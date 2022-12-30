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Римский легион: как была устроена лучшая боевая машина античности

Римский легион: как была устроена лучшая боевая машина античности

Автор:
30 декабря 2022 05:07
Сообщество : RealFishki
Метки: бойцы   воины   войско   гай марий реформа   древний рим   конница   легат   легион   пехотинцы   солдаты   
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Равных ему не было. И вот почему.


Первоначально это было ополчение: с копейщиками, метателями дротиков и многочисленной конницей из состоятельных граждан. Затем в IV веке до н.э. провели реформу, а легионеры стали получать жалованье для поддержания экипировки.

Теперь легион делился на манипулы, что увеличивало его маневренность. Например, часть солдат можно было менять прямо на поле боя, не нарушая строй. А бойцов стали делить по опытности.

Самые молодые воины вооружались коротким мечом и щитом.

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За ними стояли принципы - опытные мечники, основа войска.

А за ними - триарии - самые матерые бойцы. У римлян даже была поговорка “дело дошло до триариев”, значит день переставал "быть томным".

Велиты - легковооруженные стрелки располагались между рядами и перемещались между бойцами во время боя.

На флангах была конница - эквиты.

А управляли легионом два консула. Каждый легион делился на 10 когорт по 360 человек, когорты, в свою очередь, делились на 3 манипулы по 120 бойцов, манипулы делились на 2 центурии, а центурии – на 6 десятков. Во главе каждой центурии стоял командир – центурион.

В 107 году до н.э Гай Марий провел реформу войска и легионы стали однородными - теперь не было различий по вооружению или экипировке. Вооружение шло за счет государства, а срок службы увеличили до 20 лет.

Теперь легион комплектовался инженерами, медиками и кузнецами - всё для того, чтобы войско стало самоподдерживающейся боевой единицей.

Во времена поздней Империи римляне все больше стали полагаться на наемников, это и стало одной из причин падения. Они никогда не были отличными конниками, скорее пехотинцами, которые и заложили основу современного войска. Их порядки, дисциплина и подготовка до сих пор служат неотъемлемой частью тренировок современных бойцов.

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Метки: бойцы   воины   войско   гай марий реформа   древний рим   конница   легат   легион   пехотинцы   солдаты   
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3  комментария
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5k
Divergent?!? Час назад
Ты же об этом постил шесть дней назад

Римский легион: как была устроена самая эффективная боевая “машина” античного мира Мало кто мог ему долго противостоять, ну а равных не было вообще....
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3k
americos 10 минут назад
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32k
russger Полчаса назад
В бан этого уепанского лайкодрочера. Неделю назад точно такой же пост запилил.
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