Ловушки, в которые попадаются все... Ну или почти все

В этом посте будет почти всё: от тотального идиотизма до реально полезных советов. После данной подборки вы сможете даже на медведя открыть охоту... ну или на вредного соседа.

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2. Как поймать парня 0 Источник:

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3. В девяностые 0 Источник:

4. Котоловушка, в которую нельзя не попасться 0 Источник:

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6. Ещё одна котоловушка 0 Источник:

7. Пятничная ловушка. Когда говоришь, что возьмёшь всего одну ловушку 0 Источник:

8. Попались? 0 Источник:

9. Помните, что всегда есть выход 0 Источник:

10. Ловушка для комаров. Комар садится на соль, думая, что это сахар. Ему хочется воды, но в крышечке водка. Комар напивается, спотыкается о палку и бьётся головой о камень 0 Источник:

11. Лучшее 0 Источник:

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14. Самая простая мышеловка 0 Источник:

15. Ловушка Алибасова 0 Источник:

16. Кажется, я видео один фильм, который так же начинался Посмотреть