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Римский легион: как была устроена самая эффективная боевая “машина” античного мира

Римский легион: как была устроена самая эффективная боевая “машина” античного мира

Автор:
24 декабря 2022 00:56
Сообщество : RealFishki
Метки: Центурион   армия   гай марий   дисциплина   древний рим   легат   легион   пехотинец   трибун   фаланга   
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Мало кто мог ему долго противостоять, ну а равных не было вообще. Всё благодаря структуре, выучке и железной дисциплине.

До появления легиона, самой результативной и успешной была фаланга. Со времен царя Филиппа и его сына Александра, она крушила и сминала врагов - казалось, нет такой силы, которая может ей противостоять.

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Но даже ранняя, ещё не сформировавшаяся, легионная структура смогла дать фаланге “жару”. Впервые - в войнах против царя Пирра, и окончательно - в битве при Киноскефалах. В июне 197 г. до н.э. консул Тит Фламинин разбил армию Филиппа V, с этого момента римляне стали хозяевами Средиземноморья.

Сначала легион был ополчением. Но со строгой дисциплиной и структурой: все население Рима поделили на 33 рода, каждый из них выставлял 100 пехотинцев и 10 всадников. Так появилась центурия.

Десять центурий составляли трибу (“племя” в дословном переводе), ею командовал трибун. Постепенно структура усложнялась, а численность армии росла. К IV в до н.э. трибун стал руководителем легиона, а всего их было четыре. Основное командование осуществляли консулы. Появились манипулы - это две центурии. Из трех манипул формировали когорту.

Штатная численность легиона того времени - 10 пехотных когорт и 10 турм кавалерии по 30 всадников в каждой.

Постепенно Рим обрастал союзниками и они воевали вместе с легионерами. Эти части назывались ауксилиями, а конные соединения - алы (крылья, потому что находились на флангах легиона).

Во времена Республики, римские пехотинцы делились таким образом: гастаты (самые молодые, стояли в первом ряду), принципы (средний ряд, солидный опыт) и триарии (матерые бойцы, которые стояли в последней линии). У римлян даже была поговорка: “Дело дошло до триариев” - значит всё очень плохо.

Еще в легионе были велиты - перед боем они забрасывали противника дротиками, затем отходили за линию щитов.

Главным архитектором и отцом знаменитых железных легионов стал Гай Марий. В 107 г. до н.э. он провел реформу и все легионы стали одинаковыми: по численности, обучению бойцов и обязанностям. Заодно Марий сильно сократил количество обозных и переноску почти всего груза переложил на плечи солдат. С того момента они стали называть себя “мулы Мария”.

После его реформ, упразднили манипулы, 6 центурий объединили в когорту, а легион состоял из 10 когорт. Численность легиона - 6000 человек. Могла немного меняться, но всегда крутилась вокруг этого значения.

Командный состав легиона выглядел так:

  • Легат.
  • Трибуны: 5 военных и один трибун Латиклавий, первый помощник легата.
  • Префект лагеря, он решал все хозяйственные вопросы.
  • Примипил, командовавший первой сдвоенной центурией.
  • 59 центурионов.

Кроме воинов, в легионе были саперы, медики, инженеры и оружейники. Иногда их была чуть не треть, а то и половина от количества бойцов в легионе. Но это только в частях, которые “пустили корни” на занятых территориях и им не нужно было перемещаться.

Такой и была главная боевая “машина” того времени - несокрушимый железный легион.


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Метки: Центурион   армия   гай марий   дисциплина   древний рим   легат   легион   пехотинец   трибун   фаланга   
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8  комментариев
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27k
Юрьевич 45 минут назад
Чёткая иерархия единого командования + железная дисциплина + продуманная организация войска + хорошее оружие и экипировка (подобранное под тактику ведения боя) = успех военных действий против неорганизованного разношерстного противника, действующего толпой, даже превосходящей по численности. Ну и чёткое снабжение войска, конечно же. римляне дороги по всей европе строили вовсе не для торговли и прогулок, а в первую очередь для логистики своих легионов.
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1k
Александр Потёмкин 22 минуты назад
Ну, и куда это всё делось? А! Могу предположить - попёрлись "нах Остен", а там "варвары", т.е. славяне... Которые "разрушили Рим"... Получается, традиция Европы, каждый раз в 100 лет объединившись, при попытке влезть на чужую территорию, и заканчивающаяся закономерным финалом идёт аж с "до н.э."
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5k
Divergent?!? Час назад
Особо не вчитываясь, я понял, что дивизии Советской Армии строились по приблизительно тому же принципу. Полк - 5-6 рот по 100 человек. Дивизия - 3-5 полков. Об аналогах корпусов или армий правда не видел. Но идея была хорошо изучена и применена в лучшем виде.
Я могу ошибаться, хоть и служил - было это давно, и это то, как я видел. Ну, или учили меня.
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63k
doker 2 часа назад
Всё что нужно знать о римском войске....

А то, что этому войску не было равных - говорит о силах противников римлян.
Остальное... сказки историков.
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