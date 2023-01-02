Как оленеводы ночью в метель и мороз строят чум в глухой тундре

Весь "дом" оленеводов помещается на несколько нарт. Оно и понятно: семья оленеводов вместе со своим стадом совершает около 100 переездов с места на места в год. Этот процесс называется касланием. И всё, что нужно для быта, привозят с собой. Это и сам чум, и кухонная утварь, и печка, и еда.
Традиционно сборкой и разборкой чума занимается исключительно женщина. Ведь это жилище, а значит, её "область деятельности". Но сейчас, по возможности, ей помогает вся семья. Ведь очевидно, что так будет быстрее и вскоре все смогут выпить горячего чаю.
Я лично наблюдала, как с момента приезда семьи в стойбище и начала сборки чума до того, как мы сидели внутри и пили горячий чай, прошло около 40 минут. Предлагаю вам посмотреть сам процесс и понять, смогли бы вы справиться с такой работой. :)
Сначала для чума выбирают ровное место и утаптывают снег.
Вообще, маршрут каслания у каждой семьи свой. И можно сказать, что они регулярно останавливаются в одних и тех же местах. Поэтому места для стоянок уже проверены годами. Зимой становятся так, чтобы вокруг были какие-то деревья (на дрова), летом - на продуваемом ветрами месте (чтобы комаров сдувало) и рядом с рекой.
Высший пилотаж и везение, если до стойбища добивает сотовая связь от вышек, которые устанавливаются на газовых месторождениях.
Прямо на снег укладывают деревянные доски. В этом чуме доски покрывают только половину "пола". Вторая половина покрыта линолеумом. Во-первых, так дешевле. Во-вторых — доски очень тяжёлые и занимают много места на нартах.
В центр сразу ставится печка — буржуйка. По периметру раскладывают вещи, которые точно понадобятся внутри: стол, стулья, посуду, телевизор, дрова.
И вокруг печки начинают собирать основу из деревянных шестов. Понадобится примерно 40 штук. Если их расставить пошире, то чум будет просторней. Если более вертикально — получится компактное жилище, которое проще отапливать.
Почти сразу в печке начинают разводить огонь. И раскладывать все вещи внутри.
А тем временем на основу из жердей накидывают полотна из оленьих шкур. Четыре полотна в два слоя.
В целом, это всё. Пока накидывали и связывали полотна (нюки), внутри уже горел огонь и начал закипать чайник. Осталось разложить шкуры и тонкие матрасики на деревянном полу, смести с них снег пером, а потом уже можно пить чай с печеньем и вареньем.
Ну что, смогли бы собрать чум в одиночку? Как думаете, сколько бы ушло времени?
Источник:
- Как спят, едят и умываются в чуме у оленеводов, которые живут посреди тундры
- 12 реальных снимков о том, как жила Монголия в начале ХХ столетия
- Необъяснимая мистика современных будней
- 19 морозных фотографий, которые докажут, что у жизни на севере особая атмосфера
- Древние небоскребы из глины города Шибам. Как в них сегодня живут люди
Им там видимо Леруа еще не открыли.