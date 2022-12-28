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Отмазки для людей, которые не любят ответственность

Отмазки для людей, которые не любят ответственность

Автор:
28 декабря 2022 20:06
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   отговорки   отмазки   подборка   
1951
17
Концентрированная подборка самых сочных отговорок. Кажется, что тупее просто невозможно придумать, а потом оказывается, что можно.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   отговорки   отмазки   подборка   
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2  комментария
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59k
Похабыч 56 минут назад
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2k
S__D 16 минут назад
Комментарий к фото
Гениально ))
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