Римский легион: как была устроена лучшая боевая машина античности

Равных ему не было. И вот почему.
Первоначально это было ополчение: с копейщиками, метателями дротиков и многочисленной конницей из состоятельных граждан. Затем в IV веке до н.э. провели реформу, а легионеры стали получать жалованье для поддержания экипировки.
Теперь легион делился на манипулы, что увеличивало его маневренность. Например, часть солдат можно было менять прямо на поле боя, не нарушая строй. А бойцов стали делить по опытности.
Самые молодые воины вооружались коротким мечом и щитом.
За ними стояли принципы - опытные мечники, основа войска.
А за ними - триарии - самые матерые бойцы. У римлян даже была поговорка “дело дошло до триариев”, значит день переставал "быть томным".
Велиты - легковооруженные стрелки располагались между рядами и перемещались между бойцами во время боя.
На флангах была конница - эквиты.
А управляли легионом два консула. Каждый легион делился на 10 когорт по 360 человек, когорты, в свою очередь, делились на 3 манипулы по 120 бойцов, манипулы делились на 2 центурии, а центурии – на 6 десятков. Во главе каждой центурии стоял командир – центурион.
В 107 году до н.э Гай Марий провел реформу войска и легионы стали однородными - теперь не было различий по вооружению или экипировке. Вооружение шло за счет государства, а срок службы увеличили до 20 лет.
Теперь легион комплектовался инженерами, медиками и кузнецами - всё для того, чтобы войско стало самоподдерживающейся боевой единицей.
Во времена поздней Империи римляне все больше стали полагаться на наемников, это и стало одной из причин падения. Они никогда не были отличными конниками, скорее пехотинцами, которые и заложили основу современного войска. Их порядки, дисциплина и подготовка до сих пор служат неотъемлемой частью тренировок современных бойцов.
Источник:
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Римский легион: как была устроена самая эффективная боевая “машина” античного мира Мало кто мог ему долго противостоять, ну а равных не было вообще....