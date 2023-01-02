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Как оленеводы ночью в метель и мороз строят чум в глухой тундре

Как оленеводы ночью в метель и мороз строят чум в глухой тундре

Автор:
02 января 2023 09:41
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Жизнь   зима   интересно   оленеводы   тундра   фото   
641
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Весь "дом" оленеводов помещается на несколько нарт. Оно и понятно: семья оленеводов вместе со своим стадом совершает около 100 переездов с места на места в год. Этот процесс называется касланием. И всё, что нужно для быта, привозят с собой. Это и сам чум, и кухонная утварь, и печка, и еда.

Традиционно сборкой и разборкой чума занимается исключительно женщина. Ведь это жилище, а значит, её "область деятельности". Но сейчас, по возможности, ей помогает вся семья. Ведь очевидно, что так будет быстрее и вскоре все смогут выпить горячего чаю.

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Я лично наблюдала, как с момента приезда семьи в стойбище и начала сборки чума до того, как мы сидели внутри и пили горячий чай, прошло около 40 минут. Предлагаю вам посмотреть сам процесс и понять, смогли бы вы справиться с такой работой. :)

Сначала для чума выбирают ровное место и утаптывают снег.


Вообще, маршрут каслания у каждой семьи свой. И можно сказать, что они регулярно останавливаются в одних и тех же местах. Поэтому места для стоянок уже проверены годами. Зимой становятся так, чтобы вокруг были какие-то деревья (на дрова), летом - на продуваемом ветрами месте (чтобы комаров сдувало) и рядом с рекой.

Высший пилотаж и везение, если до стойбища добивает сотовая связь от вышек, которые устанавливаются на газовых месторождениях.

Прямо на снег укладывают деревянные доски. В этом чуме доски покрывают только половину "пола". Вторая половина покрыта линолеумом. Во-первых, так дешевле. Во-вторых — доски очень тяжёлые и занимают много места на нартах.

В центр сразу ставится печка — буржуйка. По периметру раскладывают вещи, которые точно понадобятся внутри: стол, стулья, посуду, телевизор, дрова.

И вокруг печки начинают собирать основу из деревянных шестов. Понадобится примерно 40 штук. Если их расставить пошире, то чум будет просторней. Если более вертикально — получится компактное жилище, которое проще отапливать.

Почти сразу в печке начинают разводить огонь. И раскладывать все вещи внутри.

А тем временем на основу из жердей накидывают полотна из оленьих шкур. Четыре полотна в два слоя.

В целом, это всё. Пока накидывали и связывали полотна (нюки), внутри уже горел огонь и начал закипать чайник. Осталось разложить шкуры и тонкие матрасики на деревянном полу, смести с них снег пером, а потом уже можно пить чай с печеньем и вареньем.

Ну что, смогли бы собрать чум в одиночку? Как думаете, сколько бы ушло времени?

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Метки: Жизнь   зима   интересно   оленеводы   тундра   фото   
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6  комментариев
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15k
Колька Валеркин сын Час назад
Насколько я помню из природоведения, тундра это снежная степь. Там нет высоких деревьев, карликовая береза там вроде самое высокое. А на фотках явно не тундра.
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2k
Bobbus 7 минут назад
А я читал, что сейчас все реже и реже происходят эти зимовки в тундре, народ чаще стал селиться в поселках, поэтому, как автор пишет, 100 касланий кажется чем то запредельным.
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658
Nastromo Полчаса назад
Цитата "Прямо на снег укладывают деревянные доски" - а какие ещё бывают доски?
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0
vitafa Полчаса назад
"стол, стулья, посуду, телевизор, дрова." А для телевизора они наверное еще на одних нартах генератор возят.
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