Отмазки для людей, которые не любят ответственность

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Концентрированная подборка самых сочных отговорок. Кажется, что тупее просто невозможно придумать, а потом оказывается, что можно.
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