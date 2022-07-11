10 отечественных звёзд, чьи жизни унесла автокатастрофа

Актёр, сценарист и режиссёр возвращался на своей "Волге" с дачи, находящейся под Киевом. Впереди него ехал асфальтовый каток и Быков, обгонял его по встречке, когда навстречу ему вылетел грузовик. Быков, чтобы избежать столкновения, вывернул руль в сторону и на полном ходу врезался в каток. Ходили слухи, что ДТП было подстроено, что актёру стало плохо за рулём, что его действия были намеренными, в попытке покончить с собой. Но ни одна из этих версий не получила подтверждения.