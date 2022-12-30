Римский легион: как была устроена лучшая боевая машина античности

Первоначально это было ополчение: с копейщиками, метателями дротиков и многочисленной конницей из состоятельных граждан. Затем в IV веке до н.э. провели реформу, а легионеры стали получать жалованье для поддержания экипировки.

Теперь легион делился на манипулы, что увеличивало его маневренность. Например, часть солдат можно было менять прямо на поле боя, не нарушая строй. А бойцов стали делить по опытности.

Самые молодые воины вооружались коротким мечом и щитом.