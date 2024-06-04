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Сравним девять советских колбас с российскими

Сравним девять советских колбас с российскими

Автор:
04 июня 2024 18:20
Метки: Россия   СССР   Советские колбасы   история СССР   советский гост   
801
5

Отсутствие справочного материала о советских колбасах разжигают на просторах интернета весьма не шуточные баталии.
Например, те, кто постарше возрастом утверждают, что советские колбасы были хорошего качества, а те, кто возрастом помоложе и погорячее истерично вопят, что советская колбаса не могла быть хорошей и состояла, как и в наше время из сплошных химических добавок..


В своей домашней библиотеки отыскал на полке редкую по нынешним временам советскую книгу под названием "Справочник товароведа продовольственных товаров", том 2, переработанное 2-е издание, Москва, 1987 год.
И выбрал ко всеобщему обозрению даже не высший и первый сорт советских колбас, а семь второсортных колбас и два колбасного изделия самого низкого третьего сорта, которые производились во времена СССР.

Справочник товароведа сообщает о составе семи второсортных колбас (страница 48) следующую информацию:


Вятская (ТУ 49 РСФСР 506-85) — мясо голов говяжьих (40) и свинины (25), сыворотка или плазма крови (30), казеинат натрия (2), мука, крахмал (3). Фарш однородный. Батоны в черевах — открученные длинной 15-25 см, в искусственных оболочках — с одной перевязкой на верхнем конце и двумя на нижнем конце с оставлением отрезка шпагата внизу. Массовая доля влаги — не более 72%.

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Закусочная (ТУ 49 РСФСР 415 — 81). Рецетура №1: говядина 2 с (25), мясо голов или мясная обрезь говяжья (60), стабилизатор белковый (10), мука или крахмал (5).
Рецептура №2: говядина 2 (25), мясо голов или мясная обрезь (70), мука или крахмал (5).
Рецептура №3: мясо пищевода (15), мясо голов или мясная обрезь ((60), мясо свиных голов ((15), стабилизатор белковый (10). Фарш однородный. Батоны в искусственных оболочках диаметром 65-120 мм — с двумя поперечными перевязками на верхнем конце и одной посредине, в синюгах, проходиниках и гузенках — без поперечных перевязок. Массовая доля влаги — не более 75%.

Колбаски дачные (ТУ 49 РСФСР 415-81) — мясо голов или мясная обрезь говяжья (67), жир -сырец говяжий или свиной (10), крупа перловая варенная (20), мука или крахмал (3). Фарш однородный. Батоны в черевах диаметром 32 мм открученные длинной не более 20 см. Массовая доля влаги — не более 72%.

Молодежная (ТУ 49 РСФСР 516-85) — говядина 2 с (40), свинина п/ж (33), шпик боковой (10), казеинат натрия или соевый белок (1), вода на белок (4), масса мясная говяжья или свиная (10), крахмал или мука пшеничная (2). Батоны в проходниках или кругах диаметром 55 мм — с двумя поперечными перевязками на верхнем и одной на нижнем концах с оставлением отрезка шпагата внизу, в синюгах — с поперечными перевязками через 10 см, в черевах — открученными длинной не более 20 см. Массовая доля влаги — не более 67%.

Российская (ТУ 49 РСФСР 708 — 80) — говядина 2 с (45), свинина п/ж (15), обрезь мясная свиная (22), щековина свиная (10), белковый стабилизатор (5), крахмал или мука (3).
Фарш однородный. Батоны в искусственных оболочках — с двумя перевязками на верхнем конце и одной посредине, в синюгах — перевязанные через 5-7 см с оставлением отрезка шпагата внизу. Массовая доля влаги — не более 72%. Колбаса изготовляется и без оболочки ((ТУ 49-779-81).


Сельская (ТУ 49-417- 83) — обрезь мясная свиная (30) и говяжья (63), белковый стабилизатор (5), крахмал или мука пшеничная (2). Фарш содержит кусочки свиного мяса размером не более 12 мм. Батоны в искусственных оболочках — с двумя перевязками посредине и оставлением отрезка шпагата на конце, в черевах — в виде открученных батонов или колец, в синюгах — перевязаны через 10 см. Массовая доля влаги — не более 68%.

Чайная (ГОСТ 23670-79) — говядина 2 с (70), свинина п/ж (20), шпик боковой или курдючный жир-сырец (10). Фарш содержит кусочки шпика или жира размером не более 6 мм. Батоны в искусственных оболочках — с двумя перевязками посредине, в черевах — в виде открученных батонов или колец. Массовая доля влаги — не более 72%.

При социализме в Советском союзе ассортимент колбасных изделий делился всего на 4 сорта - высший, первый, второй и третий.

Колбасные изделия третьего сорта изготовляли всего двух видов:

Субпродуктовая (ТУ 49 РСФСР 420-82) - мясо голов говяжьих (45) и свиных (40), щековина (10), крахмал или мука (5). Фарш содержит кусочки щековины размером не более 4 мм. Батоны в черевах - открученные длинной 20-25 см с тремя перевязками на первом батоне. Массовая доля влаги - не более 60%.

Симбирская (ТУ 49 РСФСР 456-81) - мясо говяжьих голов (10), легкие свиные и говяжьи, рубцы говяжьи, желудки свиные, мясо пищевода говяжье и свиное (60), шкурка свиная варенная, жилки и хрящи варенные (15), сыворотка или плазма крови (10), мука или крахмал (5). Фарш однородный. Батона открученные длинной 20-25 см с одной перевязкой посредине первого батона. Массовая доля влаги - не более 68%.

При капитализме в Российской Федерации ассортимент колбасных изделий делится на 5 категорий - А, Б, В, Г, Д.

Высшая категория А в рецептуре содержит 80% мяса, категория Б содержит в составе 60–80% мяса, категория В допускает 40–60% мяса, категория Г содержит 20 - 40% мяса, категория Д допускает в состав рецептуры 5–20% мяса.
Чем ниже категория колбасных изделий по российским ГОСТ, тем меньше мяса в производимых колбасных изделиях.

Узаконенная халтура в современных колбасных изделиях невозможна была бы в Советском союзе по двум причинам, это советский ГОСТ запрещал к производству подобные российские изделия так, как он отвечал за качество и безопасность пищевого продукта, а также жесткий государственный контроль зорко и строго следил за качеством производимых мясных изделий.

При социалистическом строе здоровье советского гражданина стояло на первом месте, поэтому институт питания Академии медицинских наук СССР разрабатывал полезный для здоровья человека состав в продуктах питания и примерные нормы потребления продуктов питания на душу населения.
Не говоря уже о бесплатных спортивных секциях и физкультурных кружках для широких масс простого населения, но это уже другая история..

Спасибо за чтение. Всем мира и добра.

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Метки: Россия   СССР   Советские колбасы   история СССР   советский гост   
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12  комментариев
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Великий Немой 2 часа назад
Забыли Докторскую!
Диетический продукт. Отсутствие пищевых добавок, 95 процентов натурального мяса бесспорное преимущество сегодня, когда некоторые вареные колбасы могут сохранять в холодильнике «свежий» розовый цвет в течение месяца и у того, кто их купил, появляется навязчивый вопрос: а есть ли в этой гремучей смеси стабилизаторов и добавок мясо?
Рецепт «Докторской» колбасы 1936-го года:
25 килограммов говядины высшего сорта;
70 килограммов полужирной свинины;
2 кг соли;
200 граммов сахара;
50 граммов аскорбиновой кислоты;
3 литра молока;
2 кг яиц;
30 граммов кардамона.

По ГОСТУ 23670-79 докторской 36-го года это все, что в нее входило.
Из всего этого получалось 100 килограммов Докторской колбасы.
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5k
Макс 41 минуту назад
Нууу... Друзья, сравните среднюю зарплату тогда и цену на колбасу с современной средней и сегодняшней ценой. На сегодняшние деньги докторская получилась бы около 700-800р за кг. Думаю, за такую цену можно найти колбасу с составом, близким к гостовским.
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4k
poбт 2 часа назад
не увидел сравнения
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918k
А.Берестенко 2 часа назад
В СССР под названием говядина шла и коровятина неопределенного возраста
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28k
Влад 2 часа назад
Хорошая колбаса попадается и сейчас, но в большом супермаркете её не купить, там только дрянь, сколько бы она не стоила. Маленькие мясокомбинаты и частники вдали от крупных городов выпускают хороший продукт. Часто у них просто нет оборудования для переработки всякой дряни типа манки или сои, да и вкусовые добавки до них не доходят. Транспортировка малого количества продукта на большое расстояние делает его нерентабельным. Но большим сетевым магазинам типа Магнита или Пятерочки нужны огромные объемы, они не закупают продукцию у мелких производителей. Иногда такую продукцию можно встретить в маленьких магазинчиках у дома если в нем хороший хозяин.
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757
Игорь 2 часа назад
Мдас... сейчас почти вся доступная по цене колбаса делается из мяса кур, с небольшим включением мяса говядины или свинины... ну и с огромным количеством всяких наполнителей , заменителей и усилителей...
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1k
Darki 2 часа назад
Ну я думаю тем кто ел ту колбасу и ест нынешнюю спорить не надо,в той колбасе которая осталась в прошлом(я тоже как бы немного помню эту вкуснятину),я в составе не увидел херову гору ешек-х.у.е.ш.е.к,стабилизаторов и прочей фигни.
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12k
hairov 2 часа назад
Сельская, Молодежная, Симбирская, Вятская, даже не помню таких. Где Докторская, Молочная, Любительская?
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Авва Градский
  • Дата регистрации: 04.11.2021
  • 88 постов (55 в горячем)
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