Дакар-2021" вертолет организаторов состязания задел один из грузовиков российской команды "КАМАЗ-Мастер".
Сообщается, что вовремя спецучастка пилот вертолета решил пролететь прямо над грузовиком гонщика Антона Шибалова. И в этот самый момент "КамАЗ" подпрыгнул на кочке и задел крышей один из полозьев вертолета.
#DakarRally2021 #DakarInSaudi #dakar #Dakar #kamaz #داكار2021 #داكار_السعودية2021 helicopter crashed the roof of the kamaz today 😯😯😯 pic.twitter.com/rG2p1EcpIl— Muaath ⛰ (@Muaath___) January 15, 2021
К счастью, удар был не настолько сильным, чтобы пилот вертолета потерял управление. Сразу после столкновения он набрал высоту. Камазовский грузовик получил лишь незначительные повреждения воздухозаборника. В итоге Антон Шибалов сумел закончить спецучасток и по итогам "Дакара-2021" завоевал второе место. С чем его и поздравляем!
Виноват тот, кто не соблюдает дистанцию. Он бы ещё сел на крышу Камаза. Урод!— шанхайский барс (@ltkh44) January 15, 2021
Русские настолько суровы, что на лету сбивают вертолеты автомобилями.— Борис (@4CuOt4B6Bli5s4L) January 15, 2021
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