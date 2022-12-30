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Ловушки, в которые попадаются все... Ну или почти все

Ловушки, в которые попадаются все... Ну или почти все

Автор:
30 декабря 2022 13:05
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   капканы   курьезные ситуации   ловушки   подборка   
2031
17
Включить все анимашки
В этом посте будет почти всё: от тотального идиотизма до реально полезных советов. После данной подборки вы сможете даже на медведя открыть охоту... ну или на вредного соседа.
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Метки: Прикол   Юмор   капканы   курьезные ситуации   ловушки   подборка   
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Nikolay 46 минут назад
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Никифоридис

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