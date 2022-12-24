Римский легион: как была устроена самая эффективная боевая “машина” античного мира

Мало кто мог ему долго противостоять, ну а равных не было вообще. Всё благодаря структуре, выучке и железной дисциплине.
До появления легиона, самой результативной и успешной была фаланга. Со времен царя Филиппа и его сына Александра, она крушила и сминала врагов - казалось, нет такой силы, которая может ей противостоять.
Но даже ранняя, ещё не сформировавшаяся, легионная структура смогла дать фаланге “жару”. Впервые - в войнах против царя Пирра, и окончательно - в битве при Киноскефалах. В июне 197 г. до н.э. консул Тит Фламинин разбил армию Филиппа V, с этого момента римляне стали хозяевами Средиземноморья.
Сначала легион был ополчением. Но со строгой дисциплиной и структурой: все население Рима поделили на 33 рода, каждый из них выставлял 100 пехотинцев и 10 всадников. Так появилась центурия.
Десять центурий составляли трибу (“племя” в дословном переводе), ею командовал трибун. Постепенно структура усложнялась, а численность армии росла. К IV в до н.э. трибун стал руководителем легиона, а всего их было четыре. Основное командование осуществляли консулы. Появились манипулы - это две центурии. Из трех манипул формировали когорту.
Штатная численность легиона того времени - 10 пехотных когорт и 10 турм кавалерии по 30 всадников в каждой.
Постепенно Рим обрастал союзниками и они воевали вместе с легионерами. Эти части назывались ауксилиями, а конные соединения - алы (крылья, потому что находились на флангах легиона).
Во времена Республики, римские пехотинцы делились таким образом: гастаты (самые молодые, стояли в первом ряду), принципы (средний ряд, солидный опыт) и триарии (матерые бойцы, которые стояли в последней линии). У римлян даже была поговорка: “Дело дошло до триариев” - значит всё очень плохо.
Еще в легионе были велиты - перед боем они забрасывали противника дротиками, затем отходили за линию щитов.
Главным архитектором и отцом знаменитых железных легионов стал Гай Марий. В 107 г. до н.э. он провел реформу и все легионы стали одинаковыми: по численности, обучению бойцов и обязанностям. Заодно Марий сильно сократил количество обозных и переноску почти всего груза переложил на плечи солдат. С того момента они стали называть себя “мулы Мария”.
После его реформ, упразднили манипулы, 6 центурий объединили в когорту, а легион состоял из 10 когорт. Численность легиона - 6000 человек. Могла немного меняться, но всегда крутилась вокруг этого значения.
Командный состав легиона выглядел так:
- Легат.
- Трибуны: 5 военных и один трибун Латиклавий, первый помощник легата.
- Префект лагеря, он решал все хозяйственные вопросы.
- Примипил, командовавший первой сдвоенной центурией.
- 59 центурионов.
Кроме воинов, в легионе были саперы, медики, инженеры и оружейники. Иногда их была чуть не треть, а то и половина от количества бойцов в легионе. Но это только в частях, которые “пустили корни” на занятых территориях и им не нужно было перемещаться.
Такой и была главная боевая “машина” того времени - несокрушимый железный легион.
Источник:
- История создания, недолгого существования и предсказуемого бесславного конца «русской народной армии»
- Загадочные этруски: откуда они взялись и почему внезапно пропали
- Как Рим из маленькой деревушки превратился в сверхдержаву
- Оппозиционера Илью Яшина* приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ
- Какие боевые кличи использовали древние греки, римляне, викинги и все остальные завоеватели
Я могу ошибаться, хоть и служил - было это давно, и это то, как я видел. Ну, или учили меня.
Типа если выстраивать вертикаль - боец-отделение-взвод-рота-батальон-полк/бригада-дивизия...
А то, что этому войску не было равных - говорит о силах противников римлян.
Остальное... сказки историков.