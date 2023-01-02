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Солёный огурец. Крестьянская еда, а и цари не брезговали! Очень просто. Без затей. По-деревенски

Солёный огурец. Крестьянская еда, а и цари не брезговали! Очень просто. Без затей. По-деревенски

Автор:
02 января 2023 10:05
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Соленые огурцы   огурцы   огурцы в бочке   
242
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Солёные огурцы, безо всяких сенсаций, в нашей жизни и занимали, и продолжают занимать, и будут занимать большое место. Так уж повелось от веку, что в наших широтах – это прежде всего не только лакомство (знающие люди поймут – о чём это я), но и просто заготовка продукта. Чтобы было что есть, когда ничего уже не пойдёшь и не сорвешь с ветки там или грядки. В общем, запасы на зиму – всегда были актуальны для тех, у кого лето не всегда, а только временами.

Сейчас по инфосфере бродит огромное количество рецептов засолки огурцов. Описано много научно-обоснованных технологий. Рассказано о безумном количестве каких-то исторических доказательств, которые подтверждают, что огурцы солили именно как-то вот так и никак иначе. Очень, знаете ли, забавно бывает читать всю эту … местами фантастику, местами откровенный бред… и т.д. Нет, правда, чего-то дельного, к чему стоит прислушаться и правда мало. Но что ж поделать – законы жанра СМИ по-другому и не позволяют сейчас описывать какой-то предмет или явление, например. Главное, чтобы погромче было! Сенсация, чтобы!

Хочу предупредить. Я описываю способ и рецепт, если угодно, который существует в нашей семье уже несколько поколений. И всегда себя оправдывал. Поэтому критиковать его и объяснять, что в нем правильного, а что …, не стоит. Пошлю! А вот рассказать про свои наработки в этом деле – милости просим! Делитесь опытом. Всегда рады!

Итак.

Мы всегда стараемся брать огурцы «до» среднего размера. Особенно крупные лучше не надо. Но, кстати, в крупных солёных огурцах есть своя прелесть.

Во-первых, надо залить огурцы холодной водой. Если у кого колодец есть – самое оно. Это, помимо гигиенической составляющей, еще и уберет возможность появления горечи в дальнейшем.

И всё-таки потом надо каждый огурчик вымыть и обязательно отбраковать все ягодки с дефектами или там с порчей какой.

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Укроп. Уже, что называется созревший и с зонтиками. Чем у него будут толще стебли, тем, поверьте, не хуже.

Листья. Листья хрена. Листья вишни. Листья смородины.

Вот все это перечисленное сейчас нередко стали продавать на рынках в виде, так сказать, букета. Букеты эти составляют люди, которые понимают – зачем они делают, поэтому в них с дозировкой составляющих всё нормально. Но в процессе я дальше расскажу – чего и сколько я кладу.

Хрен. Корень. Чеснок. Опционально – красный (зелёный, жёлтый) острый перец можно в ход пустить. Лишним не будет.

И семена или порошок уже горчицы пригодится.

Вот и всё.

Предки мои жили в средней России, так что – вот такой букет там был делом обыденным. Так что, я считаю, вот такой набор необходимым и достаточным, чтобы получить огурцы в категории «отрыв башки» и, когда я ими кого-то угощаю, вместо «спасибо» слышу «дай ещё»!

Чеснок, как на картинке выше видно, я разрезаю впоперек головки и потом каждый получившийся полузубец, в зависимости от его величины еще делю на части.

Хрен, корень в смысле, хорошо промываю, но не чищу и нарезаю достаточно вольно. И не крупно.

Перчик – колечками, которые потом еще делю. Сердцевину и семечки лучше выбросить.

На дно контейнера укладываю слой прежде всего укропа. Я всегда на дно, значит, укропа кладу столько, чтобы огурцы легли на него как на подложку. На этот укропный матрац, а не на пластиковое дно.

Чеснок, хрен … тут, знаете – от щедрот. Правда, никогда не лимитирую. Как в поговорке – делаю «на глаз», получается «как раз»!

Можно и перчик добавить. Но я предпочитаю его класть в верхние слои.

И огурцы. Лучше всего выложить ровным рядом. Но не набиваю плотно. Не утрамбовываю. Просто в рядок выложил, и всех делов.

А поверх слоя огурцов опять укроп, лист хреновый, веточка вишневая, хрен в корне, чеснок, перчик.

И так, слоями заполняю ёмкость. Верхний слой, как одеяло, состоит опять-таки, как и промежуточный из укропа, листьев и прочего.

Но я добавляю пару ложек горчицы. В этот раз были зёрнышки. Их и рассыпал поверх того самого «одеяла».

Можно и порошок горчичный использовать. Предотвращает появление плесени, да и на вкус конечно продукта полезное влияние оказывает.

А дальше надо сделать рассол. Кипячу воду и добавляю соль. Лучше не йодированную, но, если нету, чтобы «не» и с йодом сойдёт. Две с половиной столовой ложки на литр воды. Соли в ложки беру с небольшой горкой.

Всё!

Остудить и залить ёмкости. Так, чтобы рассол покрыл содержимое «с верхом». Сантиметр, как минимум, рассола нужно, чтобы было поверх содержимого.

Рассол сделайте «с запасом». Не исключено, что придется добавлять-доливать.

Вот этот камушек на фото – он очень лёгкий. Это не гнёт ни разу. Я кладу его на дощечку, которая укладывается поверх содержимого контейнера с единственной целью, чтобы она не всплывала, и вся внутренняя прелесть была погружена в рассол. Безо всякого давления.

Заполненные и залитые рассолом контейнеры держу при комнатной температуре дня три-четыре.

По секрету скажу, дня через четыре, можно какой-нибудь некрупный огурчик вытащить и схрумкать. Уже слегка малосольный будет.

И убрать в холодное место. У меня, повторюсь, для этой цели выделен специальный холодильник. Температуру я там держу 8 градусов. Как в хорошем погребе. Вот все соления в нем стоят. А холодильник «живет» под навесом, на улице. Климат у нас позволяет ему там жить.

Да, кстати, видите, я дощечку и камушек убрал. Контейнер накрыл крышкой. Рассол в контейнере залит «под обрез». Защёлкнутая крышка обеспечивает режим «всё содержимое в рассоле». Другого и не надо.

На самом дела вполне можно пробовать. Они, огурцы уже не малосольные, но еще и не солёные. А вусные какие…!!! Нет, правда, никаких слов не хватит описать этот укропно-хреновый, духовитый чесночно-вишнево-смородиновый аромат. И смачное похрустывание на зубах прохладной огуречной плотью, источающей сок со всей перечисленной гаммой вкусов!!!

Ну правда, я не могу найти всех слов, чтобы передать этот вкус…, наверное, правильно будет сказать – раннесолёного огурца.

Хотя, понятно, что, хоть и безумно вкусно, но не готово еще.

А вот недельки через четыре от …, огурцы, считайте готовы. Тут товарищи, выступает уже вкус и аромат полноценно солёного огурца. Солидный такой, густой. Никакой лёгкости и воздушности. Всё легло на свое место, каждый элемент даёт свой нюанс.

Внутри контейнера образуется среда «огурцы солёные в рассоле».

Ну и … просто картинки. На тему «… и с жареной картошечкой…!»


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Метки: Соленые огурцы   огурцы   огурцы в бочке   
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63k
doker 53 минуты назад
Рассол - сколько чего?
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Сергей 2 минуты назад
Огурец это не еда, им не наешься. Это затравка, для аппетиту.
Огурец- в брюхе не жилец!
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7k
Vалѣнтиныч 22 минуты назад
Соль забыл добавить...
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Ivan
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