Солёный огурец. Крестьянская еда, а и цари не брезговали! Очень просто. Без затей. По-деревенски

Сейчас по инфосфере бродит огромное количество рецептов засолки огурцов. Описано много научно-обоснованных технологий. Рассказано о безумном количестве каких-то исторических доказательств, которые подтверждают, что огурцы солили именно как-то вот так и никак иначе. Очень, знаете ли, забавно бывает читать всю эту … местами фантастику, местами откровенный бред… и т.д. Нет, правда, чего-то дельного, к чему стоит прислушаться и правда мало. Но что ж поделать – законы жанра СМИ по-другому и не позволяют сейчас описывать какой-то предмет или явление, например. Главное, чтобы погромче было! Сенсация, чтобы!

Хочу предупредить. Я описываю способ и рецепт, если угодно, который существует в нашей семье уже несколько поколений. И всегда себя оправдывал. Поэтому критиковать его и объяснять, что в нем правильного, а что …, не стоит. Пошлю! А вот рассказать про свои наработки в этом деле – милости просим! Делитесь опытом. Всегда рады!

Итак.

Мы всегда стараемся брать огурцы «до» среднего размера. Особенно крупные лучше не надо. Но, кстати, в крупных солёных огурцах есть своя прелесть.

Во-первых, надо залить огурцы холодной водой. Если у кого колодец есть – самое оно. Это, помимо гигиенической составляющей, еще и уберет возможность появления горечи в дальнейшем.

И всё-таки потом надо каждый огурчик вымыть и обязательно отбраковать все ягодки с дефектами или там с порчей какой.