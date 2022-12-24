Римский легион: как была устроена самая эффективная боевая “машина” античного мира

Десять центурий составляли трибу (“племя” в дословном переводе), ею командовал трибун. Постепенно структура усложнялась, а численность армии росла. К IV в до н.э. трибун стал руководителем легиона, а всего их было четыре. Основное командование осуществляли консулы. Появились манипулы - это две центурии. Из трех манипул формировали когорту.

Штатная численность легиона того времени - 10 пехотных когорт и 10 турм кавалерии по 30 всадников в каждой.

Постепенно Рим обрастал союзниками и они воевали вместе с легионерами. Эти части назывались ауксилиями, а конные соединения - алы (крылья, потому что находились на флангах легиона).

Во времена Республики, римские пехотинцы делились таким образом: гастаты (самые молодые, стояли в первом ряду), принципы (средний ряд, солидный опыт) и триарии (матерые бойцы, которые стояли в последней линии). У римлян даже была поговорка: “Дело дошло до триариев” - значит всё очень плохо.