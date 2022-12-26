А говорили, что можно заменить человека: общение с чат-ботами

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Ещё в фантастических фильмах 70-х и 80-х годов прошлого века писатели и сценаристы пугали наступлением эры ИИ. А получился не искусственный интеллект, а безмозглый попугай.
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