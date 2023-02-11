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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
11 февраля 2023 21:32
Метки: Россия   СССР   Фотографии   история   люди   страна   
452
25
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   Фотографии   история   люди   страна   
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8  комментариев
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4k
avix Час назад
Девушка с последней фотки, главное желание вернуться в 90е. Таких больше нет.

А еще АДМИНАМ - "ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ ИНТЕРФЕЙС".

Я теперь даже не знаю, сколько именно у меня кармы за счёт комментариев. 4K или 4177 это большая разница. До 5К это 6 лет раком или завтра после обеда? Вы новым интерфейсом грохнули идею оставлять комментарии. К примеру, я больше не хочу. Теперь только постотвОрцы будут рулить, вам это точно надо? Не вернёте старую систему, через пару месяцев свалю и буду искать новый метод радовать себя.
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27k
Ваня Час назад
ох, и гнусные времена были... хорошо что прошли...
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64k
doker Час назад
За девушку respect. На моём диване, на фоне моего ковра...
Прости, Господи, сколько воспоминаний...
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Юганск

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