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А говорили, что можно заменить человека: общение с чат-ботами

А говорили, что можно заменить человека: общение с чат-ботами

Автор:
26 декабря 2022 17:31
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   общение с боты   подборка   чат-боты   чаты   
2070
17
Ещё в фантастических фильмах 70-х и 80-х годов прошлого века писатели и сценаристы пугали наступлением эры ИИ. А получился не искусственный интеллект, а безмозглый попугай.
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Любите общаться с ботами?

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Метки: Прикол   Юмор   общение с боты   подборка   чат-боты   чаты   
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4  комментария
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649
сергей ремизов 16 минут назад
В интернете, человека заменить ботом ,легко. Вот на Фишках ,много кремлеботов. В играх иногда попадаются боты .
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20k
Will2006 Полчаса назад
Бот предлагает выбрать тему вопроса, после выбора темы прощается, и так 5 раз по кругу
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15k
K7OO 36 минут назад
Обожаю общаться с ботами. Сразу чувствуешь себя Светлаковым, который любит разговаривать с телевизором.
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1k
Алексей Гулевич 45 минут назад
хорошая рубрика - автор давай ещё ......
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