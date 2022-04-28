17 чудных питомцев, поведение которых нуждается в объяснении

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Иногда глядя на наших пушистых друзей, мы покатываемся со смеху от их смешных выходок. Домашние любимцы умудряются даже копировать наше поведение, а некоторые их поступки вообще необъяснимы. Взгляните на забавные изображения в этом посте и улыбнитесь!
Мне уже страшновато
Источник:
АНТИФИШКИ
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