10 отечественных звёзд, чьи жизни унесла автокатастрофа

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Если опираться на статистику, то наибольшее количество людей погибает именно в автомобильных авариях. А смерти обычно всё равно - известный человек или нет...
Ни дорогие машины, ни водители, ни деньги не смогут спасти от случайной аварии. Как это не прискорбно.
Юрий Степанов (3 марта 2010 г.)
Степанову было 43 года, когда он после спектакля возвращался домой. Он был пассажиром в четверке "Жигулей" и до дома не доехал один светофор. На перекрёстке в машину на большой скорости влетела "мазда". Удар был настолько сильным. что "Жигули" выбросило на встречку, где они угодили ещё и в "Ладу". Кроме Юрия в ДТП никто больше не пострадал.
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Виктор Цой (15 августа 1990 г.)
Музыкант, лидер группы "Кино" попал в аварию на 35 километре трассы Слока-Талси в Латвии. Официальная версия - Цой уснул за рулём и "Москвич" музыканта вылетел на встречную полосу, врезавшись в "Икарус". Экспертиза подтвердила, что в крови Виктора не было никаких следов ни запрещённых веществ или алкоголя.
Валерий Харламов (27 августа 1981 г.)
Легендарный хоккеист погиб на 74-м километре Ленинградского шоссе. Валерий, его супруга Ирина со своим двоюродным братом ехали с дачи под Клином. за рулём была Ирина, которая на мокрой от дождя дороге не справилась с управлением и вылетела на встречку. Автомобиль столкнулся с ЗИЛом, который был доверху набит запчастями. Все пассажиры "Волги" скончались на месте.
Леонид Быков (11 апреля 1979 г.)
Актёр, сценарист и режиссёр возвращался на своей "Волге" с дачи, находящейся под Киевом. Впереди него ехал асфальтовый каток и Быков, обгонял его по встречке, когда навстречу ему вылетел грузовик. Быков, чтобы избежать столкновения, вывернул руль в сторону и на полном ходу врезался в каток. Ходили слухи, что ДТП было подстроено, что актёру стало плохо за рулём, что его действия были намеренными, в попытке покончить с собой. Но ни одна из этих версий не получила подтверждения.
Алексей Локтев (18 сентября 2006 г.)
Заслуженный артист РСФСР, актёр театра и кино попал в автокатастрофу на Дальнем Востоке. В тот период там шёл кинофестиваль "Амурская осень". В "Тойоте" помимо Локтева ехали ещё артисты и на одной из развязок машина просто не уступила дорогу микроавтобусу, едущему по главной дороге. После столкновения машина врезалась ещё в один автомобиль и перевернулась. Локтев скончался ещё по дороге больницу.
Александр Дедюшко (3 ноября 2007 г.)
Актёр погиб вместе со своей семьёй - женой Светланой и сыном, которому было восемь лет. В тот день во Владимирской области была плохая погода, шёл мокрый снег. "Тойота", за рулём которой был Александр, пересекла две сплошные и выехала на встречку, где столкнулась с грузовиком. Он подмял под себя автомобиль с тремя людьми. Есть предположения, что Дедюшко уснул за рулём.
Михаил Евдокимов (7 августа 2005 г.)
Его любили миллионы людей и жизнь артиста и губернатора Алтайского края оборвалась на трассе Бийск - Барнаул. Михаил и его жена Галина ехали на 70-летие со дня рождения космонавта Германа Титова.
Водитель "мерседеса" (в машине ехал Евдокимов, его жена и охранник) пытался объехать другую машину, но задев её вылетел в кювет и врезался в дерево. Выжила только супруга Евдокимова, получив тяжелейшие травмы.
Водитель "мерседеса" (в машине ехал Евдокимов, его жена и охранник) пытался объехать другую машину, но задев её вылетел в кювет и врезался в дерево. Выжила только супруга Евдокимова, получив тяжелейшие травмы.
Марина Голуб (10 октября 2012 г.)
Голуб поймала случайную попутку, возвращаясь после спектакля. На юго-западе столицы, на перекрёстке, "Хендай", в котором находилась актриса, протаранил кадиллак, мчавшийся в потоке машин на 120 километрах в час. Удар был такой силы, что актрису и водителя пришлось доставать из автомобиля с помощью МЧС. Кадиллак с места аварии скрылся, а водитель, который решил подвезти Голуб, как выяснилось позже, был лишён прав за вождение в нетрезвом виде.
Евгений Дворжецкий (1 декабря 1999 г.)
Известный актёр театра и кино возвращался вечером из московского Института иммунологии, где он обследовался, чтобы выявить астму. Диагноз не подтвердился, а вот "ВАЗ-2101" актёра столкнулся с грузовиком. Дворжецкий погиб мгновенно.
Лариса Шепитько (2 июля 1979 г.)
Актриса, постановщик и сценарист попала в аварию на 187 километре Ленинградского шоссе. Шепитько погибла в период, когда шли съёмки картины "Матера". "Волга", на которой Шепитько ехала к Селигеру врезалась в грузовик.
В результате этой автокатастрофы погибла не только Лариса Шепитько и члены съёмочной группы (в машине находились оператор Владимир Чухнов, художник Юрий Фоменко и их ассистенты).
В результате этой автокатастрофы погибла не только Лариса Шепитько и члены съёмочной группы (в машине находились оператор Владимир Чухнов, художник Юрий Фоменко и их ассистенты).
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АНТИФИШКИ
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