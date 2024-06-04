Сравним девять советских колбас с российскими

Отсутствие справочного материала о советских колбасах разжигают на просторах интернета весьма не шуточные баталии.
Например, те, кто постарше возрастом утверждают, что советские колбасы были хорошего качества, а те, кто возрастом помоложе и погорячее истерично вопят, что советская колбаса не могла быть хорошей и состояла, как и в наше время из сплошных химических добавок..
В своей домашней библиотеки отыскал на полке редкую по нынешним временам советскую книгу под названием "Справочник товароведа продовольственных товаров", том 2, переработанное 2-е издание, Москва, 1987 год.
И выбрал ко всеобщему обозрению даже не высший и первый сорт советских колбас, а семь второсортных колбас и два колбасного изделия самого низкого третьего сорта, которые производились во времена СССР.
Справочник товароведа сообщает о составе семи второсортных колбас (страница 48) следующую информацию:
Вятская (ТУ 49 РСФСР 506-85) — мясо голов говяжьих (40) и свинины (25), сыворотка или плазма крови (30), казеинат натрия (2), мука, крахмал (3). Фарш однородный. Батоны в черевах — открученные длинной 15-25 см, в искусственных оболочках — с одной перевязкой на верхнем конце и двумя на нижнем конце с оставлением отрезка шпагата внизу. Массовая доля влаги — не более 72%.
Закусочная (ТУ 49 РСФСР 415 — 81). Рецетура №1: говядина 2 с (25), мясо голов или мясная обрезь говяжья (60), стабилизатор белковый (10), мука или крахмал (5).
Рецептура №2: говядина 2 (25), мясо голов или мясная обрезь (70), мука или крахмал (5).
Рецептура №3: мясо пищевода (15), мясо голов или мясная обрезь ((60), мясо свиных голов ((15), стабилизатор белковый (10). Фарш однородный. Батоны в искусственных оболочках диаметром 65-120 мм — с двумя поперечными перевязками на верхнем конце и одной посредине, в синюгах, проходиниках и гузенках — без поперечных перевязок. Массовая доля влаги — не более 75%.
Колбаски дачные (ТУ 49 РСФСР 415-81) — мясо голов или мясная обрезь говяжья (67), жир -сырец говяжий или свиной (10), крупа перловая варенная (20), мука или крахмал (3). Фарш однородный. Батоны в черевах диаметром 32 мм открученные длинной не более 20 см. Массовая доля влаги — не более 72%.
Молодежная (ТУ 49 РСФСР 516-85) — говядина 2 с (40), свинина п/ж (33), шпик боковой (10), казеинат натрия или соевый белок (1), вода на белок (4), масса мясная говяжья или свиная (10), крахмал или мука пшеничная (2). Батоны в проходниках или кругах диаметром 55 мм — с двумя поперечными перевязками на верхнем и одной на нижнем концах с оставлением отрезка шпагата внизу, в синюгах — с поперечными перевязками через 10 см, в черевах — открученными длинной не более 20 см. Массовая доля влаги — не более 67%.
Российская (ТУ 49 РСФСР 708 — 80) — говядина 2 с (45), свинина п/ж (15), обрезь мясная свиная (22), щековина свиная (10), белковый стабилизатор (5), крахмал или мука (3).
Фарш однородный. Батоны в искусственных оболочках — с двумя перевязками на верхнем конце и одной посредине, в синюгах — перевязанные через 5-7 см с оставлением отрезка шпагата внизу. Массовая доля влаги — не более 72%. Колбаса изготовляется и без оболочки ((ТУ 49-779-81).
Сельская (ТУ 49-417- 83) — обрезь мясная свиная (30) и говяжья (63), белковый стабилизатор (5), крахмал или мука пшеничная (2). Фарш содержит кусочки свиного мяса размером не более 12 мм. Батоны в искусственных оболочках — с двумя перевязками посредине и оставлением отрезка шпагата на конце, в черевах — в виде открученных батонов или колец, в синюгах — перевязаны через 10 см. Массовая доля влаги — не более 68%.
Чайная (ГОСТ 23670-79) — говядина 2 с (70), свинина п/ж (20), шпик боковой или курдючный жир-сырец (10). Фарш содержит кусочки шпика или жира размером не более 6 мм. Батоны в искусственных оболочках — с двумя перевязками посредине, в черевах — в виде открученных батонов или колец. Массовая доля влаги — не более 72%.
При социализме в Советском союзе ассортимент колбасных изделий делился всего на 4 сорта - высший, первый, второй и третий.
Колбасные изделия третьего сорта изготовляли всего двух видов:
Субпродуктовая (ТУ 49 РСФСР 420-82) - мясо голов говяжьих (45) и свиных (40), щековина (10), крахмал или мука (5). Фарш содержит кусочки щековины размером не более 4 мм. Батоны в черевах - открученные длинной 20-25 см с тремя перевязками на первом батоне. Массовая доля влаги - не более 60%.
Симбирская (ТУ 49 РСФСР 456-81) - мясо говяжьих голов (10), легкие свиные и говяжьи, рубцы говяжьи, желудки свиные, мясо пищевода говяжье и свиное (60), шкурка свиная варенная, жилки и хрящи варенные (15), сыворотка или плазма крови (10), мука или крахмал (5). Фарш однородный. Батона открученные длинной 20-25 см с одной перевязкой посредине первого батона. Массовая доля влаги - не более 68%.
При капитализме в Российской Федерации ассортимент колбасных изделий делится на 5 категорий - А, Б, В, Г, Д.
Высшая категория А в рецептуре содержит 80% мяса, категория Б содержит в составе 60–80% мяса, категория В допускает 40–60% мяса, категория Г содержит 20 - 40% мяса, категория Д допускает в состав рецептуры 5–20% мяса.
Чем ниже категория колбасных изделий по российским ГОСТ, тем меньше мяса в производимых колбасных изделиях.
Узаконенная халтура в современных колбасных изделиях невозможна была бы в Советском союзе по двум причинам, это советский ГОСТ запрещал к производству подобные российские изделия так, как он отвечал за качество и безопасность пищевого продукта, а также жесткий государственный контроль зорко и строго следил за качеством производимых мясных изделий.
При социалистическом строе здоровье советского гражданина стояло на первом месте, поэтому институт питания Академии медицинских наук СССР разрабатывал полезный для здоровья человека состав в продуктах питания и примерные нормы потребления продуктов питания на душу населения.
Не говоря уже о бесплатных спортивных секциях и физкультурных кружках для широких масс простого населения, но это уже другая история..
Спасибо за чтение. Всем мира и добра.
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Диетический продукт. Отсутствие пищевых добавок, 95 процентов натурального мяса бесспорное преимущество сегодня, когда некоторые вареные колбасы могут сохранять в холодильнике «свежий» розовый цвет в течение месяца и у того, кто их купил, появляется навязчивый вопрос: а есть ли в этой гремучей смеси стабилизаторов и добавок мясо?
Рецепт «Докторской» колбасы 1936-го года:
25 килограммов говядины высшего сорта;
70 килограммов полужирной свинины;
2 кг соли;
200 граммов сахара;
50 граммов аскорбиновой кислоты;
3 литра молока;
2 кг яиц;
30 граммов кардамона.
По ГОСТУ 23670-79 докторской 36-го года это все, что в нее входило.
Из всего этого получалось 100 килограммов Докторской колбасы.
а Докторская, Молочная и Любительская - высший и первый сорт - их в примере и нету.