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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
У входа в магазин «Мир новых русских» на Арбате, 1998 год.
В конце 1990-х создатель магазина – художник и бизнесмен Григорий Бальцер – решил возродить интерес к изделиям народных промыслов на внутреннем рынке. Шкатулки из Палеха, гжельский фарфор и хохломская роспись пользовались тогда популярностью только у иностранцев. А наши граждане покупали их крайне редко. Тогда Бальцер, будучи человеком с хорошим чувством юмора, придумал оригинальный ход. Он решил украсить произведения народного творчества лубочными сюжетами, почерпнутыми из анекдотов про новых русских. И в 1998 году на Старом Арбате появился магазин необычных сувениров.
В конце 1990-х создатель магазина – художник и бизнесмен Григорий Бальцер – решил возродить интерес к изделиям народных промыслов на внутреннем рынке. Шкатулки из Палеха, гжельский фарфор и хохломская роспись пользовались тогда популярностью только у иностранцев. А наши граждане покупали их крайне редко. Тогда Бальцер, будучи человеком с хорошим чувством юмора, придумал оригинальный ход. Он решил украсить произведения народного творчества лубочными сюжетами, почерпнутыми из анекдотов про новых русских. И в 1998 году на Старом Арбате появился магазин необычных сувениров.
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3.
Как ни странно, пик популярности магазина пришелся не на конец 1990-х, когда тема новых русских была наиболее актуальна, а на 2002 год. Олег Черников объясняет это тем, что именно в это время негативное отношение к новым русским сменилось ироничным восприятием «чисто российского» явления. Да и преподносить богатым друзьям в подарок «сто первую» ручку Parker или дорогую зажигалку было уже бессмысленно – вот оригинальные подарки и пошли нарасхват.
14.
Алена Апина, Лада Дэнс и Олег Газманов. Фото сделано на съемочной площадке музыкального фильма «Старые песни о главном».
20.
Татьяна Буланова на съёмках сериала «Улицы разбитых фонарей», 1999 год.
Из воспоминаний писателя Андрея Кивинова:
«Помню, когда мы снимали первые серии "Улиц разбитых фонарей", году в 1995-м, то режиссёр сказал, что надо бы на съёмку заполучить хорошую иномарку. Там был эпизод, когда бандиты приезжают ставить "крышу". Понятно, что бандиты не приедут на "Жигулях", а заявятся на чём-нибудь серьёзном. Снимали сериал мы за копейки, и продюсеры нигде не могли найти хорошую иномарку, да даже обычную никто не давал. В итоге нашли старенький "Фольксваген Жук", жёлтого цвета, горбатый, смешной.
Требовался ещё мобильный телефон бандитам, его у нас тоже не было. Пришлось мне из дома нести обычный переносной телефон. И вот такие страшные бандиты подкатывают к офису, выходят из "Жука" с таким страшным телефоном. Потом народ ржал, восприняв этот эпизод как стеб, типа, мы подкололи братву… А у нас просто не было денег!».
Из воспоминаний писателя Андрея Кивинова:
«Помню, когда мы снимали первые серии "Улиц разбитых фонарей", году в 1995-м, то режиссёр сказал, что надо бы на съёмку заполучить хорошую иномарку. Там был эпизод, когда бандиты приезжают ставить "крышу". Понятно, что бандиты не приедут на "Жигулях", а заявятся на чём-нибудь серьёзном. Снимали сериал мы за копейки, и продюсеры нигде не могли найти хорошую иномарку, да даже обычную никто не давал. В итоге нашли старенький "Фольксваген Жук", жёлтого цвета, горбатый, смешной.
Требовался ещё мобильный телефон бандитам, его у нас тоже не было. Пришлось мне из дома нести обычный переносной телефон. И вот такие страшные бандиты подкатывают к офису, выходят из "Жука" с таким страшным телефоном. Потом народ ржал, восприняв этот эпизод как стеб, типа, мы подкололи братву… А у нас просто не было денег!».
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Я теперь даже не знаю, сколько именно у меня кармы за счёт комментариев. 4K или 4177 это большая разница. До 5К это 6 лет раком или завтра после обеда? Вы новым интерфейсом грохнули идею оставлять комментарии. К примеру, я больше не хочу. Теперь только постотвОрцы будут рулить, вам это точно надо? Не вернёте старую систему, через пару месяцев свалю и буду искать новый метод радовать себя.
Там моя молодость. И она прошла хорошо. Или Вы думаете что мне лучше сейчас, ближе к 60ти?
Я не говорю, что было офигенно, но мы никогда не жили офигенно.
Что будут писать о 20х годах этого века - вообще интересно.
Дожить бы.
Прости, Господи, сколько воспоминаний...