Как оленеводы ночью в метель и мороз строят чум в глухой тундре

Весь "дом" оленеводов помещается на несколько нарт. Оно и понятно: семья оленеводов вместе со своим стадом совершает около 100 переездов с места на места в год. Этот процесс называется касланием. И всё, что нужно для быта, привозят с собой. Это и сам чум, и кухонная утварь, и печка, и еда.