20.

Татьяна Буланова на съёмках сериала «Улицы разбитых фонарей», 1999 год.

Из воспоминаний писателя Андрея Кивинова:



«Помню, когда мы снимали первые серии "Улиц разбитых фонарей", году в 1995-м, то режиссёр сказал, что надо бы на съёмку заполучить хорошую иномарку. Там был эпизод, когда бандиты приезжают ставить "крышу". Понятно, что бандиты не приедут на "Жигулях", а заявятся на чём-нибудь серьёзном. Снимали сериал мы за копейки, и продюсеры нигде не могли найти хорошую иномарку, да даже обычную никто не давал. В итоге нашли старенький "Фольксваген Жук", жёлтого цвета, горбатый, смешной.

Требовался ещё мобильный телефон бандитам, его у нас тоже не было. Пришлось мне из дома нести обычный переносной телефон. И вот такие страшные бандиты подкатывают к офису, выходят из "Жука" с таким страшным телефоном. Потом народ ржал, восприняв этот эпизод как стеб, типа, мы подкололи братву… А у нас просто не было денег!».