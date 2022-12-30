Ловушки, в которые попадаются все... Ну или почти все

2031
17
В этом посте будет почти всё: от тотального идиотизма до реально полезных советов. После данной подборки вы сможете даже на медведя открыть охоту... ну или на вредного соседа.
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10.
Ловушка для комаров. Комар садится на соль, думая, что это сахар. Ему хочется воды, но в крышечке водка. Комар напивается, спотыкается о палку и бьётся головой о камень
16.
Кажется, я видео один фильм, который так же начинался
17.
Идеально
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