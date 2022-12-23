FISHKINET
Сообщество RealFishki 1036 постов • 97 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Какие боевые кличи использовали древние греки, римляне, викинги и все остальные завоеватели

Какие боевые кличи использовали древние греки, римляне, викинги и все остальные завоеватели

Автор:
23 декабря 2022 00:39
Сообщество : RealFishki
Метки: Англосаксы   боевой клич   викинги   войско   древний рим   древняя греция   крестоносцы   легионеры   русичи   французы   
1023
11

Кричали, чтобы вдохновить своих и напугать противников. Иногда - весьма оригинально.

Все народы воевали и все использовали разные элементы устрашения: боевой раскрас, танец или клич.


×
×

Древние греки кричали "Але-але-алале" - подражание сове, весьма почитаемой птице в античном мире. Позже “Алале” позаимствовали эсэсовцы во время Второй мировой войны.

Римляне кричали “Барра” - подражание тому,как трубят слоны. С ними латиняне плотно познакомились во время войн с Карфагеном.

Викинги выдавали “Ху” и шли на противника в стене щитов. Кстати, сейчас этот клич используют исландские футбольные болельщики.

Французы шли в бой под крики “"Монжуа и Сен-Дени". “Монжуа” - это знамя королевской армии, а “Сен-Дени" - святой Дионисий, покровитель Франции.

Венецианцы славили своего небесного “патрона”, святого Марка, и шли в бой с криком “Viva San Marco”.

У англосаксов боевым кличем был “White Dragon (Белый дракон)”, у бриттов - “God Save the King - Боже, храни короля”.

Средневековые испанцы использовали клич “Santiago y cierra Espana - Святой Яков, храни Испанию”.  

Любимыми кличами крестоносцев были “Nobiscum Deus (С нами Бог)” – и «Deus vult (Этого хочет Бог)”. Ну а когда попадали в серьезный переплет - “Caelum denique! (Наконец-то в рай)”.

Во время гражданской войны в США южане кидались в битву, подражая ночному крику койота. А в XX веке главным кличем американцев стал “Джеронимо”, в честь знаменитого вождя апачей.

Русичи, иди на врага, кричали “За землю русскую”. Также использовали "Дерзай", "Бей" и "Бушуй". А при Петре I официальным кличем русской армии стало краткое и емкое “Ура”.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Англосаксы   боевой клич   викинги   войско   древний рим   древняя греция   крестоносцы   легионеры   русичи   французы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Александр Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Tim_G 57 минут назад
и в номинации самого тупого клича... с разгромным отрывом... первыенах... коооооойооооотыыы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Макарыч Час назад
Идет война русских с фрицами. Встает красный командир, кричит «Вперед, за Родину» – все срываются в атаку. Фрицы с той стороны фронта:
- Ну все блин, капут, бежать надо.
Старый многоопытный фриц, говорит молодым:
- Да погодите вы бежать, – достает пулемет – тра-та-та-та.
Русские легли. Проходит минут пять, наш командир опять встает:
- За Сталина! Ураааааа!
Все опять в атаку. Немцы – ну теперь точно капут, бежать надо. Старый фриц:
- Да погодите вы, – берет автомат и опять свое тра-та-та-та.
Ну наши опять легли. Проходит еще время. Встает командир:
- За Ленина, вперед!
Наши опять в атаку. Ну, молодежь немецкая опять в панику. Старый фриц за свое. Нашим пришлось опять лечь. Через 5 минут встает наш красный командир. Морда в дерьме, весь в дерьме, и говорит:
- Б*я, да какого х*я! Урою, суки, е*б твою мать!
Фриц старый:
- Вот теперь пора бежать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Алекс Час назад
"Але-але-алале" ну точно! А я все вспоминал где же я это слышал? В лесу! Именно так сова и кричит. Видимо у греков....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20794



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Когда вашей родине что-то угрожает – сразу собрали чемоданчики и уехали?»: Марат Башаров рассказал, что думает об артистах, покинувших Россию
«Когда вашей родине что-то угрожает – сразу собрали чемоданчики и уехали?»: Марат...
Надпись «Нет Вобле» признали дискредитацией армии России
Надпись «Нет Вобле» признали дискредитацией армии России
Набирающие популярность в сообществах
ТОП 5 лучших лазерных станков с ЧПУ
ТОП 5 лучших лазерных станков с ЧПУ
Энтузиаст собрал работающую копию двигателя от грузового корабля из оригинальных деталей Lego
Энтузиаст собрал работающую копию двигателя от грузового корабля из оригинальных...
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тогда и сейчас

Лучшие демотиваторы
Сельская мото – карусель

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Прикол#автомобили#новый год#забавно#люди#дизайн#сво#комментарии
#интересно#факты#животные#автомир#аварии#Жизнь#Ynews#Приколы#Еда#милота
#Юмор#история#подборка#кино#дтп#картинки#дети#США#искусство#новости
Фильм, над которым мы рыдали в конце 90-х Фильм, над которым мы рыдали в конце 90-х Как Рим из маленькой деревушки превратился в сверхдержаву Как Рим из маленькой деревушки превратился в сверхдержаву Загадочные этруски: откуда они взялись и почему внезапно пропали Загадочные этруски: откуда они взялись и почему внезапно пропали Римским легионерам было запрещено жениться Римским легионерам было запрещено жениться Сантехника древнего Рима и «контрольные весы»&nbsp; возрастом более двух тысяч лет Сантехника древнего Рима и «контрольные весы»  возрастом более двух тысяч лет Самое старое вино в мире: ему 1700 лет Самое старое вино в мире: ему 1700 лет

На что жалуетесь?

Вернуться