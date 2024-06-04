Сравним девять советских колбас с российскими

Сельская (ТУ 49-417- 83) — обрезь мясная свиная (30) и говяжья (63), белковый стабилизатор (5), крахмал или мука пшеничная (2). Фарш содержит кусочки свиного мяса размером не более 12 мм. Батоны в искусственных оболочках — с двумя перевязками посредине и оставлением отрезка шпагата на конце, в черевах — в виде открученных батонов или колец, в синюгах — перевязаны через 10 см. Массовая доля влаги — не более 68%.



Чайная (ГОСТ 23670-79) — говядина 2 с (70), свинина п/ж (20), шпик боковой или курдючный жир-сырец (10). Фарш содержит кусочки шпика или жира размером не более 6 мм. Батоны в искусственных оболочках — с двумя перевязками посредине, в черевах — в виде открученных батонов или колец. Массовая доля влаги — не более 72%.

При социализме в Советском союзе ассортимент колбасных изделий делился всего на 4 сорта - высший, первый, второй и третий.

