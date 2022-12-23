Какие боевые кличи использовали древние греки, римляне, викинги и все остальные завоеватели

Кричали, чтобы вдохновить своих и напугать противников. Иногда - весьма оригинально.
Все народы воевали и все использовали разные элементы устрашения: боевой раскрас, танец или клич.
Древние греки кричали "Але-але-алале" - подражание сове, весьма почитаемой птице в античном мире. Позже “Алале” позаимствовали эсэсовцы во время Второй мировой войны.
Римляне кричали “Барра” - подражание тому,как трубят слоны. С ними латиняне плотно познакомились во время войн с Карфагеном.
Викинги выдавали “Ху” и шли на противника в стене щитов. Кстати, сейчас этот клич используют исландские футбольные болельщики.
Французы шли в бой под крики “"Монжуа и Сен-Дени". “Монжуа” - это знамя королевской армии, а “Сен-Дени" - святой Дионисий, покровитель Франции.
Венецианцы славили своего небесного “патрона”, святого Марка, и шли в бой с криком “Viva San Marco”.
У англосаксов боевым кличем был “White Dragon (Белый дракон)”, у бриттов - “God Save the King - Боже, храни короля”.
Средневековые испанцы использовали клич “Santiago y cierra Espana - Святой Яков, храни Испанию”.
Любимыми кличами крестоносцев были “Nobiscum Deus (С нами Бог)” – и «Deus vult (Этого хочет Бог)”. Ну а когда попадали в серьезный переплет - “Caelum denique! (Наконец-то в рай)”.
Во время гражданской войны в США южане кидались в битву, подражая ночному крику койота. А в XX веке главным кличем американцев стал “Джеронимо”, в честь знаменитого вождя апачей.
Русичи, иди на врага, кричали “За землю русскую”. Также использовали "Дерзай", "Бей" и "Бушуй". А при Петре I официальным кличем русской армии стало краткое и емкое “Ура”.
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- Ну все блин, капут, бежать надо.
Старый многоопытный фриц, говорит молодым:
- Да погодите вы бежать, – достает пулемет – тра-та-та-та.
Русские легли. Проходит минут пять, наш командир опять встает:
- За Сталина! Ураааааа!
Все опять в атаку. Немцы – ну теперь точно капут, бежать надо. Старый фриц:
- Да погодите вы, – берет автомат и опять свое тра-та-та-та.
Ну наши опять легли. Проходит еще время. Встает командир:
- За Ленина, вперед!
Наши опять в атаку. Ну, молодежь немецкая опять в панику. Старый фриц за свое. Нашим пришлось опять лечь. Через 5 минут встает наш красный командир. Морда в дерьме, весь в дерьме, и говорит:
- Б*я, да какого х*я! Урою, суки, е*б твою мать!
Фриц старый:
- Вот теперь пора бежать!