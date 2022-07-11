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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6095 постов • 741 подписчик подписаться
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10 отечественных звёзд, чьи жизни унесла автокатастрофа

10 отечественных звёзд, чьи жизни унесла автокатастрофа

Автор:
11 июля 2022 17:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   биография   знаменитости   истории   люди   смерть   
2973
11
Если опираться на статистику, то наибольшее количество людей погибает именно в автомобильных авариях. А смерти обычно всё равно - известный человек или нет...
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   биография   знаменитости   истории   люди   смерть   
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11  комментариев
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10k
Андрей Ма-С 4 часа назад
Вот какая конкретно подстроена так это с Евдокимовым. Убрали мужика топорно, особо не парясь.
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15k
Вася Полчаса назад
не погиб физически.. но жить, какбы перестал..
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1k
Сергей 37 минут назад
Лариса Шепитько погибла от столкновения "Волги" в которой она ехала с выбора натуры, с прицепом, (по разным версиям, гружёным кирпичом или свёклой) который стоял на обочине дороги. В киношных кругах очень долго обсуждалась эта тема, но все сходились в одном - несчастный случай.
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13k
Рафаэль Закиров Час назад
Погиб на 19-м году жизни 27 сентября 2017 года в Москве, пытаясь помочь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии на МКАД. Его сбила проезжавшая мимо машина
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310
сергей 2 часа назад
Николая Караченцева не упомянули. В ДТП не умер, но остался инвалидом.
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366
Карл 2 часа назад
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11k
P.F. 3 часа назад
Геннадий Бачинский.
12 января 2008 года, Тверская область, трасса Калязин - Сергиев-Посад.
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70k
Viktor 4 часа назад
Майя Булгакова, 07.10.1994.
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2k
Лёха 4 часа назад
Да вы ох@ели, пи@даболы хреновы со статистикой.
2010
ишимическся болезнь 508 657
ДТП меньше 18000 ...
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11k
Александр 4 часа назад
А ездить на автомобилях с каркасом безопасности по дорогам общего пользования запрещено... Но "членовозов" и инкассаторов это, конечно же, не касается.
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